मुजफ्फरनगर में गरजे चंद्रशेखर आजाद: मंच से बोले- नहीं चुराने देंगे वोट; किए कई चौंकाने वाले ऐलान

Chandrashekhar Azad roared in Muzaffarnagar: मुजफ्फरनगर के राजकीय इंटर कॉलेज के मैदान में आजाद समाज पार्टी (आसपा) की भव्य रैली का आयोजन किया गया। नगीना सांसद चंद्रशेखर ने मंच से कहा कि प्रदेश में SIR के जरिए किसी भी हाल में वोट की चोरी नहीं होने दी जाएगी। उन्होंने साफ शब्दों में कहा, "यह यूपी है, बिहार नहीं।" चंद्रशेखर ने कहा कि उनका दौरा पश्चिमी यूपी में भाईचारे को मजबूत करने और जनता के विश्वास को बनाए रखने के उद्देश्य से किया गया है।