मैं जीना तो चाहता हूं पर क्या करूं… 4 बेटियों का ख्याल रखना; मुरादाबाद के BLO वीडियो में फूट-फूटकर रोते आए नजर

मैं जीना तो चाहता हूं पर क्या करूं… Image Source - Video Grab
BLO teacher suicide case Moradabad: मुरादाबाद के भोजपुर के बहेड़ी गांव से एक दर्दनाक घटना सामने आई। सहायक अध्यापक और BLO सर्वेश सिंह (46) ने रविवार सुबह अपने कमरे में फंदे से लटककर आत्महत्या कर ली। उनके अचानक निधन से परिवार में कोहराम मच गया।
सर्वेश सिंह ने आत्महत्या से पहले बेसिक शिक्षा अधिकारी के नाम 3 पेज का सुसाइड नोट लिखा। इसमें उन्होंने स्पष्ट किया कि वे SIR के काम के दबाव से मानसिक रूप से टूट चुके थे। नोट में लिखा गया है कि वे लगातार रात-दिन मेहनत कर रहे थे, लेकिन SIR द्वारा दिए गए टारगेट को पूरा नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने अपनी नींद की कमी और लगातार चिंता के कारण मानसिक दबाव का भी जिक्र किया।
सुसाइड नोट में सर्वेश ने अपनी चार बेटियों का विशेष रूप से जिक्र किया। उन्होंने लिखा कि दो बेटियों की तबीयत कई दिनों से खराब है और वे उनके लिए बहुत चिंतित थे। सर्वेश ने अपने दर्द को व्यक्त करते हुए कहा, "मैं जीना तो चाहता हूं, पर क्या करूं। मुझे बहुत बेचैनी है, घुटन महसूस हो रही है और मैं खुद को डरा हुआ महसूस कर रहा हूं।"
सर्वेश का आत्महत्या से एक दिन पहले का वीडियो भी सामने आया है। इस वीडियो में वे फूट-फूटकर रोते नजर आए। उन्होंने कहा कि वे पिछले 20 दिन से ठीक से सोए नहीं हैं और अपनी मौत का जिम्मेदार खुद को मानते हैं। वीडियो में उन्होंने कहा, "मैं SIR के काम में निपुण नहीं हूं।"
सर्वेश सिंह को 7 अक्टूबर को BLO नियुक्त किया गया था। वह अपने जीवन में पहली बार BLO बने थे। सुसाइड नोट में उन्होंने लिखा कि समय पर्याप्त नहीं था और अनुभवहीन होने के कारण वे अपने काम को पूरी तरह से नहीं कर पा रहे हैं।
उत्तर प्रदेश में SIR की शुरुआत के बाद से अब तक 7 BLO की जान जा चुकी है। इनमें से 3 BLO ने आत्महत्या की, जबकि 3 की मौत हार्ट अटैक और एक की ब्रेन हेमरेज से हुई। यह आंकड़ा यह दर्शाता है कि BLO और शिक्षक वर्ग पर काम के अत्यधिक दबाव का गंभीर असर पड़ रहा है।
