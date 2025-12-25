DenseFog: यूपी में कोहरे-गलन का कहर, 48 जिले प्रभावित, अलर्ट जारी, स्कूल बंद, हवाई-रेल सेवाएं प्रभावित

गुरुवार को ठंड अपने चरम पर दिखाई दी। राजधानी लखनऊ समेत आसपास के जिलों में सुबह घने कोहरे की मोटी परत छाई रही। सड़कें, इमारतें और पेड़ तक धुंध में लिपटे नजर आए। वाहन चालकों को दिन में भी हेडलाइट जलाकर चलना पड़ा। पश्चिमी यूपी में गलन का असर बढ़ा, जबकि पूर्वी यूपी और तराई क्षेत्रों में घना कोहरा अब भी बना हुआ है। हालांकि कुछ इलाकों में दोपहर बाद धूप निकलने से थोड़ी राहत मिली, लेकिन सुबह और रात के समय ठंड और गलन ने लोगों को घरों में दुबकने पर मजबूर कर दिया।