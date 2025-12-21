‘मुंगेरीलाल के हसीन सपने टूट गए…’ अखिलेश यादव पर डिप्टी सीएम का तंज, 2027 से पहले सियासी वार

केशव मौर्य ने सपा पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अगर सपा के पास सच्चे कार्यकर्ता होते, तो वे बूथ स्तर पर SIR (स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन) अभियान में लगे होते। SIR मतदाता सूची को साफ-सुथरा बनाने का काम है, लेकिन सपा के पास सिर्फ गुंडे, अपराधी और माफिया हैं। ये लोग जान ले सकते हैं, जमीन हड़प सकते हैं, भ्रष्टाचार कर सकते हैं और लोगों को परेशान कर सकते हैं, लेकिन मतदाता सूची शुद्ध करने जैसे अच्छा काम नहीं कर सकते।