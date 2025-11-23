कौन हैं IPS डीके ठाकुर जो सख्त अनुशासन और बेधड़क कार्यशैली के लिए मशहूर; सरकार ने सौंपी बड़ी जिम्मेदारी

लखनऊ पुलिस कमिश्नर के रूप में अपनी सख्त कार्यशैली, ईमानदार छवि और अनुशासित नेतृत्व के लिए फेमस DK ठाकुर को योगी सरकार में लगातार अहम भूमिकाएं मिलती रही हैं। प्रशासनिक क्षमता और फील्ड अनुभव को देखते हुए सरकार ने उन्हें एक बार फिर महत्वपूर्ण पद की जिम्मेदारी सौंपी है। नई नियुक्ति का आदेश जारी करते हुए शासन ने निर्देश दिया है कि DK ठाकुर तत्काल प्रभाव से नागरिक सुरक्षा के DG पद का कार्यभार संभाल लें।