Cold Wave: यूपी में कड़ाके की ठंड का कहर, लखनऊ में 8 डिग्री, कोहरे से थमी रफ्तार

पिछले कुछ दिनों से उत्तर प्रदेश में मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। देर रात से लेकर सुबह तक घना कोहरा छाया रहने के कारण ठंड का असर और भी ज्यादा महसूस किया जा रहा है। सर्द हवाओं ने लोगों को घरों में कैद होने पर मजबूर कर दिया है। सुबह-सवेरे निकलने वाले लोग अलाव और गर्म कपड़ों का सहारा लेते दिखाई दे रहे हैं। विशेषज्ञों के अनुसार, उत्तर भारत में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ और पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी का असर मैदानी क्षेत्रों में साफ नजर आ रहा है। इसी वजह से रात के तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है।