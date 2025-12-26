School Closed: 8वीं तक के स्कूलों में छुट्टियां… बीएसए ने जारी किए आदेश; दो दिन तक घने कोहरे का अलर्ट जारी

शीतलहर और बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। डीएम अनुज सिंह के निर्देश पर बीएसए विमलेश कुमार ने आदेश जारी करते हुए नर्सरी से कक्षा आठ तक के सभी बोर्ड के परिषदीय, माध्यमिक, राजकीय और सहायता प्राप्त विद्यालयों में 27 दिसंबर को अवकाश घोषित किया है। प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार यदि ठंड का असर इसी तरह बना रहा तो 28 दिसंबर को भी अवकाश बढ़ाया जा सकता है। कक्षा नौ से 12 तक के विद्यालय अपने निर्धारित समय पर खुलेंगे।