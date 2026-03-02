UP Weather News: उत्तर प्रदेश में बारिश और आंधी का अलर्ट, कई जिलों में तापमान 35°C तक पहुंचने की संभावना

यूपी में मौसम बदला, बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट, बढ़ेगा तापमान (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)
UP Weather: उत्तर प्रदेश में मौसम ने अचानक करवट लेना शुरू कर दिया है। जहां एक ओर फरवरी के अंत तक हल्की ठंड का असर बना हुआ था, वहीं अब मार्च की शुरुआत के साथ गर्मी ने दस्तक दे दी है। सुबह और रात के समय हल्की ठंड महसूस हो रही है, लेकिन दिन चढ़ते ही तेज धूप और बढ़ते तापमान ने लोगों को गर्मी का एहसास कराना शुरू कर दिया है। इसी बीच भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने प्रदेश के कई जिलों में बारिश और तेज आंधी को लेकर अलर्ट जारी किया है।
मौसम विभाग के अनुसार 2 मार्च से उत्तर प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में मौसम फिर बदलने वाला है। कई जिलों में हल्की बारिश के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना जताई गई है। विभाग का अनुमान है कि हवाओं की गति 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है, जिससे लोगों की दैनिक गतिविधियां प्रभावित हो सकती हैं।
मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) के सक्रिय होने के कारण प्रदेश में मौसम में यह बदलाव देखने को मिलेगा। हालांकि बारिश बहुत तेज नहीं होगी, लेकिन तेज हवाओं और बादलों की आवाजाही से तापमान में अस्थायी गिरावट दर्ज की जा सकती है। वैज्ञानिकों के अनुसार मौसम का यह बदलाव रबी फसलों के लिए मिश्रित प्रभाव ला सकता है। जहां हल्की बारिश किसानों के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है, वहीं तेज हवाएं खड़ी फसलों को नुकसान भी पहुंचा सकती हैं।
मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि प्रदेश के 20 से अधिक जिलों में तापमान तेजी से बढ़ेगा। आगरा, मथुरा, अलीगढ़, अमेठी, बागपत, बहराइच, बलिया, बलरामपुर, बांदा, बाराबंकी, बस्ती, इटावा, अयोध्या (फैजाबाद), हमीरपुर, मैनपुरी, मेरठ, मिर्जापुर, मुरादाबाद और सीतापुर समेत कई जिलों में अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना है। मार्च के शुरुआती दिनों में ही गर्मी के तेवर दिखाई देने लगे हैं, जिससे आने वाले महीनों में तापमान और अधिक बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं।
मौसम विभाग ने नागरिकों को बदलते मौसम को देखते हुए सतर्क रहने की सलाह दी है। तेज हवाओं के दौरान खुले स्थानों में खड़े रहने, पेड़ों या कमजोर संरचनाओं के नीचे रुकने से बचने की अपील की गई है।विशेष रूप से बाइक सवारों और किसानों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। आंधी के दौरान बिजली लाइनों और होर्डिंग्स से दूरी बनाए रखने को कहा गया है।
मौसम विशेषज्ञों के अनुसार दिन में तेज धूप और गर्मी महसूस होगी, जबकि शाम और रात के समय बादल छाने तथा हवा चलने से तापमान में हल्की गिरावट आ सकती है। इससे लोगों को मौसम में लगातार उतार-चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने भी लोगों को मौसम बदलने के दौरान सावधानी बरतने की सलाह दी है, क्योंकि तापमान में अचानक बदलाव से सर्दी-जुकाम और वायरल संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है।
मार्च का महीना गेहूं और सरसों जैसी रबी फसलों के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। हल्की बारिश से जहां मिट्टी में नमी बनी रहेगी, वहीं तेज हवा फसल गिरने का खतरा भी बढ़ा सकती है। कृषि विशेषज्ञों ने किसानों को मौसम अपडेट पर नजर रखने और आवश्यक सुरक्षा उपाय अपनाने की सलाह दी है।
मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक प्रदेश में मौसम अस्थिर बना रह सकता है। कहीं हल्की बारिश, कहीं तेज हवा और कहीं बढ़ता तापमान देखने को मिलेगा। फिलहाल प्रदेशवासियों को एक साथ गर्मी, बारिश और आंधी जैसे मिश्रित मौसम का सामना करने के लिए तैयार रहने की जरूरत है।
बड़ी खबरेंView All
लखनऊ
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग