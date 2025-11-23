Patrika LogoSwitch to English

लखनऊ

SIR से क्या ‘मेरा’ नाम वोटर लिस्ट से कट जाएगा? 5 सवाल जिनका जवाब जानना बेहद जरूरी

SIR Related Questions: क्या SIR से 'मेरा' नाम वोटर लिस्ट से कट जाएगा? एसआईआर क्यों जरूरी है? जानिए SIR से जुड़े 5 सवालों के जवाब।

2 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Harshul Mehra

Nov 23, 2025

will name be removed from voter list affter sir in up 5 questions whose answers very important to know

जानिए SIR से जुड़े 5 सवालों के जवाब। प्रतीकात्मक तस्वीर, सोर्स-पत्रिका

SIR Related Questions: उत्तर प्रदेश सहित 12 राज्यों में SIR प्रक्रिया जारी है। SIR से जुड़े कई सवाल लोगों के मन में हैं। कई लोग यह चिंता भी कर रहे हैं कि अगर SIR के दौरान उनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं मिला तो क्या उन्हें देश से बाहर निकाल दिया जाएगा। आपको बता दें कि SIR का किसी भी नागरिक की नागरिकता से कोई संबंध नहीं है।

SIR का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ मतदाता सूची को अपडेट करना और उसमें मौजूद गलतियों को सुधारना है। गलत सूचनाओं और अफवाहों के कारण लोग भ्रमित हो रहे हैं और कई सवाल उनके मन में उठ रहे हैं। आपके बताते हैं SIR से जुड़े 5 मुख्य सवालों के जवाब।

सवाल नंबर 1: ऑनलाइन SIR सबके लिए है?

जवाब: जिन लोगों तक BLO द्वारा SIR फॉर्म नहीं पहुंच पा रहा है, वे इसे ऑनलाइन भी भर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि ऑनलाइन SIR फॉर्म वही मतदाता भर पाएंगे, जिनका मोबाइल नंबर पहले से उनकी वोटर ID से लिंक है। अगर मोबाइल नंबर लिंक नहीं है, तो सिस्टम लॉगिन की अनुमति ही नहीं देगा। ऐसी स्थिति में मतदाता को फॉर्म ऑफलाइन तरीके से यानी BLO की सहायता से ही भरना होगा।

सवाल नंबर 2: क्या आधार कार्ड से वोटर ID बन जाएगा?

जवाब: वोटर ID कार्ड बनवाने के लिए आपकी उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए और आप भारत के नागरिक होने चाहिए। वोटर ID आवेदन के लिए आधार कार्ड पहचान पत्र के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा कुछ अन्य दस्तावेज भी पते के प्रमाण के रूप में लगाए जा सकते हैं, जैसे- बिजली बिल, पानी बिल, बैंक पासबुक और अन्य।

सवाल नंबर 3: मेरे लिए SIR क्यों जरूरी है?

जवाब: SIR अब जरूरी कर दिया गया है। इसका उद्देश्य फर्जी वोटिंग पर रोक लगाना है। इस प्रक्रिया के तहत ऐसे वोटर्स के नाम वोटर सूची से हटाए जाएंगे, जिनका निधन हो चुका है या जो किसी दूसरी जगह जाकर बस चुके हैं। SIR लागू होने के बाद एक व्यक्ति सिर्फ एक ही स्थान से वोटर बन सकेगा, जिससे वोटर लिस्ट ज्यादा सटीक और पारदर्शी होगी।

सवाल नंबर 4: EPIC नंबर क्या है?

जवाब: EPIC नंबर ना केवल मतदान के लिए जरूरी होता है, बल्कि यह एक महत्वपूर्ण पहचान दस्तावेज के रूप में भी काम करता है। सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में भी इसकी आवश्यकता होती है। EPIC 10 अंकों का यूनिक नंबर होता है, जो हर मतदाता की पहचान को सुरक्षित, प्रमाणित और विशेष बनाता है।

सवाल नंबर 5: क्या SIR से 'मेरा' नाम वोटर लिस्ट से कट जाएगा?

जवाब: SIR का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ मतदाता सूची को अपडेट करना और उसमें मौजूद गलतियों को सुधारना है। अगर आपके सभी दस्तावेज सही हैं तो आपका नाम वोटर लिस्ट से नहीं कटेगा।

ये भी पढ़ें

कौन हैं IPS डीके ठाकुर जो सख्त अनुशासन और बेधड़क कार्यशैली के लिए मशहूर; सरकार ने सौंपी बड़ी जिम्मेदारी
लखनऊ
about ips dhruvkant thakur who becomes dg civil security uttar pradesh lucknow news

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

23 Nov 2025 11:35 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / SIR से क्या ‘मेरा’ नाम वोटर लिस्ट से कट जाएगा? 5 सवाल जिनका जवाब जानना बेहद जरूरी

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

UP Teacher Recruitment: एडेड जूनियर हाईस्कूलों में 1515 पदों पर भर्ती शुरू, 24 नवंबर से ऑनलाइन आवेदन और 23 दिसंबर को चयन सूची

प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू: 24 नवंबर से ऑनलाइन आवेदन, 23 दिसंबर को चयन सूची (फोटो सोर्स : AI)
लखनऊ

कौन हैं IPS डीके ठाकुर जो सख्त अनुशासन और बेधड़क कार्यशैली के लिए मशहूर; सरकार ने सौंपी बड़ी जिम्मेदारी

about ips dhruvkant thakur who becomes dg civil security uttar pradesh lucknow news
लखनऊ

BJP MLA Yogesh Shukla: थाने में ‘भ्रष्टाचार’ का आरोप लगाने पहुंचे BJP विधायक योगेश शुक्ला; दो पुलिसकर्मी लाइन हाजिर, जांच के आदेश

BJP विधायक ने पुलिस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए,जांच शुरू हुई, जनता में हड़कंप (फोटो सोर्स : BJP MLA Yogesh Shukla Whatsapp Group)
लखनऊ

Electric Car Fire: चलती नेक्सन इलेक्ट्रिक कार में लगी आग, यात्रियों ने कूदकर बचाई जान; फायर ब्रिगेड ने काबू पाया

बुद्धेश्वर विहार के पास बड़ा हादसा टला, फायर ब्रिगेड ने समय पर पाया काबू (फोटो सोर्स : Police Whatsapp News Group )
लखनऊ

Delhi Blast Case: दिल्ली धमाका केस में UP ATS की कार्रवाई तेज, NIA इनपुट पर 10 से अधिक डॉक्टरों से पूछताछ

यूपी में तेज हुई जांच : ATS की बड़ी कार्रवाई, कई जिलों के डॉक्टरों से पूछताछ (फोटो सोर्स : Police Whatsapp News Group )
लखनऊ
