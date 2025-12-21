CM Strict Action: यातायात नियम तोड़ने वालों पर सीएम योगी सख्त, लाइसेंस जब्ती और वाहन सीज का आदेश

CM Yogi Strict warning: उत्तर प्रदेश में सड़क हादसों पर लगाम लगाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बेहद सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि जो लोग बार-बार यातायात नियमों का उल्लंघन करते हैं, उनके ड्राइविंग लाइसेंस जब्त किए जाएंगे और वाहन सीज किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि केवल चालान काटना सड़क दुर्घटनाओं को रोकने का स्थायी समाधान नहीं है, बल्कि आदतन नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई जरूरी है। इसके लिए स्पष्ट और प्रभावी नियमावली तैयार कर सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए गए हैं।