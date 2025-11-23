कौन हैं IPS डीके ठाकुर जो सख्त अनुशासन और बेधड़क कार्यशैली के लिए मशहूर; सरकार ने सौंपी बड़ी जिम्मेदारी

कौन हैं IPS डीके ठाकुर जो सख्त अनुशासन और बेधड़क कार्यशैली के लिए मशहूर। फोटो सोर्स- फेसबुक (@D.k Thakur IPS)
About IPS Dhruvkant Thakur: उत्तर प्रदेश सरकार ने शनिवार देर रात वरिष्ठ IPS अधिकारी ध्रुवकांत ठाकुर (DK ठाकुर) को बड़ी जिम्मेदारी सौंपते हुए उनका तबादला कर दिया।
IPS DK ठाकुर को पुलिस महानिदेशक (DG) नागरिक सुरक्षा नियुक्त किया गया है। साथ ही उन्हें DG विशेष सुरक्षा बल की अतिरिक्त जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। हाल ही में उन्हें DG पद पर प्रमोशन मिला था और वह अब तक विशेष सुरक्षा बल के DG के रूप में काम कर रहे थे।
लखनऊ पुलिस कमिश्नर के रूप में अपनी सख्त कार्यशैली, ईमानदार छवि और अनुशासित नेतृत्व के लिए फेमस DK ठाकुर को योगी सरकार में लगातार अहम भूमिकाएं मिलती रही हैं। प्रशासनिक क्षमता और फील्ड अनुभव को देखते हुए सरकार ने उन्हें एक बार फिर महत्वपूर्ण पद की जिम्मेदारी सौंपी है। नई नियुक्ति का आदेश जारी करते हुए शासन ने निर्देश दिया है कि DK ठाकुर तत्काल प्रभाव से नागरिक सुरक्षा के DG पद का कार्यभार संभाल लें।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ IPS अधिकारी DK ठाकुर हाल ही में DG SSF (स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स) के पद पर तैनात थे। इससे पहले वह ATS (एंटी टेररिस्ट स्क्वॉड) में ADG के रूप में और CBI में भी कई महत्वपूर्ण पदों पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं।
IPS ध्रुवकांत (DK) ठाकुर – करियर डिटेल्स
|क्रमांक
|जानकारी
|1
|1994 बैच के IPS अधिकारी
|2
|हाल ही में DG पद पर प्रमोशन मिला
|3
|पुलिस करियर की शुरुआत 1996 में गोरखपुर में SSP के रूप में की
|4
|यूपी पुलिस में 30 वर्षों में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभाली
|5
|जिन जिलों में SP/SSP रहे: गोंडा
|6
|हरदोई में SP/SSP के रूप में सेवा
|7
|वाराणसी में SP/SSP के रूप में तैनाती
|8
|सुल्तानपुर में SP/SSP रहे
|9
|बागपत में SP/SSP तैनात रहे
|10
|चंदौली में SP/SSP के रूप में सेवाएं
|11
|कानपुर देहात में SP/SSP
|12
|अंबेडकरनगर में SP/SSP के रूप में तैनाती
|13
|उन्नाव में एसपी/एसएसपी
|14
|लखनऊ में SSP के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई
राजधानी लखनऊ में DK ठाकुर की पोस्टिंग हमेशा सुर्खियों में रही है। BSP सरकार में 2010 से 2012 के बीच वे लखनऊ के SSP रहे थे।
