25 दिसंबर 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लखनऊ

Mata Prasad Pandey: यूपी विधानसभा में हंसी का दौर, लंबे भाषण पर तंज और माता प्रसाद की टिप्पणी से गूंजा सदन

MataPrasad Pandey Opposition Leader: उत्तर प्रदेश विधानसभा में उस समय माहौल खुशनुमा हो गया, जब गंभीर बहस के बीच एक चुटीली टिप्पणी ने सभी को हंसा दिया। लंबे भाषण को लेकर किए गए तंज और उस पर माता प्रसाद की मजेदार प्रतिक्रिया से सदन ठहाकों से गूंज उठा और कार्यवाही कुछ देर के लिए हल्की हो गई।

4 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Ritesh Singh

Dec 25, 2025

पन्ना लेकर बाबा बोलेंगे दो घंटे, माता प्रसाद ने ली मौज (फोटो सोर्स : Ritesh Singh )

पन्ना लेकर बाबा बोलेंगे दो घंटे, माता प्रसाद ने ली मौज (फोटो सोर्स : Ritesh Singh )

Mata Prasad Pandey Assembly Session: उत्तर प्रदेश विधानसभा का माहौल उस वक्त पूरी तरह रंगीन हो गया, जब सत्ता और विपक्ष की तीखी बहस के बीच अचानक हास्य का ऐसा तड़का लगा कि पूरा सदन ठहाकों से गूंज उठा। मौका था कार्यवाही के दौरान एक नेता के लंबे भाषण को लेकर चली चुटीली टिप्पणी का। “पन्ना लेकर बाबा बोलेंगे दो घंटे, माता प्रसाद ने ली मौज”-यह जुमला सुनते ही सदन में बैठे सदस्यों की हंसी छूट पड़ी और कुछ देर के लिए राजनीति की गंभीरता पर मुस्कान भारी पड़ गई।

सदन में गंभीर बहस, फिर अचानक बदला माहौल

विधानसभा की कार्यवाही अपने तय एजेंडे के अनुसार चल रही थी। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच विभिन्न मुद्दों को लेकर बहस जारी थी। कभी सरकार की उपलब्धियों का बखान हो रहा था, तो कभी विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश में जुटा था। माहौल सामान्य रूप से राजनीतिक और गंभीर बना हुआ था।

इसी बीच एक वरिष्ठ नेता के लंबे भाषण को लेकर सदन में हल्की-फुल्की टिप्पणी आई। चर्चा के दौरान जब यह कहा गया कि “पन्ना लेकर बाबा बोलेंगे दो घंटे,” तो सदन में बैठे सदस्य अपनी हंसी रोक नहीं पाए। इस पर माता प्रसाद ने भी उसी अंदाज में जवाब दिया और माहौल और भी खुशनुमा हो गया।

माता प्रसाद की चुटकी, सदन में गूंजे ठहाके

विधानसभा में विपक्ष के वरिष्ठ नेता माता प्रसाद पांडेय अपनी बेबाक और व्यंग्यात्मक शैली के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने भी मौके का फायदा उठाते हुए ऐसी चुटीली टिप्पणी कर दी कि सत्ता पक्ष के सदस्य भी मुस्कुराने से खुद को रोक नहीं पाए।
माता प्रसाद की इस टिप्पणी पर सदन में मौजूद कई विधायक अपनी सीटों पर हंसते नजर आए। कुछ देर के लिए कार्यवाही में ठहराव सा आ गया और पूरा सदन ठहाकों से गूंज उठा। विधानसभा अध्यक्ष को भी मुस्कुराते हुए व्यवस्था संभालनी पड़ी।

राजनीति में हास्य का महत्व

राजनीति को आमतौर पर गंभीर और टकराव से भरा माना जाता है, लेकिन ऐसे मौके यह साबित करते हैं कि लोकतांत्रिक मंचों पर हास्य और विनोद की भी अपनी जगह है। सदन में हुई यह हल्की-फुल्की नोकझोंक न सिर्फ माहौल को सहज बनाती है, बल्कि नेताओं के मानवीय पक्ष को भी सामने लाती है। वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि लंबे और थकाऊ सत्रों के दौरान ऐसे पल सदन के माहौल को संतुलित रखने में मदद करते हैं। इससे संवाद की तल्खी कुछ कम होती है और चर्चा फिर से सकारात्मक दिशा में लौटती है।

लंबे भाषणों पर तंज, नई बात नहीं

विधानसभा या संसद में लंबे भाषणों को लेकर तंज कसना कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी कई बार नेताओं के लंबे वक्तव्यों पर मजेदार टिप्पणियां सुनने को मिलती रही हैं। कभी विपक्ष तंज कसता है, तो कभी सत्ता पक्ष पलटवार करता है।
इस बार “पन्ना लेकर बाबा बोलेंगे दो घंटे” वाला जुमला सोशल मीडिया पर भी चर्चा का विषय बन गया। लोग इसे राजनीति के बोझिल माहौल में ताजगी भरा पल बता रहे हैं।

