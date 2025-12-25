DenseFog: यूपी में कोहरे-गलन का कहर, 48 जिले प्रभावित, अलर्ट जारी, स्कूल बंद, हवाई-रेल सेवाएं प्रभावित

Dense Fog and Cold Wave Grip (फोटो सोर्स : Patrika)
Dense Fog and Cold Wave Grip 48 Districts of UP: प्रदेश का मौसम बिगाड़ दिया है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के 48 जिले कोहरे और गलन से प्रभावित हैं। हालात इतने गंभीर हैं कि कई जिलों में सुबह के समय दृश्यता शून्य तक पहुंच गई, जिससे जनजीवन पूरी तरह अस्त-व्यस्त हो गया। सरकार ने स्थिति को देखते हुए अलर्ट जारी किया है और कई जिलों में स्कूलों के अवकाश भी जारी कर दिए गए हैं।
गुरुवार को ठंड अपने चरम पर दिखाई दी। राजधानी लखनऊ समेत आसपास के जिलों में सुबह घने कोहरे की मोटी परत छाई रही। सड़कें, इमारतें और पेड़ तक धुंध में लिपटे नजर आए। वाहन चालकों को दिन में भी हेडलाइट जलाकर चलना पड़ा। पश्चिमी यूपी में गलन का असर बढ़ा, जबकि पूर्वी यूपी और तराई क्षेत्रों में घना कोहरा अब भी बना हुआ है। हालांकि कुछ इलाकों में दोपहर बाद धूप निकलने से थोड़ी राहत मिली, लेकिन सुबह और रात के समय ठंड और गलन ने लोगों को घरों में दुबकने पर मजबूर कर दिया।
आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र, लखनऊ के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह के अनुसार उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में हुई बर्फबारी का असर उत्तर प्रदेश में साफ दिखाई दे रहा है। पहाड़ों से आ रही ठंडी उत्तरी-पछुआ हवाओं के कारण अगले दो से तीन दिनों में दिन और रात के तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की जा सकती है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में कोहरे के घनत्व में कुछ कमी आ सकती है, लेकिन गलन और शीत दिवस की स्थिति बनी रह सकती है।
घने कोहरे का असर सबसे ज्यादा दृश्यता पर पड़ा। बुधवार सुबह कई प्रमुख शहरों में हालात बेहद खराब रहे ,प्रयागराज, कानपुर, बरेली और सहारनपुर में दृश्यता शून्य दर्ज की गई। बहराइच में दृश्यता मात्र 20 मीटर, इटावा में 40 मीटर, अमेठी, अयोध्या, सोनभद्र और वाराणसी में करीब 50 मीटर रही। इन हालातों में सड़क दुर्घटनाओं की आशंका बढ़ गई, जिसको देखते हुए प्रशासन ने लोगों से अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है।
मौसम विभाग ने बृहस्पतिवार के लिए पूर्वी यूपी के 27 जिलों में अत्यधिक घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं, पूर्वी यूपी और तराई क्षेत्र के 21 जिलों में शीत दिवस की चेतावनी दी गई है, यानी दिन के तापमान में भारी गिरावट देखने को मिल सकती है।
कौशांबी, प्रयागराज, फतेहपुर, मिर्जापुर, भदोही, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बाराबंकी, सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर और आसपास के इलाके।
भीषण ठंड और घने कोहरे को देखते हुए जिला प्रशासन ने कई जगहों पर स्कूलों में अवकाश जारी रखा है। बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों को बंद किया गया है। प्रशासन ने संकेत दिए हैं कि मौसम की स्थिति को देखते हुए आगे भी अवकाश बढ़ाया जा सकता है।
घने कोहरे और परिचालन संबंधी दिक्कतों के कारण हवाई यातायात भी बुरी तरह प्रभावित हुआ है। एयर इंडिया ने कोहरे के कारण लखनऊ–दिल्ली रूट की चार उड़ानें 25 से 27 दिसंबर तक निरस्त कर दी हैं।
निरस्त उड़ानें-
इसके अलावा अमौसी एयरपोर्ट से दम्माम जाने वाली एक उड़ान 8 घंटे 30 मिनट की देरी से रवाना हो सकी। कई अन्य घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानें भी घंटों लेट रहीं।
गुरुवार को पुणे, अबुधाबी, दिल्ली, रियाद, मुंबई, हैदराबाद, बंगलुरु, इंदौर और दम्माम से लखनऊ आने-जाने वाली कई उड़ानें 30 मिनट से लेकर 6 घंटे तक देरी से संचालित हुईं। यात्रियों को एयरपोर्ट पर लंबा इंतजार करना पड़ा, जिससे भारी परेशानी हुई।
कोहरे का असर रेल सेवाओं पर भी साफ नजर आया। कई महत्वपूर्ण ट्रेनें घंटों की देरी से चलीं।
इसके अलावा लखनऊ मेल, एसी एक्सप्रेस, बेगमपुरा एक्सप्रेस, पद्मावत एक्सप्रेस, दिल्ली-अयोध्या छावनी एक्सप्रेस समेत कई ट्रेनें 2 से 5 घंटे तक लेट रहीं।
बड़ी खबरेंView All
लखनऊ
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग
मौसम समाचार