मैं जीना तो चाहता हूं पर क्या करूं… 4 बेटियों का ख्याल रखना; मुरादाबाद के BLO वीडियो में फूट-फूटकर रोते आए नजर

सर्वेश सिंह ने आत्महत्या से पहले बेसिक शिक्षा अधिकारी के नाम 3 पेज का सुसाइड नोट लिखा। इसमें उन्होंने स्पष्ट किया कि वे SIR के काम के दबाव से मानसिक रूप से टूट चुके थे। नोट में लिखा गया है कि वे लगातार रात-दिन मेहनत कर रहे थे, लेकिन SIR द्वारा दिए गए टारगेट को पूरा नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने अपनी नींद की कमी और लगातार चिंता के कारण मानसिक दबाव का भी जिक्र किया।