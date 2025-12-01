‘सिर्फ काम का प्रेशर नहीं….राजनीतिक पार्टियों का भी दबाव, फूट-फूटकर रोते BLO की वीडियो पर लोगों ने क्या-क्या लिखा?

फूट-फूटकर रोते BLO की वीडियो पर लोगों ने जानिए क्या-क्या लिखा? Image Source - Video Grab
BLO Teacher Suicide Case Update: मुरादाबाद के भोजपुर थाना क्षेत्र के बहेड़ी गांव में एक दिल दहला देने वाली घटना हुई। यहां सहायक अध्यापक और BLO के रूप में तैनात 46 साल के सर्वेश सिंह ने रविवार सुबह अपने कमरे में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली।
घटना की जानकारी मिलते ही इलाके में मातम पसर गया। आत्महत्या से पहले सर्वेश सिंह ने बेसिक शिक्षा अधिकारी को संबोधित करते हुए 3 पेज का सुसाइड नोट छोड़ा है। नोट में उन्होंने स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि SIR (स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन) के काम का भारी दबाव उनकी मानसिक स्थिति पर बुरा असर डाल रहा था।
सर्वेश सिंह का वीडियो जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये वीडियो सर्वेश के आत्महत्या से एक दिन पहले का बताया जा रहा है। इस वीडियो में वे फूट-फूटकर रोते नजर आए। उन्होंने कहा कि वे पिछले 20 दिन से ठीक से सोए नहीं हैं और अपनी मौत का जिम्मेदार खुद को मानते हैं। वीडियो में उन्होंने कहा, "मैं SIR के काम में निपुण नहीं हूं।"
उनके वीडियो पर एक यूजर ने कमेंट किया,'' मुझे नहीं लगता कि यह सिर्फ काम के प्रेशर की वजह से है। इन लोगों से पक्का कुछ गलत करवाया जा रहा है जो एक समझदार और ईमानदार इंसान नहीं कर सकता। इलेक्टोरल बॉन्ड की तरह, कुछ सालों बाद हम सुनेंगे कि यह SIR कितना बड़ा स्कैम था।''
वहीं एक अन्य यूजर ने कमेंट किया, '' ये राजनीतिक पार्टियां हैं जो उन पर दबाव डाल रही हैं।''
बता दें कि सर्वेश सिंह को 7 अक्टूबर को BLO नियुक्त किया गया था। वह अपने जीवन में पहली बार BLO बने थे। सुसाइड नोट में उन्होंने लिखा कि समय पर्याप्त नहीं था और अनुभवहीन होने के कारण वे अपने काम को पूरी तरह से नहीं कर पा रहे हैं।
