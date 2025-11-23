SIR से क्या ‘मेरा’ नाम वोटर लिस्ट से कट जाएगा? 5 सवाल जिनका जवाब जानना बेहद जरूरी

जानिए SIR से जुड़े 5 सवालों के जवाब। प्रतीकात्मक तस्वीर, सोर्स-पत्रिका
SIR Related Questions: उत्तर प्रदेश सहित 12 राज्यों में SIR प्रक्रिया जारी है। SIR से जुड़े कई सवाल लोगों के मन में हैं। कई लोग यह चिंता भी कर रहे हैं कि अगर SIR के दौरान उनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं मिला तो क्या उन्हें देश से बाहर निकाल दिया जाएगा। आपको बता दें कि SIR का किसी भी नागरिक की नागरिकता से कोई संबंध नहीं है।
SIR का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ मतदाता सूची को अपडेट करना और उसमें मौजूद गलतियों को सुधारना है। गलत सूचनाओं और अफवाहों के कारण लोग भ्रमित हो रहे हैं और कई सवाल उनके मन में उठ रहे हैं। आपके बताते हैं SIR से जुड़े 5 मुख्य सवालों के जवाब।
जवाब: जिन लोगों तक BLO द्वारा SIR फॉर्म नहीं पहुंच पा रहा है, वे इसे ऑनलाइन भी भर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि ऑनलाइन SIR फॉर्म वही मतदाता भर पाएंगे, जिनका मोबाइल नंबर पहले से उनकी वोटर ID से लिंक है। अगर मोबाइल नंबर लिंक नहीं है, तो सिस्टम लॉगिन की अनुमति ही नहीं देगा। ऐसी स्थिति में मतदाता को फॉर्म ऑफलाइन तरीके से यानी BLO की सहायता से ही भरना होगा।
जवाब: वोटर ID कार्ड बनवाने के लिए आपकी उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए और आप भारत के नागरिक होने चाहिए। वोटर ID आवेदन के लिए आधार कार्ड पहचान पत्र के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा कुछ अन्य दस्तावेज भी पते के प्रमाण के रूप में लगाए जा सकते हैं, जैसे- बिजली बिल, पानी बिल, बैंक पासबुक और अन्य।
जवाब: SIR अब जरूरी कर दिया गया है। इसका उद्देश्य फर्जी वोटिंग पर रोक लगाना है। इस प्रक्रिया के तहत ऐसे वोटर्स के नाम वोटर सूची से हटाए जाएंगे, जिनका निधन हो चुका है या जो किसी दूसरी जगह जाकर बस चुके हैं। SIR लागू होने के बाद एक व्यक्ति सिर्फ एक ही स्थान से वोटर बन सकेगा, जिससे वोटर लिस्ट ज्यादा सटीक और पारदर्शी होगी।
जवाब: EPIC नंबर ना केवल मतदान के लिए जरूरी होता है, बल्कि यह एक महत्वपूर्ण पहचान दस्तावेज के रूप में भी काम करता है। सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में भी इसकी आवश्यकता होती है। EPIC 10 अंकों का यूनिक नंबर होता है, जो हर मतदाता की पहचान को सुरक्षित, प्रमाणित और विशेष बनाता है।
जवाब: SIR का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ मतदाता सूची को अपडेट करना और उसमें मौजूद गलतियों को सुधारना है। अगर आपके सभी दस्तावेज सही हैं तो आपका नाम वोटर लिस्ट से नहीं कटेगा।
