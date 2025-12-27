Public Holiday: जयंती और कोहरे की दोहरी मार, उत्तर प्रदेश में स्कूल, बैंक और सरकारी दफ्तर बंद

Public Holiday UP: उत्तर प्रदेश में आज आम जनजीवन पर अवकाश और मौसम, दोनों का गहरा असर देखने को मिल रहा है। एक ओर सिखों के दसवें गुरु गोविंद सिंह की जयंती के अवसर पर कई जिलों में सरकारी अवकाश घोषित किया गया है, वहीं दूसरी ओर तेज ठंड, घना कोहरा और शीतलहर ने प्रशासन को एहतियाती कदम उठाने पर मजबूर कर दिया है। इसका सीधा असर बैंकिंग सेवाओं, स्कूलों, सरकारी दफ्तरों और आम लोगों की दिनचर्या पर पड़ा है। लखनऊ से लेकर रामपुर, लखीमपुर खीरी, मैनपुरी सहित कई जिलों में स्कूल बंद हैं, जबकि कुछ जगहों पर दफ्तरों और बैंकों में अवकाश या सीमित कामकाज की स्थिति बनी हुई है।