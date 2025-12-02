कहां चले गए पापा… रोती-बिलखती बेटियां पूछ रहीं मां-दादी से ये सवाल; मुरादाबाद BLO सर्वेश सिंह की मौत ने हिला दिया पूरा गांव

BLO sarvesh singh suicide case moradabad: मुरादाबाद में SIR का काम पूरा न होने का तनाव झेल रहे BLO सर्वेश सिंह की आत्महत्या ने पूरे गांव को सदमे में डाल दिया है। रविवार तड़के लगभग चार बजे परिजनों ने उनका शव फंदे से लटका हुआ देखा। इसके बाद से घर में मातम पसरा है। सबसे ज्यादा पीड़ा देने वाला दृश्य उनकी बेटियों का है, जो अपनी मां और दादी से बार-बार पूछ रही हैं कि पापा कहां चले गए? कब घर आएंगे?’ इन सवालों ने परिवार को भीतर तक हिला दिया है।