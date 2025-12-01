‘सिर्फ काम का प्रेशर नहीं….राजनीतिक पार्टियों का भी दबाव, फूट-फूटकर रोते BLO की वीडियो पर लोगों ने क्या-क्या लिखा?

सर्वेश सिंह का वीडियो जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये वीडियो सर्वेश के आत्महत्या से एक दिन पहले का बताया जा रहा है। इस वीडियो में वे फूट-फूटकर रोते नजर आए। उन्होंने कहा कि वे पिछले 20 दिन से ठीक से सोए नहीं हैं और अपनी मौत का जिम्मेदार खुद को मानते हैं। वीडियो में उन्होंने कहा, "मैं SIR के काम में निपुण नहीं हूं।"