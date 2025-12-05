5 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

मुरादाबाद

2.10 करोड़ का बीमा क्लेम हड़पने के लिए पिता ने ही करवा दी बेटे की हत्या, पुलिस को चकमा देने के लिए बनाया प्लान

Moradabad News : मुरादाबाद में एक पिता ने अपने ही बेटे की हत्या करवा दी। हत्या करवाने की वजह बना 2.10 करोड़ का बीमा क्लेम। मुरादाबाद पुलिस ने हत्या का खुलासा करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।

मुरादाबाद

image

Avaneesh Kumar Mishra

Dec 05, 2025

पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार किया।

पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार किया।

मुरादाबाद : बीमा के 2.10 करोड़ रुपये हड़पने के लालच में एक पिता ने अपने 29 साल के बेटे की हत्या करवा दी और उसे सड़क हादसा दिखाने की कोशिश की। मुरादाबाद पुलिस ने शुक्रवार को इस सनसनीखेज मामले का पर्दाफाश करते हुए बेटे के पिता समेत चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।

16 नवंबर को कुंदरकी थाना क्षेत्र में सड़क किनारे संभल निवासी अनिकेत शर्मा (29) का शव मिला था। शुरू में इसे सामान्य रोड एक्सीडेंट माना गया, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गंभीर चोटों के निशान मिले। इसके बाद अनिकेत के चाचा की तहरीर पर पुलिस ने हत्या के एंगल से जांच शुरू की तो जो सच सामने आया, वह रोंगटे खड़े कर देने वाला था।

2.10 करोड़ का था अनिकेत का बीमा

एसएसपी देहात कुंवर आकाश सिंह ने बताया कि हत्या की पूरी साजिश अनिकेत के पिता बाबूराम शर्मा और एक वकील आदेश कुमार ने मिलकर रची थी। जनवरी 2024 में बाबूराम ने अपने बेटे अनिकेत के नाम पर 2.10 करोड़ रुपये का जीवन बीमा कराया था। प्लान था कि एक्सीडेंट में मौत दिखाकर पूरी राशि क्लेम कर ली जाए। इस राशि का बड़ा हिस्सा वकील आदेश कुमार को भी मिलना था।

सुपारी देकर करवाई बेटे की हत्या

हत्या को अंजाम देने के लिए बाबूराम ने सुपारी दी। आरोपियों ने अनिकेत की हत्या कर शव को सड़क पर फेंक दिया ताकि यह रोड एक्सीडेंट लगे। पुलिस ने अब तक बाबूराम शर्मा समेत चार लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। साजिश के मास्टरमाइंड वकील आदेश कुमार और एक अन्य आरोपी अभी फरार हैं। उनकी तलाश में कई टीमें लगाई गई हैं।

पुलिस के मुताबिक जल्द ही दोनों फरार आरोपियों को भी धर दबोचा जाएगा। इस वारदात से पूरे इलाके में आक्रोश है और लोग हैरान हैं कि एक पिता पैसे के लिए अपने जिगर के टुकड़े की जान ले सकता है। मामला अभी जांच के दायरे में है और आगे के खुलासे होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।

