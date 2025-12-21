‘मुंगेरीलाल के हसीन सपने टूट गए…’ अखिलेश यादव पर डिप्टी सीएम का तंज, 2027 से पहले सियासी वार

उत्तर प्रदेश के डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी पर साधा निशाना। फोटो सोर्स-IANS
UP Politics: उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी (सपा) और अखिलेश यादव पर जोरदार हमला किया। उन्होंने कहा कि सपा खुद जनता की नजरों में सवालों के घेरे में है। 2027 के विधानसभा चुनाव में सपा सत्ता से बाहर होकर सैफई लौटने की तैयारी कर रही है। अखिलेश यादव मुंगेरीलाल के हसीन सपने देख रहे हैं, जो कभी पूरे नहीं होंगे। आने वाली हार से वे इतने परेशान हैं कि बौखलाहट में बयान दे रहे हैं।
केशव मौर्य ने सपा पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अगर सपा के पास सच्चे कार्यकर्ता होते, तो वे बूथ स्तर पर SIR (स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन) अभियान में लगे होते। SIR मतदाता सूची को साफ-सुथरा बनाने का काम है, लेकिन सपा के पास सिर्फ गुंडे, अपराधी और माफिया हैं। ये लोग जान ले सकते हैं, जमीन हड़प सकते हैं, भ्रष्टाचार कर सकते हैं और लोगों को परेशान कर सकते हैं, लेकिन मतदाता सूची शुद्ध करने जैसे अच्छा काम नहीं कर सकते।
SIR अभियान का जिक्र क्यों?
SIR अभियान चुनाव आयोग का कार्यक्रम है, जिसमें मतदाता सूची से फर्जी नाम हटाए जाते हैं और नए नाम जोड़े जाते हैं। केशव मौर्य ने कहा कि सपा इस अभियान का विरोध कर रही है, क्योंकि इससे उनके फायदे की गलत सूचियां प्रभावित होंगी। सपा नहीं चाहती कि मतदाता सूची साफ हो, क्योंकि इससे उनकी राजनीति को नुकसान पहुंचेगा। भाजपा कार्यकर्ता इस अभियान में सक्रिय हैं, ताकि हर पात्र व्यक्ति का वोट सुरक्षित हो।
उपमुख्यमंत्री ने दावा किया कि 2027 में भाजपा फिर से बड़ी जीत हासिल करेगी। सपा की हार तय है और वह सत्ता से दूर सैफई (अखिलेश यादव का पैतृक गांव) लौट जाएगी। अखिलेश के सपने चकनाचूर हो जाएंगे। जनता सपा के गुंडाराज को फिर नहीं चाहती। भाजपा की डबल इंजन सरकार विकास और कानून-व्यवस्था में सफल रही है, इसलिए जनता फिर भाजपा को चुनेगी।
