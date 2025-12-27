Winter In UP: 22 जिलों में कोहरे-सर्दी और भीषण शीतलहर का कहर जारी !! स्कूलों में छुट्टी का आदेश जारी

उत्तर प्रदेश में इस समय शीतलहर का असर विशेष रूप से तराई और पूर्वांचल के जिलों में दिखाई दे रहा है। गलन भरी पछुआ हवाओं के कारण दिन का तापमान भी सामान्य से नीचे रहा और शीत दिवस के हालात बने। रात के समय तापमान में बड़ी गिरावट आई। वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि पहाड़ों पर हुई बर्फबारी और वहां से आ रही हवाओं के कारण प्रदेश में ठंड बढ़ी है। उन्होंने कहा कि अगले चार दिनों तक ठंड और कोहरे का असर कमोबेश जारी रहेगा। दिन का तापमान अधिक नहीं घटेगा, लेकिन रात का पारा क्रमशः गिरता रहेगा।