SIR से क्या ‘मेरा’ नाम वोटर लिस्ट से कट जाएगा? 5 सवाल जिनका जवाब जानना बेहद जरूरी

जवाब: जिन लोगों तक BLO द्वारा SIR फॉर्म नहीं पहुंच पा रहा है, वे इसे ऑनलाइन भी भर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि ऑनलाइन SIR फॉर्म वही मतदाता भर पाएंगे, जिनका मोबाइल नंबर पहले से उनकी वोटर ID से लिंक है। अगर मोबाइल नंबर लिंक नहीं है, तो सिस्टम लॉगिन की अनुमति ही नहीं देगा। ऐसी स्थिति में मतदाता को फॉर्म ऑफलाइन तरीके से यानी BLO की सहायता से ही भरना होगा।