Public Holiday: जयंती और कोहरे की दोहरी मार, उत्तर प्रदेश में स्कूल, बैंक और सरकारी दफ्तर बंद

यूपी में बैंक, स्कूल और दफ्तरों पर ब्रेक, लखनऊ से लेकर जिलों तक बदला दिनचर्या का हाल (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)
Public Holiday UP: उत्तर प्रदेश में आज आम जनजीवन पर अवकाश और मौसम, दोनों का गहरा असर देखने को मिल रहा है। एक ओर सिखों के दसवें गुरु गोविंद सिंह की जयंती के अवसर पर कई जिलों में सरकारी अवकाश घोषित किया गया है, वहीं दूसरी ओर तेज ठंड, घना कोहरा और शीतलहर ने प्रशासन को एहतियाती कदम उठाने पर मजबूर कर दिया है। इसका सीधा असर बैंकिंग सेवाओं, स्कूलों, सरकारी दफ्तरों और आम लोगों की दिनचर्या पर पड़ा है। लखनऊ से लेकर रामपुर, लखीमपुर खीरी, मैनपुरी सहित कई जिलों में स्कूल बंद हैं, जबकि कुछ जगहों पर दफ्तरों और बैंकों में अवकाश या सीमित कामकाज की स्थिति बनी हुई है।
27 दिसंबर 2025 को सिख धर्म के महान योद्धा, समाज सुधारक और खालसा पंथ के संस्थापक गुरु गोविंद सिंह की जयंती पूरे श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाई जा रही है। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के कई जिलों में सरकारी अवकाश घोषित किया गया है।
रामपुर
रामपुर जिले में जिला प्रशासन ने 27 दिसंबर को गुरु गोविंद सिंह जयंती के अवसर पर पूर्ण अवकाश घोषित किया है। डीएम कार्यालय से आदेश जारी होते ही सरकारी दफ्तरों, स्कूलों और कुछ निजी संस्थानों में ताले लटक गए। सिख समाज के लोगों ने गुरुद्वारों में कीर्तन, अरदास और लंगर का आयोजन किया।
लखीमपुर खीरी
लखीमपुर खीरी में भी 27 दिसंबर को गुरु गोविंद सिंह जयंती के अवसर पर जनपद में अवकाश घोषित किया गया है। डीएम कार्यालय से जारी आदेश के अनुसार सभी सरकारी कार्यालय और स्कूल बंद रहेंगे। हालांकि आवश्यक सेवाएं पहले की तरह चालू रहेंगी।
राजधानी लखनऊ में भी मौसम और अवकाश का संयुक्त असर देखने को मिल रहा है। प्रशासन ने ठंड और कोहरे को देखते हुए स्कूलों में छुट्टी घोषित की है। खासकर नर्सरी से कक्षा 8 तक के बच्चों के लिए स्कूल बंद रखे गए हैं। सुबह के समय लखनऊ में दृश्यता बेहद कम रही। घने कोहरे के कारण सड़क और रेल यातायात भी प्रभावित हुआ। ऐसे में बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया।
मैनपुरी जिले में हालात और भी सख्त हैं। यहां लगातार बढ़ती ठंड, शीतलहर और कोहरे के कारण प्रशासन ने 30 दिसंबर तक सभी स्कूल बंद रखने के आदेश जारी किए हैं। यह फैसला सरकारी और निजी, दोनों तरह के स्कूलों पर लागू होगा।जिला प्रशासन का कहना है कि छोटे बच्चों और किशोरों के स्वास्थ्य को देखते हुए यह कदम जरूरी था। स्कूलों को ऑनलाइन पढ़ाई का विकल्प अपनाने के निर्देश भी दिए गए हैं।
पिछले कुछ दिनों से उत्तर प्रदेश में मौसम का मिजाज लगातार बिगड़ा हुआ है। रात के तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है, जबकि सुबह के समय घना कोहरा छाया रहता है। कई जिलों में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच गया है। मौसम विभाग के अनुसार,अगले कुछ दिनों तक शीतलहर चलने की संभावना है ,सुबह और देर रात घना कोहरा रहेगा। लोगों को अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी गई है
गुरु गोविंद सिंह जयंती के कारण जिन जिलों में अवकाश घोषित है, वहां सरकारी बैंक बंद रहे। निजी बैंकों में भी कई जगह छुट्टी रही या सीमित स्टाफ के साथ काम हुआ। सरकारी दफ्तरों में भी कामकाज प्रभावित रहा। हालांकि स्वास्थ्य सेवाएं, पुलिस, फायर ब्रिगेड और नगर निगम जैसी आवश्यक सेवाएं सामान्य रूप से संचालित की गईं।
कोहरे की वजह से ट्रेन और बस सेवाओं पर भी असर पड़ा। कई ट्रेनों के देरी से चलने की खबरें सामने आईं। हाईवे पर दृश्यता कम होने के कारण वाहन रेंगते नजर आए। प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतने और फॉग लाइट का प्रयोग करने की अपील की है।
गुरु गोविंद सिंह जयंती के अवसर पर गुरुद्वारों में सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए। पुलिस बल तैनात रहा और भीड़ नियंत्रण पर विशेष ध्यान दिया गया। श्रद्धालुओं ने गुरु गोविंद सिंह जी के जीवन, त्याग और बलिदान को याद करते हुए मत्था टेका।
प्रशासन ने आम लोगों से अपील की है कि ठंड में बच्चों और बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखें,बिना जरूरी कारण के सुबह-शाम यात्रा से बचें। कोहरे में वाहन चलाते समय सावधानी बरतें।स्कूलों और दफ्तरों से जुड़े आदेशों की आधिकारिक पुष्टि करते रहें।
बड़ी खबरेंView All
लखनऊ
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग