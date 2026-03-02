Lucknow University: लाल बारादरी विवाद पर अखिलेश से मिले छात्र नेता, FIR के खिलाफ मिला समर्थन

लाल बारादरी विवाद: छात्र नेताओं की FIR का मामला पहुँचा अखिलेश यादव तक, समाजवादी छात्र सभा का प्रतिनिधिमंडल मिला (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)
Lucknow University Student Protest: लखनऊ विश्वविद्यालय के ऐतिहासिक लाल बरादरी भवन को लेकर शुरू हुआ विवाद अब राजनीतिक गलियारों तक पहुंच गया है। विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा छात्र नेताओं पर दर्ज की गई FIR के विरोध में समाजवादी छात्र सभा का एक प्रतिनिधिमंडल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से मिला और पूरे घटनाक्रम से उन्हें अवगत कराया। इस मुलाकात ने छात्र राजनीति और प्रदेश की सियासत दोनों में नई हलचल पैदा कर दी है।
बताया जा रहा है कि लाल बरादरी भवन की ऐतिहासिक पहचान और परिसर की गरिमा को लेकर छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया था। छात्रों का आरोप है कि विश्वविद्यालय प्रशासन ने उनकी मांगों पर संवाद स्थापित करने के बजाय आंदोलन को दबाने की कोशिश की और कई छात्र नेताओं पर मुकदमे दर्ज कर दिए। इसी मुद्दे को लेकर समाजवादी छात्र सभा सक्रिय हुई और न्याय की मांग को लेकर मामला सीधे सपा नेतृत्व तक पहुंचाया गया।
वरिष्ठ छात्र नेता अभिषेक श्रीवास्तव ‘बाबू’ के नेतृत्व में पहुंचे प्रतिनिधिमंडल ने अखिलेश यादव को विस्तार से बताया कि किस तरह छात्रों द्वारा उठाए गए मुद्दों को गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया और प्रशासनिक कार्रवाई के माध्यम से छात्र आंदोलन को कमजोर करने का प्रयास किया गया। प्रतिनिधिमंडल ने यह भी कहा कि छात्रों ने केवल विश्वविद्यालय की ऐतिहासिक धरोहर को सुरक्षित रखने की मांग की थी। छात्र नेताओं का कहना था कि लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखने पर भी उन पर FIR दर्ज कर दी गई, जिससे छात्रों में आक्रोश है। उन्होंने सपा नेतृत्व से हस्तक्षेप कर न्याय दिलाने की मांग की।
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रतिनिधिमंडल की बात गंभीरता से सुनी। उन्होंने कहा कि छात्रों की आवाज लोकतंत्र की ताकत होती है और किसी भी प्रकार का अन्याय या दमन स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने छात्रों को आश्वस्त किया कि पार्टी उनके साथ खड़ी है और जरूरत पड़ने पर इस मुद्दे को व्यापक स्तर पर उठाया जाएगा। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह मुलाकात आने वाले समय में छात्र राजनीति को नई दिशा दे सकती है, क्योंकि विश्वविद्यालयों से जुड़े मुद्दे अक्सर प्रदेश की राजनीति पर असर डालते रहे हैं।
मुलाकात के दौरान राजनीतिक चर्चा के साथ सकारात्मक माहौल भी देखने को मिला। अखिलेश यादव ने सभी छात्र प्रतिनिधियों को होली की अग्रिम शुभकामनाएं और आशीर्वाद दिया। इससे छात्रों में उत्साह और नई ऊर्जा का संचार हुआ।
इस महत्वपूर्ण मुलाकात में वरिष्ठ छात्र नेता अभिषेक श्रीवास्तव ‘बाबू’ के साथ लखनऊ विश्वविद्यालय इकाई अध्यक्ष प्रिंस कुमार, विपुल यादव, शिवाजी यादव, रुस्तम सिंह यादव, अक्षय शर्मा ‘प्रधान’ और प्रेम यादव शामिल रहे। सभी ने एकजुट होकर छात्रों की समस्याओं और प्रशासनिक कार्रवाई के खिलाफ अपनी बात रखी।
बड़ी खबरेंView All
लखनऊ
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग