UP Roadways Vacancy: भारी वाहन लाइसेंस वालों के लिए सुनहरा मौका, मुरादाबाद रोडवेज में 300 चालकों की भर्ती!

UP Roadways Vacancy: उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (UPSRTC) ने मुरादाबाद क्षेत्र में संविदा आधार पर बस चालकों की भर्ती का ऐलान किया है। इस भर्ती के तहत करीब 300 संविदा चालकों की नियुक्ति की जाएगी। यह अवसर उन अभ्यर्थियों के लिए खास है, जिनके पास भारी वाहन चलाने का वैध लाइसेंस है और जो सरकारी परिवहन सेवा से जुड़कर स्थायी आय का जरिया तलाश रहे हैं। भर्ती प्रक्रिया के लिए मुरादाबाद शहर में रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है।