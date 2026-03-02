UP Weather News: उत्तर प्रदेश में बारिश और आंधी का अलर्ट, कई जिलों में तापमान 35°C तक पहुंचने की संभावना

UP Weather: उत्तर प्रदेश में मौसम ने अचानक करवट लेना शुरू कर दिया है। जहां एक ओर फरवरी के अंत तक हल्की ठंड का असर बना हुआ था, वहीं अब मार्च की शुरुआत के साथ गर्मी ने दस्तक दे दी है। सुबह और रात के समय हल्की ठंड महसूस हो रही है, लेकिन दिन चढ़ते ही तेज धूप और बढ़ते तापमान ने लोगों को गर्मी का एहसास कराना शुरू कर दिया है। इसी बीच भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने प्रदेश के कई जिलों में बारिश और तेज आंधी को लेकर अलर्ट जारी किया है।