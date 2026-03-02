Lucknow University: लाल बारादरी विवाद पर अखिलेश से मिले छात्र नेता, FIR के खिलाफ मिला समर्थन

वरिष्ठ छात्र नेता अभिषेक श्रीवास्तव ‘बाबू’ के नेतृत्व में पहुंचे प्रतिनिधिमंडल ने अखिलेश यादव को विस्तार से बताया कि किस तरह छात्रों द्वारा उठाए गए मुद्दों को गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया और प्रशासनिक कार्रवाई के माध्यम से छात्र आंदोलन को कमजोर करने का प्रयास किया गया। प्रतिनिधिमंडल ने यह भी कहा कि छात्रों ने केवल विश्वविद्यालय की ऐतिहासिक धरोहर को सुरक्षित रखने की मांग की थी। छात्र नेताओं का कहना था कि लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखने पर भी उन पर FIR दर्ज कर दी गई, जिससे छात्रों में आक्रोश है। उन्होंने सपा नेतृत्व से हस्तक्षेप कर न्याय दिलाने की मांग की।