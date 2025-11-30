न्यूजीलैंड में नौकरी लगवाने का झांसा देकर महिला से 6.30 लाख की ठगी, तरीका जान रह जाएंगे हैरान

न्यूजीलैंड में नौकरी लगवाने का झांसा देकर महिला से 6.30 लाख की ठगी | AI Generated Image
Woman job scam new zealand: यूपी के मुरादाबाद के सिविल लाइंस क्षेत्र की निवासी अपेक्षा पोरवाल पत्नी दिव्य रस्तोगी, न्यूजीलैंड में नौकरी दिलाने के नाम पर साइबर ठगों की शिकार बन गईं। पुलिस के अनुसार, उन्हें टेलीग्राम पर एक संदेश आया। इस संदेश में एक महिला ने संपर्क किया, जिसने खुद को पायल और न्यूजीलैंड गोल्ड मर्चेंट कंपनी की एचआर बताया। पायल ने अपेक्षा को विश्वास दिलाया कि वह कंपनी में नौकरी दिला सकती है। इसके बाद महिला को अलग-अलग प्रक्रियाओं के नाम पर पैसे भेजने के लिए कहा गया।
पायल ने अपेक्षा से विभिन्न बैंक खातों में कुल 6.30 लाख रुपये ट्रांसफर कराए। पैसे देने के बाद भी नौकरी के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली, जिससे अपेक्षा को ठगी का एहसास हुआ। जब महिला ने अपने पैसे वापस मांगे, तो पायल ने धमकी दी कि पूरी रकम लौटाने के लिए उन्हें 9.75 लाख रुपये और जमा करने होंगे। लगातार अतिरिक्त धन की मांग से स्पष्ट हो गया कि साइबर ठग महिला के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं।
अपेक्षा ने साइबर क्राइम के टोल-फ्री नंबर पर शिकायत दर्ज कराई, लेकिन अब तक कोई राशि वापस नहीं मिली। इस मामले में इंस्पेक्टर मनीष सक्सेना ने बताया कि शिकायत के आधार पर कथित पायल के खिलाफ धोखाधड़ी और आईटी एक्ट की धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।
विशेषज्ञों का कहना है कि सोशल मीडिया और मैसेजिंग एप्स पर नौकरी का झांसा देने वाले साइबर ठग लगातार नए तरीके अपनाते हैं। लोगों को ऐसी धोखाधड़ी से बचने के लिए किसी भी विदेशी नौकरी के लिए अग्रिम भुगतान करने से पहले पूरी तरह जांच-पड़ताल करनी चाहिए।
बड़ी खबरेंView All
मुरादाबाद
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग