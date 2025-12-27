Winter In UP: 22 जिलों में कोहरे-सर्दी और भीषण शीतलहर का कहर जारी !! स्कूलों में छुट्टी का आदेश जारी

भीषण शीतलहर, 22 जिलों में कोहरे और सर्दी का अलर्ट जारी (फोटो सोर्स : Patrika)
Winter Alert: उत्तर प्रदेश में ठंड और कोहरे का कहर लगातार जारी है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में प्रदेश के कई जिलों में घने कोहरे और अत्यधिक सर्दी का पूर्वानुमान जारी किया है। शुक्रवार को मेरठ सबसे ठंडा जिला रहा, जहां न्यूनतम तापमान 5.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। चुभती ठंड और पछुआ हवाओं से तराई और पूर्वांचल के जिलों में जनजीवन और यातायात दोनों प्रभावित हैं। राजधानी लखनऊ समेत प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, कुशीनगर, सहारनपुर, बलिया, मुरादाबाद, अलीगढ़ जैसे कई शहरों में सुबह घने कोहरे की वजह से दृश्यता शून्य तक पहुंच गई।
उत्तर प्रदेश में इस समय शीतलहर का असर विशेष रूप से तराई और पूर्वांचल के जिलों में दिखाई दे रहा है। गलन भरी पछुआ हवाओं के कारण दिन का तापमान भी सामान्य से नीचे रहा और शीत दिवस के हालात बने। रात के समय तापमान में बड़ी गिरावट आई। वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि पहाड़ों पर हुई बर्फबारी और वहां से आ रही हवाओं के कारण प्रदेश में ठंड बढ़ी है। उन्होंने कहा कि अगले चार दिनों तक ठंड और कोहरे का असर कमोबेश जारी रहेगा। दिन का तापमान अधिक नहीं घटेगा, लेकिन रात का पारा क्रमशः गिरता रहेगा।
शुक्रवार को मेरठ में न्यूनतम तापमान 5.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो पूरे प्रदेश में सबसे ठंडी रात साबित हुई। इसके अलावा राजधानी लखनऊ में दिन का तापमान 18.7 डिग्री सेल्सियस और रात का तापमान 10.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। राजधानी में सुबह कोहरे की मोटी चादर ने दृश्यता को शून्य तक गिरा दिया। दोपहर में हल्की धूप खिली, लेकिन पछुआ हवाओं की वजह से गलन भरी ठंड से राहत नहीं मिली।
मौसम विभाग ने शनिवार के लिए प्रदेश के 22 जिलों में घने कोहरे का रेड अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में दृश्यता अत्यधिक कम होने की संभावना है। जिलों में शामिल हैं:
इसके अलावा 15 जिलों में अत्यंत शीत दिवस की संभावना है। इन जिलों में दिन के तापमान में सामान्य से 2 से 3 डिग्री की गिरावट और रात में और भी सर्दी देखने को मिलेगी।
पूर्वांचल और तराई के जिलों में गलन भरी हवाओं ने जनजीवन और कृषि कार्य प्रभावित किया है। ग्रामीण क्षेत्रों में सुबह और शाम के समय सड़कों पर लोग निकलने में कठिनाई महसूस कर रहे हैं। यातायात प्रभावित होने से वाहन चालकों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है।
लखनऊ में शुक्रवार को सुबह कोहरे की चादर छाई रही। दोपहर में हल्की धूप खिली, लेकिन पछुआ हवाओं के कारण गलन भरी ठंड ने ठिठुरन बढ़ा दी। अंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र लखनऊ के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि पहाड़ों से आने वाली हवाओं के कारण राजधानी में ठंड में इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि आने वाले दो दिनों में रात के तापमान में 2-3 डिग्री की गिरावट और दिन में हल्की कमी रहेगी। इस समय लोग गर्म कपड़ों, शॉल और कम्बल का इस्तेमाल कर खुद को ठंड से बचा रहे हैं।
मौसम विभाग ने लोगों से विशेष सावधानी बरतने को कहा है कि सुबह-शाम यात्रा में सतर्क रहें, विशेषकर कोहरे में वाहन चलाते समय। बच्चों और बुजुर्गों को ठंड से बचाने के लिए गर्म कपड़े पहनाएं। बर्फीली हवाओं और कोहरे से प्रभावित जिलों में अनावश्यक बाहर न निकलें। गर्मी और ठंड के बीच भोजन और पेयजल का विशेष ध्यान रखें। मौसम विभाग की चेतावनी के अनुसार आने वाले दिनों में ठंड और कोहरे का असर लगातार रहेगा, इसलिए लोगों को सतर्क रहने की आवश्यकता है।
उत्तर प्रदेश में इस समय पहाड़ी क्षेत्रों में हुई बर्फबारी का असर साफ दिखाई दे रहा है। पहाड़ों से आ रही हवाओं ने प्रदेश के तराई और पूर्वांचल के जिलों में ठंड बढ़ा दी है। गलन भरी हवाओं के कारण दिन में भी तापमान अधिक नहीं बढ़ता और रातें बेहद ठंडी रहती हैं।
