UP Roadways Vacancy: भारी वाहन लाइसेंस वालों के लिए सुनहरा मौका, मुरादाबाद रोडवेज में 300 चालकों की भर्ती!

UP Roadways Vacancy: उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (UPSRTC) ने मुरादाबाद क्षेत्र में संविदा आधार पर बस चालकों की भर्ती का ऐलान किया है। इस भर्ती के तहत करीब 300 संविदा चालकों की नियुक्ति की जाएगी। यह अवसर उन अभ्यर्थियों के लिए खास है, जिनके पास भारी वाहन चलाने का वैध लाइसेंस है और जो सरकारी परिवहन सेवा से जुड़कर स्थायी आय का जरिया तलाश रहे हैं। भर्ती प्रक्रिया के लिए मुरादाबाद शहर में रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है।
यूपी रोडवेज मुरादाबाद क्षेत्र द्वारा शुक्रवार को क्षेत्रीय प्रबंधक कार्यालय, लाजपत नगर, मुरादाबाद में रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। इसी रोजगार मेले के माध्यम से संविदा चालकों का चयन किया जाएगा। निगम ने इच्छुक और योग्य अभ्यर्थियों से समय पर पहुंचकर भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने की अपील की है।
संविदा चालक पद के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता कक्षा 8वीं पास रखी गई है। अभ्यर्थी की न्यूनतम ऊंचाई पांच फुट तीन इंच अनिवार्य है। आयु सीमा की बात करें तो उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 23 वर्ष छह माह और अधिकतम आयु 58 वर्ष निर्धारित की गई है। यह भर्ती अनुभव और शारीरिक मानकों को ध्यान में रखकर की जा रही है।
आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के पास भारी वाहन चलाने का वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य है, जो कम से कम दो वर्ष पुराना हो। बिना अनुभव वाले या नए लाइसेंस धारक इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल नहीं हो सकेंगे।
रोजगार मेले में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को दो नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड की प्रति, शैक्षिक प्रमाण पत्र और ड्राइविंग लाइसेंस की मूल प्रति व प्रमाणित छायाप्रति साथ लानी होगी। आधार कार्ड, शैक्षिक प्रमाण पत्र और ड्राइविंग लाइसेंस में जन्मतिथि और पिता का नाम एक समान होना अनिवार्य किया गया है।
अभ्यर्थियों को यह शपथ देनी होगी कि उन्हें पूर्व में यूपी परिवहन निगम से भ्रष्टाचार या किसी प्रकार के कदाचार के आरोप में बर्खास्त नहीं किया गया है। निगम द्वारा चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता और अनुशासन को विशेष महत्व दिया जा रहा है।
क्षेत्रीय प्रबंधक अनुराग यादव के अनुसार संविदा चालकों को 2.20 रुपये प्रति किलोमीटर की दर से भुगतान किया जाएगा। यदि चालक महीने में 22 दिन या उससे अधिक ड्यूटी करता है और न्यूनतम 5,000 किलोमीटर बस संचालन करता है, तो उसे 3,000 रुपये अतिरिक्त दिए जाएंगे।
अगर कोई चालक 24 दिन ड्यूटी करता है और 6,000 किलोमीटर या उससे अधिक बस संचालन करता है, तो उसे 4,000 रुपये अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। लगातार बेहतर प्रदर्शन करने वाले चालकों को अवकाश और अन्य प्रोत्साहन भी प्रदान किए जाएंगे।
दो वर्ष की निरंतर सेवा और निगम द्वारा तय मानकों को पूरा करने वाले संविदा चालकों को 18,887 रुपये से 21,687 रुपये प्रतिमाह (ईपीएफ कटौती के बाद) पारिश्रमिक दिए जाने का प्रावधान है, जिससे नौकरी की स्थिरता भी सुनिश्चित होगी।
संविदा चालक की मृत्यु होने पर ग्रुप टर्म बीमा योजना के तहत 5 लाख रुपये की सहायता राशि दी जाएगी। ड्यूटी के दौरान मृत्यु होने पर यात्री राहत योजना के अंतर्गत 7.5 लाख रुपये का मुआवजा मिलेगा। तीन माह का वेतन प्राप्त होने पर एक करोड़ रुपये का दुर्घटना बीमा भी लागू होगा। इसके अलावा पारिवारिक फ्री पास और रात्रि बस संचालन पर ठहराव भत्ता की सुविधा भी मिलेगी।
रोजगार मेले में सबसे पहले ट्रेड टेस्ट आयोजित किया जाएगा। इसमें सफल अभ्यर्थियों को दूसरे टेस्ट के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग एंड रिसर्च सेंटर, वजीराबाद रोड, लोनी (दिल्ली) भेजा जाएगा। दूसरे टेस्ट में चयनित होने के बाद 2,000 रुपये की प्रतिभूति राशि जमा कराकर प्रशिक्षण दिया जाएगा और फिर बस संचालन की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी।
क्षेत्रीय प्रबंधक मुरादाबाद ने अधिक से अधिक योग्य भारी वाहन लाइसेंस धारकों से रोजगार मेले में भाग लेने की अपील की है, ताकि वे इस सुनहरे अवसर का लाभ उठा सकें और यूपी रोडवेज के साथ अपने करियर की शुरुआत कर सकें।
