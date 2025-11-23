Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लखनऊ

कौन हैं IPS डीके ठाकुर जो सख्त अनुशासन और बेधड़क कार्यशैली के लिए मशहूर; सरकार ने सौंपी बड़ी जिम्मेदारी

About IPS Dhruvkant Thakur: सीनियर IPS डीके ठाकुर को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। वह अपने सख्त अनुशासन और बेधड़क कार्यशैली के लिए जाने जाते हैं।

2 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Harshul Mehra

Nov 23, 2025

about ips dhruvkant thakur who becomes dg civil security uttar pradesh lucknow news

कौन हैं IPS डीके ठाकुर जो सख्त अनुशासन और बेधड़क कार्यशैली के लिए मशहूर। फोटो सोर्स- फेसबुक (@D.k Thakur IPS)

About IPS Dhruvkant Thakur: उत्तर प्रदेश सरकार ने शनिवार देर रात वरिष्ठ IPS अधिकारी ध्रुवकांत ठाकुर (DK ठाकुर) को बड़ी जिम्मेदारी सौंपते हुए उनका तबादला कर दिया।

IPS डीके ठाकुर DG नागरिक सुरक्षा बने

IPS DK ठाकुर को पुलिस महानिदेशक (DG) नागरिक सुरक्षा नियुक्त किया गया है। साथ ही उन्हें DG विशेष सुरक्षा बल की अतिरिक्त जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। हाल ही में उन्हें DG पद पर प्रमोशन मिला था और वह अब तक विशेष सुरक्षा बल के DG के रूप में काम कर रहे थे।

सख्त कार्यशैली, ईमानदार छवि

लखनऊ पुलिस कमिश्नर के रूप में अपनी सख्त कार्यशैली, ईमानदार छवि और अनुशासित नेतृत्व के लिए फेमस DK ठाकुर को योगी सरकार में लगातार अहम भूमिकाएं मिलती रही हैं। प्रशासनिक क्षमता और फील्ड अनुभव को देखते हुए सरकार ने उन्हें एक बार फिर महत्वपूर्ण पद की जिम्मेदारी सौंपी है। नई नियुक्ति का आदेश जारी करते हुए शासन ने निर्देश दिया है कि DK ठाकुर तत्काल प्रभाव से नागरिक सुरक्षा के DG पद का कार्यभार संभाल लें।

IPS अधिकारी ध्रुवकांत ठाकुर के बारे में

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ IPS अधिकारी DK ठाकुर हाल ही में DG SSF (स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स) के पद पर तैनात थे। इससे पहले वह ATS (एंटी टेररिस्ट स्क्वॉड) में ADG के रूप में और CBI में भी कई महत्वपूर्ण पदों पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं।

IPS ध्रुवकांत (DK) ठाकुर – करियर डिटेल्स

क्रमांकजानकारी
11994 बैच के IPS अधिकारी
2हाल ही में DG पद पर प्रमोशन मिला
3पुलिस करियर की शुरुआत 1996 में गोरखपुर में SSP के रूप में की
4यूपी पुलिस में 30 वर्षों में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभाली
5जिन जिलों में SP/SSP रहे: गोंडा
6हरदोई में SP/SSP के रूप में सेवा
7वाराणसी में SP/SSP के रूप में तैनाती
8सुल्तानपुर में SP/SSP रहे
9बागपत में SP/SSP तैनात रहे
10चंदौली में SP/SSP के रूप में सेवाएं
11कानपुर देहात में SP/SSP
12अंबेडकरनगर में SP/SSP के रूप में तैनाती
13उन्नाव में एसपी/एसएसपी
14लखनऊ में SSP के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई

राजधानी लखनऊ में DK ठाकुर की पोस्टिंग हमेशा सुर्खियों में रही है। BSP सरकार में 2010 से 2012 के बीच वे लखनऊ के SSP रहे थे।

ये भी पढ़ें

कौन थे विंग कमांडर नमांश स्याल जिनका बेमिसाल रिकॉर्ड; तगड़ा सिक्योरिटी सिस्टम होने के बाद भी क्यों हुआ तेजस क्रैश?
हमीरपुर
about wing commander namansh syal why did tejas crash despite having strong security system

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

यूपी पुलिस

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

23 Nov 2025 10:32 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / कौन हैं IPS डीके ठाकुर जो सख्त अनुशासन और बेधड़क कार्यशैली के लिए मशहूर; सरकार ने सौंपी बड़ी जिम्मेदारी

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

SIR से क्या ‘मेरा’ नाम वोटर लिस्ट से कट जाएगा? 5 सवाल जिनका जवाब जानना बेहद जरूरी

will name be removed from voter list affter sir in up 5 questions whose answers very important to know
लखनऊ

UP Teacher Recruitment: एडेड जूनियर हाईस्कूलों में 1515 पदों पर भर्ती शुरू, 24 नवंबर से ऑनलाइन आवेदन और 23 दिसंबर को चयन सूची

प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू: 24 नवंबर से ऑनलाइन आवेदन, 23 दिसंबर को चयन सूची (फोटो सोर्स : AI)
लखनऊ

BJP MLA Yogesh Shukla: थाने में ‘भ्रष्टाचार’ का आरोप लगाने पहुंचे BJP विधायक योगेश शुक्ला; दो पुलिसकर्मी लाइन हाजिर, जांच के आदेश

BJP विधायक ने पुलिस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए,जांच शुरू हुई, जनता में हड़कंप (फोटो सोर्स : BJP MLA Yogesh Shukla Whatsapp Group)
लखनऊ

Electric Car Fire: चलती नेक्सन इलेक्ट्रिक कार में लगी आग, यात्रियों ने कूदकर बचाई जान; फायर ब्रिगेड ने काबू पाया

बुद्धेश्वर विहार के पास बड़ा हादसा टला, फायर ब्रिगेड ने समय पर पाया काबू (फोटो सोर्स : Police Whatsapp News Group )
लखनऊ

Delhi Blast Case: दिल्ली धमाका केस में UP ATS की कार्रवाई तेज, NIA इनपुट पर 10 से अधिक डॉक्टरों से पूछताछ

यूपी में तेज हुई जांच : ATS की बड़ी कार्रवाई, कई जिलों के डॉक्टरों से पूछताछ (फोटो सोर्स : Police Whatsapp News Group )
लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.