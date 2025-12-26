School Closed: 8वीं तक के स्कूलों में छुट्टियां… बीएसए ने जारी किए आदेश; दो दिन तक घने कोहरे का अलर्ट जारी

School Closed: 8वीं तक के स्कूलों में छुट्टियां... Image Source - Pinterest
UP School Closed: यूपी के मुरादाबाद में लगातार घने कोहरे और ठंडी हवाओं के चलते ठिठुरन लगातार बढ़ती जा रही है। दिनभर धूप न निकलने से जनजीवन पूरी तरह प्रभावित रहा। शुक्रवार 26 दिसंबर को शहर में अधिकतम तापमान 17.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 2.6 डिग्री कम रहा।
शीतलहर और बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। डीएम अनुज सिंह के निर्देश पर बीएसए विमलेश कुमार ने आदेश जारी करते हुए नर्सरी से कक्षा आठ तक के सभी बोर्ड के परिषदीय, माध्यमिक, राजकीय और सहायता प्राप्त विद्यालयों में 27 दिसंबर को अवकाश घोषित किया है। प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार यदि ठंड का असर इसी तरह बना रहा तो 28 दिसंबर को भी अवकाश बढ़ाया जा सकता है। कक्षा नौ से 12 तक के विद्यालय अपने निर्धारित समय पर खुलेंगे।
मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2020 से 2024 तक 25 दिसंबर को दिन का तापमान कभी भी 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे नहीं गया था। इससे पहले वर्ष 2019 में अधिकतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। वर्ष 2025 में 17.8 डिग्री तापमान दर्ज होने के साथ ही छह साल पुराना रिकॉर्ड टूट गया।
मौसम विभाग ने अगले दो दिनों के लिए घने से अत्यंत घने कोहरे का अलर्ट जारी किया है। विशेषज्ञों के अनुसार धूप निकलने की संभावना बेहद कम है। अधिक आर्द्रता और कम तापमान के कारण दृश्यता घटेगी, जिससे सड़क और रेल यातायात प्रभावित हो सकता है।
घने कोहरे का सीधा असर रेल यातायात पर भी देखने को मिल रहा है। मुरादाबाद रेलवे स्टेशन से गुजरने वाली 17 से अधिक ट्रेनें लेट चल रही हैं। रोजाना करीब 250 यात्री टिकट रद्द करा रहे हैं, जिनमें ऑनलाइन निरस्तीकरण करने वालों की संख्या अधिक है।
