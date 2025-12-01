Patrika LogoSwitch to English

मुरादाबाद

मैं जीना तो चाहता हूं पर क्या करूं… 4 बेटियों का ख्याल रखना; मुरादाबाद के BLO वीडियो में फूट-फूटकर रोते आए नजर

Moradabad BLO News: मुरादाबाद में सहायक अध्यापक और BLO सर्वेश सिंह ने SIR के काम के दबाव से तंग आकर फंदे से लटककर आत्महत्या कर ली। अपने सुसाइड नोट में उन्होंने चार बेटियों की चिंता और लगातार मानसिक तनाव का दर्द बयां किया। यूपी में SIR शुरू होने के बाद यह सातवें BLO की मौत है।

2 min read
Google source verification

मुरादाबाद

image

Mohd Danish

Dec 01, 2025

moradabad blo teacher suicide sir pressure four daughters viral video

मैं जीना तो चाहता हूं पर क्या करूं… Image Source - Video Grab

BLO teacher suicide case Moradabad: मुरादाबाद के भोजपुर के बहेड़ी गांव से एक दर्दनाक घटना सामने आई। सहायक अध्यापक और BLO सर्वेश सिंह (46) ने रविवार सुबह अपने कमरे में फंदे से लटककर आत्महत्या कर ली। उनके अचानक निधन से परिवार में कोहराम मच गया।

सुसाइड नोट में व्यक्त की पीड़ा

सर्वेश सिंह ने आत्महत्या से पहले बेसिक शिक्षा अधिकारी के नाम 3 पेज का सुसाइड नोट लिखा। इसमें उन्होंने स्पष्ट किया कि वे SIR के काम के दबाव से मानसिक रूप से टूट चुके थे। नोट में लिखा गया है कि वे लगातार रात-दिन मेहनत कर रहे थे, लेकिन SIR द्वारा दिए गए टारगेट को पूरा नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने अपनी नींद की कमी और लगातार चिंता के कारण मानसिक दबाव का भी जिक्र किया।

चार बेटियों की चिंता

सुसाइड नोट में सर्वेश ने अपनी चार बेटियों का विशेष रूप से जिक्र किया। उन्होंने लिखा कि दो बेटियों की तबीयत कई दिनों से खराब है और वे उनके लिए बहुत चिंतित थे। सर्वेश ने अपने दर्द को व्यक्त करते हुए कहा, "मैं जीना तो चाहता हूं, पर क्या करूं। मुझे बहुत बेचैनी है, घुटन महसूस हो रही है और मैं खुद को डरा हुआ महसूस कर रहा हूं।"

वीडियो में फूट-फूटकर रोते नजर आए

सर्वेश का आत्महत्या से एक दिन पहले का वीडियो भी सामने आया है। इस वीडियो में वे फूट-फूटकर रोते नजर आए। उन्होंने कहा कि वे पिछले 20 दिन से ठीक से सोए नहीं हैं और अपनी मौत का जिम्मेदार खुद को मानते हैं। वीडियो में उन्होंने कहा, "मैं SIR के काम में निपुण नहीं हूं।"

BLO बनने के बाद पहला अनुभव

सर्वेश सिंह को 7 अक्टूबर को BLO नियुक्त किया गया था। वह अपने जीवन में पहली बार BLO बने थे। सुसाइड नोट में उन्होंने लिखा कि समय पर्याप्त नहीं था और अनुभवहीन होने के कारण वे अपने काम को पूरी तरह से नहीं कर पा रहे हैं।

यूपी में BLO की बढ़ती चिंता और मौतें

उत्तर प्रदेश में SIR की शुरुआत के बाद से अब तक 7 BLO की जान जा चुकी है। इनमें से 3 BLO ने आत्महत्या की, जबकि 3 की मौत हार्ट अटैक और एक की ब्रेन हेमरेज से हुई। यह आंकड़ा यह दर्शाता है कि BLO और शिक्षक वर्ग पर काम के अत्यधिक दबाव का गंभीर असर पड़ रहा है।

संबंधित विषय:

SIR-BLO

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

01 Dec 2025 10:09 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Moradabad / मैं जीना तो चाहता हूं पर क्या करूं… 4 बेटियों का ख्याल रखना; मुरादाबाद के BLO वीडियो में फूट-फूटकर रोते आए नजर

