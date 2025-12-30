New Year 2026: ‘नए साल का जश्न शरीयत के खिलाफ’ मौलाना ने जारी किया फतवा; मच गया बवाल!

अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कशिश वारसी ने कहा, '' दूसरों की खुशियों में शामिल होना इस्लाम सिखाता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारा नया साल गम-ए-हुसैन से शुरू होता है, हिंदू भाइयों का नया साल चैत्र से शुरू होता है, और हम उसे भी मनाते हैं। ईसाइयों का नया साल 1 जनवरी से शुरू होता है और हम इसे भी मनाते हैं। मैं हर मजहब के लोगों से अपील करता हूं कि हर मजहब शराब पीने से मना करता है, गुनाह और हुड़दंग से भी मना करता है। नया साल मनाइए, मोहब्बत का पैगाम दीजिए।''