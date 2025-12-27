‘आपनों के लिए मेहरबान, दूसरों को फ़रमान…’ शायरी में लिपटा अखिलेश का सियासी वार, इशारा किस ओर

23 दिसंबर 2025 को लखनऊ में कुशीनगर के बीजेपी विधायक पीएन पाठक के घर पर ब्राह्मण विधायकों की बड़ी बैठक हुई। इसमें बीजेपी के कई ब्राह्मण विधायक और एमएलसी शामिल हुए। इसे 'सहभोज' कहा गया, लेकिन चर्चा है कि इस बैठक में ब्राह्मण समाज के मुद्दों, एकजुटता और पार्टी में हिस्सेदारी पर हुई। कुछ विधायकों ने कहा कि यह समाज को मजबूत बनाने और विकास की बातों के लिए थी। हालांकि, इस बैठक ने विवाद पैदा कर दिया। यूपी बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी ने सख्ती दिखाई और कहा कि जाति के आधार पर ऐसी बैठकें पार्टी के सिद्धांतों के खिलाफ हैं। उन्होंने विधायकों को चेतावनी दी कि आगे ऐसा न हो, वरना अनुशासनहीनता मानी जाएगी। पार्टी का कहना है कि बीजेपी सर्वस्पर्शी राजनीति करती है, जाति आधारित गतिविधियां गलत संदेश देती हैं।