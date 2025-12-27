27 दिसंबर 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लखनऊ

Public Holiday: जयंती और कोहरे की दोहरी मार, उत्तर प्रदेश में स्कूल, बैंक और सरकारी दफ्तर बंद

Public Holiday School Closed:  गुरु गोविंद सिंह जी जयंती और भीषण ठंड–कोहरे के चलते उत्तर प्रदेश में जनजीवन प्रभावित है। लखनऊ समेत कई जिलों में स्कूल बंद हैं, जबकि रामपुर और लखीमपुर में आज अवकाश घोषित किया गया है। मैनपुरी में 30 दिसंबर तक स्कूलों को बंद रखने के आदेश जारी हुए हैं।

4 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Ritesh Singh

Dec 27, 2025

यूपी में बैंक, स्कूल और दफ्तरों पर ब्रेक, लखनऊ से लेकर जिलों तक बदला दिनचर्या का हाल (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)

यूपी में बैंक, स्कूल और दफ्तरों पर ब्रेक, लखनऊ से लेकर जिलों तक बदला दिनचर्या का हाल (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)

Public Holiday UP: उत्तर प्रदेश में आज आम जनजीवन पर अवकाश और मौसम, दोनों का गहरा असर देखने को मिल रहा है। एक ओर सिखों के दसवें गुरु गोविंद सिंह की जयंती के अवसर पर कई जिलों में सरकारी अवकाश घोषित किया गया है, वहीं दूसरी ओर तेज ठंड, घना कोहरा और शीतलहर ने प्रशासन को एहतियाती कदम उठाने पर मजबूर कर दिया है। इसका सीधा असर बैंकिंग सेवाओं, स्कूलों, सरकारी दफ्तरों और आम लोगों की दिनचर्या पर पड़ा है। लखनऊ से लेकर रामपुर, लखीमपुर खीरी, मैनपुरी सहित कई जिलों में स्कूल बंद हैं, जबकि कुछ जगहों पर दफ्तरों और बैंकों में अवकाश या सीमित कामकाज की स्थिति बनी हुई है।


गुरु गोविंद सिंह जी जयंती पर अवकाश

27 दिसंबर 2025 को सिख धर्म के महान योद्धा, समाज सुधारक और खालसा पंथ के संस्थापक गुरु गोविंद सिंह की जयंती पूरे श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाई जा रही है। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के कई जिलों में सरकारी अवकाश घोषित किया गया है।

रामपुर
रामपुर जिले में जिला प्रशासन ने 27 दिसंबर को गुरु गोविंद सिंह जयंती के अवसर पर पूर्ण अवकाश घोषित किया है। डीएम कार्यालय से आदेश जारी होते ही सरकारी दफ्तरों, स्कूलों और कुछ निजी संस्थानों में ताले लटक गए। सिख समाज के लोगों ने गुरुद्वारों में कीर्तन, अरदास और लंगर का आयोजन किया।

लखीमपुर खीरी
लखीमपुर खीरी में भी 27 दिसंबर को गुरु गोविंद सिंह जयंती के अवसर पर जनपद में अवकाश घोषित किया गया है। डीएम कार्यालय से जारी आदेश के अनुसार सभी सरकारी कार्यालय और स्कूल बंद रहेंगे। हालांकि आवश्यक सेवाएं पहले की तरह चालू रहेंगी।

लखनऊ में स्कूलों की छुट्टी

राजधानी लखनऊ में भी मौसम और अवकाश का संयुक्त असर देखने को मिल रहा है। प्रशासन ने ठंड और कोहरे को देखते हुए स्कूलों में छुट्टी घोषित की है। खासकर नर्सरी से कक्षा 8 तक के बच्चों के लिए स्कूल बंद रखे गए हैं। सुबह के समय लखनऊ में दृश्यता बेहद कम रही। घने कोहरे के कारण सड़क और रेल यातायात भी प्रभावित हुआ। ऐसे में बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया।

मैनपुरी में 30 दिसंबर तक स्कूल बंद

मैनपुरी जिले में हालात और भी सख्त हैं। यहां लगातार बढ़ती ठंड, शीतलहर और कोहरे के कारण प्रशासन ने 30 दिसंबर तक सभी स्कूल बंद रखने के आदेश जारी किए हैं। यह फैसला सरकारी और निजी, दोनों तरह के स्कूलों पर लागू होगा।जिला प्रशासन का कहना है कि छोटे बच्चों और किशोरों के स्वास्थ्य को देखते हुए यह कदम जरूरी था। स्कूलों को ऑनलाइन पढ़ाई का विकल्प अपनाने के निर्देश भी दिए गए हैं।