सदन की गरिमा बनी रही

हालांकि हंसी-मजाक का दौर कुछ देर चला, लेकिन इसके बाद कार्यवाही फिर से अपने गंभीर मुद्दों पर लौट आई। विधानसभा अध्यक्ष ने सदन को संबोधित करते हुए कहा कि हास्य अपनी जगह ठीक है, लेकिन सदन की गरिमा और समय का ध्यान रखना भी जरूरी है। सभी सदस्यों ने अध्यक्ष की बात से सहमति जताई और इसके बाद प्रश्नकाल और अन्य मुद्दों पर चर्चा आगे बढ़ी।

सोशल मीडिया पर भी चर्चा

सदन में हुआ यह वाकया विधानसभा की चारदीवारी तक सीमित नहीं रहा। सोशल मीडिया पर भी इस पर खूब प्रतिक्रियाएं देखने को मिलीं। कुछ लोगों ने इसे राजनीति का मानवीय चेहरा बताया, तो कुछ ने कहा कि ऐसे पल जनता को अपने प्रतिनिधियों से जोड़ते हैं। कई यूजर्स ने वीडियो क्लिप और मजेदार कैप्शन के साथ इस घटना को शेयर किया। देखते ही देखते यह चर्चा का विषय बन गया।

अनुभवी नेताओं की शैली

माता प्रसाद जैसे अनुभवी नेता अपनी भाषण कला और व्यंग्य के लिए जाने जाते हैं। उनकी टिप्पणियों में अक्सर सटीकता और समय की समझ दिखाई देती है। यही कारण है कि उनकी कही बातें अक्सर सदन में हलचल मचा देती हैं,कभी गंभीर बहस को दिशा देती हैं, तो कभी माहौल को हल्का कर देती हैं।

गंभीर मुद्दों के बीच हल्के पल जरूरी

राज्य के सामने बेरोजगारी, विकास, कानून-व्यवस्था जैसे कई गंभीर मुद्दे हैं, जिन पर सदन में लगातार चर्चा होती रहती है। लेकिन ऐसे गंभीर माहौल के बीच कभी-कभार आए हल्के-फुल्के पल न सिर्फ तनाव कम करते हैं, बल्कि चर्चा को और अधिक जीवंत भी बनाते हैं।

एक जुमला, जो बन गया यादगार

“पन्ना लेकर बाबा बोलेंगे दो घंटे” और उस पर माता प्रसाद की प्रतिक्रिया-यह महज एक जुमला भर नहीं रहा, बल्कि विधानसभा की कार्यवाही का यादगार पल बन गया। आने वाले समय में जब इस सत्र की चर्चा होगी, तो यह घटना जरूर याद की जाएगी।

ये भी पढ़ें

Weather Alert: घने कोहरे से यूपी बेहाल, 50 से अधिक जिलों में अलर्ट, लखनऊ-प्रयागराज में विजिबिलिटी शून्य
लखनऊ
50 से अधिक जिलों में घना कोहरा, 15 जिलों में स्कूल बंद (फोटो सोर्स : Ritesh Singh )

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

अखिलेश यादव

भारतीय जनता पार्टी

cm yogi

SP national president Akhilesh Yadav

योगी आदित्यनाथ

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

25 Dec 2025 09:12 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / Mata Prasad Pandey: यूपी विधानसभा में हंसी का दौर, लंबे भाषण पर तंज और माता प्रसाद की टिप्पणी से गूंजा सदन

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

DenseFog: यूपी में कोहरे-गलन का कहर, 48 जिले प्रभावित, अलर्ट जारी, स्कूल बंद, हवाई-रेल सेवाएं प्रभावित

Dense Fog and Cold Wave Grip (फोटो सोर्स : Patrika)
लखनऊ

‘ महाराज जी की पीढ़ी…’ योगी आदित्यनाथ को लेकर ये क्या कह गए कुमार विश्वास, हंसने लगे राजनाथ सिंह

कुमार विश्वास के व्यंग्य से गूंज उठा मंच
लखनऊ

एक साड़ी बेचने वाले ने दिए थे 501 रुपये और अटल जी को जीते जी बना दिया था “शहीद”

कुमार विश्वास ने सुनाया अटल जी से जुड़ा मजेदार किस्सा
लखनऊ

Rashtra Prerna Sthal 2025 : अटल जयंती पर लखनऊ में प्रधानमंत्री मोदी, राष्ट्र प्रेरणा स्थल का करेंगे भव्य उद्घाटन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 दिसंबर को करेंगे ‘राष्ट्र प्रेरणा स्थल’ का उद्घाटन, वाजपेयी जी की 101वीं जयंती पर श्रद्धांजलि (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)
लखनऊ

Weather Alert: घने कोहरे से यूपी बेहाल, 50 से अधिक जिलों में अलर्ट, लखनऊ-प्रयागराज में विजिबिलिटी शून्य

50 से अधिक जिलों में घना कोहरा, 15 जिलों में स्कूल बंद (फोटो सोर्स : Ritesh Singh )
लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.