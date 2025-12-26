Magh Mela Alert : माघ मेले को लेकर सीएम योगी सख्त, 31 दिसंबर तक तैयारियां पूरी, अफवाहियों पर कड़ी कार्रवाई

मुख्यमंत्री ने माघ मेले में सुरक्षा व्यवस्था को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि घाटों पर गोताखोर और जल पुलिस तैनात रहे। सीसीटीवी और ड्रोन से निगरानी की जाए ,महिला श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए विशेष इंतजाम हों, इसके साथ ही चिकित्सा व्यवस्था को लेकर भी मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि अस्थायी अस्पताल, मेडिकल कैंप, एंबुलेंस और डॉक्टरों की पर्याप्त संख्या सुनिश्चित की जाए। ठंड को देखते हुए बुजुर्गों और बच्चों के लिए विशेष व्यवस्था करने को भी कहा गया।