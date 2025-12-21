21 दिसंबर 2025,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

T20 World Cup 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लखनऊ

‘मुंगेरीलाल के हसीन सपने टूट गए…’ अखिलेश यादव पर डिप्टी सीएम का तंज, 2027 से पहले सियासी वार

उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सपा और अखिलेश यादव पर हमला किया। उन्होंने दावा किया कि 2027 विधानसभा चुनाव में भाजपा बड़ी जीत हासिल करेगी।

2 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Anuj Singh

Dec 21, 2025

up politics what did deputy cm keshav prasad maurya said about sir and new bjp resident

उत्तर प्रदेश के डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी पर साधा निशाना। फोटो सोर्स-IANS

UP Politics: उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी (सपा) और अखिलेश यादव पर जोरदार हमला किया। उन्होंने कहा कि सपा खुद जनता की नजरों में सवालों के घेरे में है। 2027 के विधानसभा चुनाव में सपा सत्ता से बाहर होकर सैफई लौटने की तैयारी कर रही है। अखिलेश यादव मुंगेरीलाल के हसीन सपने देख रहे हैं, जो कभी पूरे नहीं होंगे। आने वाली हार से वे इतने परेशान हैं कि बौखलाहट में बयान दे रहे हैं।

सपा के कार्यकर्ताओं पर क्या कहा?

केशव मौर्य ने सपा पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अगर सपा के पास सच्चे कार्यकर्ता होते, तो वे बूथ स्तर पर SIR (स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन) अभियान में लगे होते। SIR मतदाता सूची को साफ-सुथरा बनाने का काम है, लेकिन सपा के पास सिर्फ गुंडे, अपराधी और माफिया हैं। ये लोग जान ले सकते हैं, जमीन हड़प सकते हैं, भ्रष्टाचार कर सकते हैं और लोगों को परेशान कर सकते हैं, लेकिन मतदाता सूची शुद्ध करने जैसे अच्छा काम नहीं कर सकते।

SIR अभियान का जिक्र क्यों?
SIR अभियान चुनाव आयोग का कार्यक्रम है, जिसमें मतदाता सूची से फर्जी नाम हटाए जाते हैं और नए नाम जोड़े जाते हैं। केशव मौर्य ने कहा कि सपा इस अभियान का विरोध कर रही है, क्योंकि इससे उनके फायदे की गलत सूचियां प्रभावित होंगी। सपा नहीं चाहती कि मतदाता सूची साफ हो, क्योंकि इससे उनकी राजनीति को नुकसान पहुंचेगा। भाजपा कार्यकर्ता इस अभियान में सक्रिय हैं, ताकि हर पात्र व्यक्ति का वोट सुरक्षित हो।

2027 चुनाव पर भविष्यवाणी

उपमुख्यमंत्री ने दावा किया कि 2027 में भाजपा फिर से बड़ी जीत हासिल करेगी। सपा की हार तय है और वह सत्ता से दूर सैफई (अखिलेश यादव का पैतृक गांव) लौट जाएगी। अखिलेश के सपने चकनाचूर हो जाएंगे। जनता सपा के गुंडाराज को फिर नहीं चाहती। भाजपा की डबल इंजन सरकार विकास और कानून-व्यवस्था में सफल रही है, इसलिए जनता फिर भाजपा को चुनेगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

21 Dec 2025 01:42 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / ‘मुंगेरीलाल के हसीन सपने टूट गए…’ अखिलेश यादव पर डिप्टी सीएम का तंज, 2027 से पहले सियासी वार

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

CM Strict Action: यातायात नियम तोड़ने वालों पर सीएम योगी सख्त, लाइसेंस जब्ती और वाहन सीज का आदेश

सीएम योगी की सख्त चेतावनी: लाइसेंस जब्त होंगे, वाहन सीज किए जाएंगे (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)
लखनऊ

UP में जनवरी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, प्रमोशन के बाद IAS-IPS तबादले, 2012 बैच बनेगा DIG

जनवरी में प्रमोशन के बाद IAS-IPS के तबादले, 2001 बैच ADG तो 2012 बैच बनेंगे DIG (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)
लखनऊ

Codeine Syrup Scam: कोडीन सिरप कांड में नया खुलासा, लखनऊ की फर्म से कई शहरों में पहुंची नशे की दवा

कई शहरों में बेची गई ‘मौत की दवा’, जांच के घेरे में पूरा नेटवर्क (Source: Police Media Cell)
लखनऊ

High Court: जर्जर स्कूल भवन पर हाईकोर्ट सख्त, चुटकी भंडार कॉलेज की 500 छात्राओं की सुरक्षा पर संकट

पांच सौ से अधिक छात्राओं की जान खतरे में: (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)
लखनऊ

UP Police Recruitment: उत्तर प्रदेश पुलिस में 537 पदों पर सीधी भर्ती, SI और ASI के लिए नोटिफिकेशन जारी

उत्तर प्रदेश पुलिस में 537 पदों पर सीधी भर्ती की घोषणा, युवाओं के लिए सुनहरा अवसर (फोटो सोर्स : Police Media Cell )
लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.