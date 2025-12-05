सुधर जाओ… नहीं तो लाहौर तक दौड़ाकर मारेंगे; मौलाना मदनी पर बरसे संगीत सोम

संगीत सोम ने दिया मौलाना मदनी पर बयान, PC- Patrika
मुजफ्फरनगर(Maulana Mahmood Madani jihad speech controversy) : जमीअत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी के जिहाद संबंधी बयान पर सियासी बवाल मचा हुआ। इसी बीच भाजपा के कद्दावर नेता एवं सरधना के पूर्व विधायक संगीत सोम ने मौलाना मदनी पर तीखा हमला बोला है। संगीत सोम ने उन्हें 'जिहादी' और 'बीमार कौम का बीमार मौलाना' तक कह डाला।
गुरुवार देर रात मुजफ्फरनगर में एक शादी समारोह में पहुंचे संगीत सोम ने मीडिया से बातचीत में कहा, 'महमूद मदनी जैसे जिहादी लोग जिहाद को अच्छा बता रहे हैं। ये कहते हैं कि अच्छे काम के लिए जिहाद नहीं छोड़ेंगे। ऐसे बयान देश का माहौल खराब करते हैं। मैं मौलाना मदनी को चेतावनी देता हूं – ऐसे बयान तुरंत बंद करें, वरना लाठी लेकर लाहौर तक दौड़ाकर मारेंगे।'
पत्रकारों द्वारा बार-बार मौलाना मदनी का नाम लेने पर नाराज संगीत सोम ने कहा, 'तुम लोग पूरी शादी का माहौल खराब कर रहे हो। इस दुष्ट का नाम मत लो, इनकी चर्चा ही मत करो।'
संगीत सोम ने रामपुर के सपा सांसद मोहिबुल्लाह नदवी पर भी निशाना साधा, जिन्होंने मदनी के बयान का समर्थन किया था। सोम ने कहा, 'ये सांसद मानसिक रूप से परेशान हैं, इनके बारे में बात करना भी बेकार है।'
29 नवंबर को भोपाल में जमीअत उलेमा-ए-हिंद की नेशनल गवर्निंग बॉडी की बैठक में मौलाना महमूद मदनी ने कहा था कि इस्लाम और मुसलमानों के दुश्मनों ने 'जिहाद' शब्द को गाली, झगड़ा और हिंसा का पर्याय बना दिया है। आजकल 'लव जिहाद, लैंड जिहाद, थूक जिहाद, वोट जिहाद, तालीम जिहाद' जैसे शब्द जानबूझकर मुसलमानों की आस्था का अपमान करने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं और इसमें सरकार व मीडिया को कोई शर्मिंदगी नहीं होती।
विवाद बढ़ने पर मौलाना मदनी ने दो दिन पहले ANI को दिए इंटरव्यू में सफाई दी। उन्होंने कहा, 'अगर मेरे बयान से कोई कन्फ्यूजन हुआ तो उसकी पूरी जिम्मेदारी मैं लेता हूं। मेरे शब्दों को पूरे संदर्भ से हटकर गलत समझा गया। मेरा मकसद सिर्फ जिहाद के पवित्र और ऐतिहासिक अर्थ को सामने लाना था, लेकिन मैं यह सुनिश्चित नहीं कर सका कि इसका गलत अर्थ न निकाला जाए।'
मुजफ्फरनगर
उत्तर प्रदेश
