कस लें कमर आ गई है लिस्ट: 10वीं-12वीं एग्जाम सेंटर्स की सूची जारी; ऐसे करें चेक

UP Board Releases Exam Centres List 2026: यूपी बोर्ड ने 2026 हाईस्कूल, इंटर परीक्षा के लिए परीक्षा केंद्रों की लिस्ट जारी कर दी है। जानिए, कैसे लिस्ट को चेक किया जा सकता है?

image

Harshul Mehra

Dec 01, 2025

up board releases list of 7448 exam centres for 2026 high school intermediate exams

यूपी में 10वीं-12वीं एग्जाम सेंटर्स की लिस्ट जारी। फोटो सोर्स-AI

UP Board Releases Exam Centres List 2026: UP बोर्ड ने 2026 हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षाओं के लिए 7,448 सेंटर्स की लिस्ट ऑनलाइन जारी कर दी है। इनमें 910 सरकारी, 3,484 एडेड और 3,054 अनएडेड स्कूल शामिल हैं। बोर्ड द्वारा तय किए गए परीक्षा सेंटर्स की संख्या पिछले साल के मुकाबले कम हो गई है। 2025 की परीक्षा के लिए 7,657 सेंटर्स ऑनलाइन बनाए गए थे, जबकि 2024 की बोर्ड परीक्षा के लिए 7,864 सेंटर्स बनाए गए थे।

यूपी में 10वीं-12वीं एग्जाम सेंटर्स की लिस्ट जारी

हालांकि, ऑब्जेक्शन का निपटारा होने के बाद डिस्ट्रिक्ट कमिटी से अप्रूव्ड लिस्ट में सेंटर्स की संख्या बढ़ने की उम्मीद है। UP बोर्ड सेक्रेटरी भगवती सिंह के मुताबिक, तहसील लेवल कमिटी से सर्टिफाइड स्कूलों की बेसिक जानकारी के आधार पर बनाई गई एग्जामिनेशन सेंटर्स की लिस्ट को पब्लिक कर दिया गया है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में बनी डिस्ट्रिक्ट सेंटर डिटरमिनेशन कमिटी द्वारा स्क्रूटनी और अप्रूवल के लिए बोर्ड की वेबसाइट upmsp.edu.in पर अपलोड कर दिया गया है।

4 दिसंबर तक दे सकते हैं ऑब्जेक्शन

स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और प्रिंसिपल 4 दिसंबर तक एग्जाम सेंटर पर ऑब्जेक्शन दे सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल (DIOS) मिली आपत्तियों की जांच करेंगे। उन्हें समय सीमा के अंदर निपटाएंगे। अपडेट लिस्ट 17 दिसंबर तक वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी और 22 दिसंबर तक इस लिस्ट पर आपत्तियां ली जाएंगी। बोर्ड के सेंटर तय करने वाली कमिटी इन आपत्तियों का निपटारा करके 30 दिसंबर तक फाइनल लिस्ट अपलोड करेगी। पहली बार UP बोर्ड ने चुने हुए परीक्षा केंद्रों पर आपत्तियां दर्ज कराने का फॉर्मेट भी जारी किया है। बोर्ड ने प्रयागराज में 258 सेंटर तय किए हैं।

2023-24 में 8 से ज्यादा थे एग्जाम सेंटर्स

पिछले एक दशक से UP बोर्ड सेंटर तय करने की लिस्ट ऑनलाइन जारी कर रहा है। हालांकि, आपत्तियों के समाधान के बाद हर साल जिला लेवल से मिली जानकारी के आधार पर सेंटर की संख्या बढ़ जाती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, UP बोर्ड क्लास 10वीं, 12वीं एग्जाम 2026 के लिए कुल 7,448 एग्जाम सेंटर दिए गए हैं। एग्जाम सेंटर लिस्ट में 910 सरकारी, 3,484 एडेड और 3,054 अनएडेड स्कूल शामिल हैं। इस साल बोर्ड ने एग्जाम सेंटर की संख्या 7,657 से घटाकर 7,448 कर दी है। 2023-24 में एग्जाम सेंटर कुल 8,265 थे।

फाइनल लिस्ट 30 दिसंबर, 2025 को होगी जारी

जारी शेड्यूल के अनुसार, UP बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए एग्जाम सेंटर की फाइनल लिस्ट 30 दिसंबर, 2025 को उपलब्ध होगी। हर कैंडिडेट को दिए गए एग्जाम सेंटर की डिटेल्स UP बोर्ड एडमिट कार्ड 2026 पर उपलब्ध होगी, जिसके जल्द ही बोर्ड द्वारा जारी किए जाने की उम्मीद है।

ऑनलाइन किस पोर्टल पर करें चेक

छात्र और अभिभावक यूपी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in पर जाकर अपने जिले के प्रस्तावित परीक्षा केंद्रों की पूरी लिस्ट देख सकते हैं। साथ ही जरूरत पड़ने पर तुरंत आपत्ति भी दर्ज करवा सकते हैं।

