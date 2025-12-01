कस लें कमर आ गई है लिस्ट: 10वीं-12वीं एग्जाम सेंटर्स की सूची जारी; ऐसे करें चेक

स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और प्रिंसिपल 4 दिसंबर तक एग्जाम सेंटर पर ऑब्जेक्शन दे सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल (DIOS) मिली आपत्तियों की जांच करेंगे। उन्हें समय सीमा के अंदर निपटाएंगे। अपडेट लिस्ट 17 दिसंबर तक वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी और 22 दिसंबर तक इस लिस्ट पर आपत्तियां ली जाएंगी। बोर्ड के सेंटर तय करने वाली कमिटी इन आपत्तियों का निपटारा करके 30 दिसंबर तक फाइनल लिस्ट अपलोड करेगी। पहली बार UP बोर्ड ने चुने हुए परीक्षा केंद्रों पर आपत्तियां दर्ज कराने का फॉर्मेट भी जारी किया है। बोर्ड ने प्रयागराज में 258 सेंटर तय किए हैं।