सुधर जाओ… नहीं तो लाहौर तक दौड़ाकर मारेंगे; मौलाना मदनी पर बरसे संगीत सोम

29 नवंबर को भोपाल में जमीअत उलेमा-ए-हिंद की नेशनल गवर्निंग बॉडी की बैठक में मौलाना महमूद मदनी ने कहा था कि इस्लाम और मुसलमानों के दुश्मनों ने 'जिहाद' शब्द को गाली, झगड़ा और हिंसा का पर्याय बना दिया है। आजकल 'लव जिहाद, लैंड जिहाद, थूक जिहाद, वोट जिहाद, तालीम जिहाद' जैसे शब्द जानबूझकर मुसलमानों की आस्था का अपमान करने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं और इसमें सरकार व मीडिया को कोई शर्मिंदगी नहीं होती।