Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मुरादाबाद

कहां चले गए पापा… रोती-बिलखती बेटियां पूछ रहीं मां-दादी से ये सवाल; मुरादाबाद BLO सर्वेश सिंह की मौत ने हिला दिया पूरा गांव

Moradabad BLO News: मुरादाबाद में SIR के दबाव से तनावग्रस्त BLO सर्वेश सिंह ने आत्महत्या कर ली, जिससे उनका परिवार गहरे सदमे में है। वायरल वीडियो देखने पर उनकी बेटियां चीख पड़ी, जबकि पत्नी को प्रशासन ने दो लाख का चेक और आश्रित कोटे में नौकरी का आश्वासन दिया। विद्यालय में भी छात्रों और शिक्षकों में शोक की लहर दौड़ गई।

2 min read
Google source verification

मुरादाबाद

image

Mohd Danish

Dec 02, 2025

blo sarvesh singh suicide case moradabad family grief sir pressure

कहां चले गए पापा… रोती-बिलखती बेटियां पूछ रहीं मां-दादी से ये सवाल | Image Source - Video Grab

BLO sarvesh singh suicide case moradabad: मुरादाबाद में SIR का काम पूरा न होने का तनाव झेल रहे BLO सर्वेश सिंह की आत्महत्या ने पूरे गांव को सदमे में डाल दिया है। रविवार तड़के लगभग चार बजे परिजनों ने उनका शव फंदे से लटका हुआ देखा। इसके बाद से घर में मातम पसरा है। सबसे ज्यादा पीड़ा देने वाला दृश्य उनकी बेटियों का है, जो अपनी मां और दादी से बार-बार पूछ रही हैं कि पापा कहां चले गए? कब घर आएंगे?’ इन सवालों ने परिवार को भीतर तक हिला दिया है।

वायरल वीडियो देखकर बच्ची की चीख ने पूरे घर को रुला दिया

सोमवार को सर्वेश सिंह की तीसरी बेटी ने किसी के मोबाइल में वायरल वीडियो देखते ही अपने पिता को रोता हुआ देखा। यह दृश्य देखते ही वह हृदयविदारक तरीके से चीखने लगी। बच्ची को संभालने में मां और दादी की हालत भी खराब हो गई। घर में मौजूद लोग इस नजारे को देखकर खुद को रोने से रोक नहीं पाए।

परिवार पर टूटा दुख का पहाड़, बेटियों ने खाने से भी किया इंकार

सर्वेश सिंह की चारों बेटियां तनिष्क, माही, नाइयू और रूही लगातार रो रही हैं। माही और नाइयू ने पिता के बिना खाना खाने से मना कर दिया। स्थिति ऐसी हो गई कि दादी सोमवती और मां बबली ने बच्चों को समझाकर किसी तरह थोड़ा-बहुत भोजन कराया। घर पहुंचने वाला हर व्यक्ति इस दर्द को देखकर आंसू रोक नहीं पा रहा।

SIR अपडेट न होने के दबाव में शिक्षक ने दी जान

जिला प्रशासन के रिकॉर्ड के अनुसार बूथ संख्या 406 पर पहले शिक्षक रिंकू की तैनाती थी, लेकिन पारिवारिक समस्या के कारण उन्हें हटा दिया गया। इसके बाद सर्वेश सिंह ने स्वयं लिखित रूप से BLO बनने की इच्छा जताई और उन्हें नियुक्त किया गया। सात अक्टूबर को उन्हें बूथ नंबर 406 का BLO बनाया गया था। SIR का काम पूरा न कर पाने की वजह से वे गंभीर तनाव में थे, जिसके चलते उन्होंने आत्महत्या जैसा कदम उठाया।

एसडीएम पहुंचीं घर, पत्नी को सौंपा दो लाख का चेक; नौकरी का भी आश्वासन

डीएम अनुज सिंह के निर्देश पर ठाकुरद्वारा की एसडीएम प्रीति सिंह सोमवार को सर्वेश के घर पहुंचीं। उन्होंने पत्नी बबली सिंह को दो लाख रुपये का चेक सौंपा और भरोसा दिलाया कि मृतक आश्रित कोटे में नौकरी के लिए जिला स्तर पर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। शिक्षा विभाग को आवश्यक दस्तावेज भेजने की तैयारी की जा रही है।

गुरु की मौत सुनकर फूट-फूटकर रोए बच्चे

सोमवार को जैसे ही कंपोजिट विद्यालय जाहिदपुर सीकमपुर के बच्चों को पता चला कि उनके प्रिय शिक्षक सर्वेश सिंह अब इस दुनिया में नहीं रहे, तो कई बच्चे रोने लगे। रविवार को अवकाश होने के कारण अधिकतर बच्चों को इसकी जानकारी नहीं थी। जब अन्य शिक्षकों ने यह दर्दनाक खबर सुनाई, तो विद्यालय में शोक की लहर दौड़ गई। प्रधानाध्यापक मो. तकी और अन्य शिक्षकों ने बच्चों को समझाने की कोशिश की, लेकिन विद्यालय का माहौल देर तक गमगीन रहा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

02 Dec 2025 03:08 pm

Published on:

02 Dec 2025 03:07 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Moradabad / कहां चले गए पापा… रोती-बिलखती बेटियां पूछ रहीं मां-दादी से ये सवाल; मुरादाबाद BLO सर्वेश सिंह की मौत ने हिला दिया पूरा गांव

बड़ी खबरें

View All

मुरादाबाद

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

‘सिर्फ काम का प्रेशर नहीं….राजनीतिक पार्टियों का भी दबाव, फूट-फूटकर रोते BLO की वीडियो पर लोगों ने क्या-क्या लिखा?

moradabad blo tecaher suicide case update seen crying in video how did people react up news
मुरादाबाद

मैं जीना तो चाहता हूं पर क्या करूं… 4 बेटियों का ख्याल रखना; मुरादाबाद के BLO वीडियो में फूट-फूटकर रोते आए नजर

moradabad blo teacher suicide sir pressure four daughters viral video
मुरादाबाद

न्यूजीलैंड में नौकरी लगवाने का झांसा देकर महिला से 6.30 लाख की ठगी, तरीका जान रह जाएंगे हैरान

moradabad woman defrauded cyber job scam new zealand
मुरादाबाद

15 फीट दूर जा गिरे लोग: तेज रफ्तार रोडवेज बस ने टेंपो को रौंदा, एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत; दो हिस्से में बंट गया टेंपो

moradabad roadways bus accident six family members killed tempo crushed
मुरादाबाद

Breaking News: एक-एक कर लोगों को रौंदती चली गई रोडवेज बस! 5 की मौके पर ही दर्दनाक मौत; 5 से ज्यादा घायल

big breaking news horrific road accident in moradabad five died six injured in collision with roadways bus
मुरादाबाद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.