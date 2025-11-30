न्यूजीलैंड में नौकरी लगवाने का झांसा देकर महिला से 6.30 लाख की ठगी, तरीका जान रह जाएंगे हैरान

Woman job scam new zealand: यूपी के मुरादाबाद के सिविल लाइंस क्षेत्र की निवासी अपेक्षा पोरवाल पत्नी दिव्य रस्तोगी, न्यूजीलैंड में नौकरी दिलाने के नाम पर साइबर ठगों की शिकार बन गईं। पुलिस के अनुसार, उन्हें टेलीग्राम पर एक संदेश आया। इस संदेश में एक महिला ने संपर्क किया, जिसने खुद को पायल और न्यूजीलैंड गोल्ड मर्चेंट कंपनी की एचआर बताया। पायल ने अपेक्षा को विश्वास दिलाया कि वह कंपनी में नौकरी दिला सकती है। इसके बाद महिला को अलग-अलग प्रक्रियाओं के नाम पर पैसे भेजने के लिए कहा गया।