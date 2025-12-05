2.10 करोड़ का बीमा क्लेम हड़पने के लिए पिता ने ही करवा दी बेटे की हत्या, पुलिस को चकमा देने के लिए बनाया प्लान

एसएसपी देहात कुंवर आकाश सिंह ने बताया कि हत्या की पूरी साजिश अनिकेत के पिता बाबूराम शर्मा और एक वकील आदेश कुमार ने मिलकर रची थी। जनवरी 2024 में बाबूराम ने अपने बेटे अनिकेत के नाम पर 2.10 करोड़ रुपये का जीवन बीमा कराया था। प्लान था कि एक्सीडेंट में मौत दिखाकर पूरी राशि क्लेम कर ली जाए। इस राशि का बड़ा हिस्सा वकील आदेश कुमार को भी मिलना था।