तेज ठंड और कोहरे ने बढ़ाई परेशानी

पिछले कुछ दिनों से उत्तर प्रदेश में मौसम का मिजाज लगातार बिगड़ा हुआ है। रात के तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है, जबकि सुबह के समय घना कोहरा छाया रहता है। कई जिलों में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच गया है। मौसम विभाग के अनुसार,अगले कुछ दिनों तक शीतलहर चलने की संभावना है ,सुबह और देर रात घना कोहरा रहेगा। लोगों को अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी गई है

बैंकों और दफ्तरों की स्थिति

गुरु गोविंद सिंह जयंती के कारण जिन जिलों में अवकाश घोषित है, वहां सरकारी बैंक बंद रहे। निजी बैंकों में भी कई जगह छुट्टी रही या सीमित स्टाफ के साथ काम हुआ। सरकारी दफ्तरों में भी कामकाज प्रभावित रहा। हालांकि स्वास्थ्य सेवाएं, पुलिस, फायर ब्रिगेड और नगर निगम जैसी आवश्यक सेवाएं सामान्य रूप से संचालित की गईं।

यातायात पर भी पड़ा असर

कोहरे की वजह से ट्रेन और बस सेवाओं पर भी असर पड़ा। कई ट्रेनों के देरी से चलने की खबरें सामने आईं। हाईवे पर दृश्यता कम होने के कारण वाहन रेंगते नजर आए। प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतने और फॉग लाइट का प्रयोग करने की अपील की है।

श्रद्धा और सुरक्षा दोनों पर फोकस

गुरु गोविंद सिंह जयंती के अवसर पर गुरुद्वारों में सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए। पुलिस बल तैनात रहा और भीड़ नियंत्रण पर विशेष ध्यान दिया गया। श्रद्धालुओं ने गुरु गोविंद सिंह जी के जीवन, त्याग और बलिदान को याद करते हुए मत्था टेका।

प्रशासन की अपील

प्रशासन ने आम लोगों से अपील की है कि ठंड में बच्चों और बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखें,बिना जरूरी कारण के सुबह-शाम यात्रा से बचें। कोहरे में वाहन चलाते समय सावधानी बरतें।स्कूलों और दफ्तरों से जुड़े आदेशों की आधिकारिक पुष्टि करते रहें।

ये भी पढ़ें

Magh Mela Alert : माघ मेले को लेकर सीएम योगी सख्त, 31 दिसंबर तक तैयारियां पूरी, अफवाहियों पर कड़ी कार्रवाई
लखनऊ
मुख्य स्नान पर्वों पर वीआईपी प्रोटोकॉल नहीं, 31 दिसंबर तक सभी तैयारियां पूरी करने के निर्देश (फोटो सोर्स : Information Department )

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

cm yogi

government school

school

school education

योगी आदित्यनाथ

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

27 Dec 2025 08:22 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / Public Holiday: जयंती और कोहरे की दोहरी मार, उत्तर प्रदेश में स्कूल, बैंक और सरकारी दफ्तर बंद

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

‘आपनों के लिए मेहरबान, दूसरों को फ़रमान…’ शायरी में लिपटा अखिलेश का सियासी वार, इशारा किस ओर

ब्राह्मण बनाम ठाकुर विवाद पर अखिलेश का तीखा हमला
लखनऊ

Railway: लखनऊ के रास्ते चलेगी आला हजरत एक्सप्रेस, यूपी से भुज की सीधी रेल यात्रा संभव

पूर्वोत्तर रेलवे का बड़ा प्रस्ताव, उत्तर प्रदेश से गुजरात तक रेल संपर्क को मिलेगी नई मजबूती (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)
लखनऊ

UP STF की बड़ी कार्रवाई, 500 करोड़ की जीएसटी चोरी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के 8 गिरफ्तार

बोगस फर्मों, फर्जी इनवॉइस और ई-वे बिल के जरिए वर्षों से चल रहा था बड़ा खेल (Source: Police Media Cell)
लखनऊ

Magh Mela Alert : माघ मेले को लेकर सीएम योगी सख्त, 31 दिसंबर तक तैयारियां पूरी, अफवाहियों पर कड़ी कार्रवाई

मुख्य स्नान पर्वों पर वीआईपी प्रोटोकॉल नहीं, 31 दिसंबर तक सभी तैयारियां पूरी करने के निर्देश (फोटो सोर्स : Information Department )
लखनऊ

यूपी के स्कूलों में लागू हुई नई व्यवस्था, बच्चों को स्मार्ट नहीं समझदार बनाने की तैयारी

कक्षा में बैठे छात्र-छात्रा (File Photo Patrika)
लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.