मुजफ्फरनगर में गरजे चंद्रशेखर आजाद: मंच से बोले- नहीं चुराने देंगे वोट; किए कई चौंकाने वाले ऐलान

मुजफ्फरनगर में गरजे चंद्रशेखर आजाद: Image Source - 'X' @ASP4UP
Chandrashekhar Azad roared in Muzaffarnagar: मुजफ्फरनगर के राजकीय इंटर कॉलेज के मैदान में आजाद समाज पार्टी (आसपा) की भव्य रैली का आयोजन किया गया। नगीना सांसद चंद्रशेखर ने मंच से कहा कि प्रदेश में SIR के जरिए किसी भी हाल में वोट की चोरी नहीं होने दी जाएगी। उन्होंने साफ शब्दों में कहा, "यह यूपी है, बिहार नहीं।" चंद्रशेखर ने कहा कि उनका दौरा पश्चिमी यूपी में भाईचारे को मजबूत करने और जनता के विश्वास को बनाए रखने के उद्देश्य से किया गया है।
चंद्रशेखर ने युवाओं के रोजगार और ईवीएम बंद कराने के मुद्दे पर बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा कि सरकारें केवल भरोसे पर खेल रही हैं और युवाओं के लिए ठोस कदम नहीं उठा रही हैं। इसको देखते हुए 1 जनवरी से रोजगार और ईवीएम बंद कराने के लिए दो बड़े आंदोलन राज्यभर में शुरू किए जाएंगे। उनका यह संदेश स्पष्ट था कि युवा वर्ग के लिए ठोस नीति और कार्रवाई समय की मांग है।
किसानों की समस्याओं पर बात करते हुए चंद्रशेखर ने कहा कि डीएपी की कमी से किसान परेशान हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि मौका मिलने पर गन्ना मूल्य को 500 रुपये प्रति क्विंटल किया जाएगा। साथ ही सत्ता में आने पर ठेकेदारी व्यवस्था खत्म कर युवाओं को स्थायी सरकारी नौकरी देने की योजना भी उनके एजेंडे में शामिल है।
चंद्रशेखर ने वेस्ट यूपी में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना की पुरानी मांग दोहराई। उन्होंने सवाल उठाया कि पिछले 75 साल में कांग्रेस और बीजेपी ने प्रदेश के लिए क्या ठोस कदम उठाए। चंद्रशेखर ने कहा कि उनकी पार्टी सत्ता में आते ही वेस्ट यूपी में हाईकोर्ट बेंच स्थापित कर न्याय प्रणाली को और करीब लाएगी।
रैली में शहर और ग्रामीण क्षेत्रों से बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे, जिससे आयोजन स्थल खचाखच भरा हुआ दिखाई दिया। वरिष्ठ पार्टी पदाधिकारियों ने राजनीतिक मुद्दों और संगठन विस्तार पर चर्चा की। इस दौरान पूर्व विधायक शाहनवाज राणा ने आधिकारिक रूप से आजाद समाज पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। उनके शामिल होने पर समर्थकों ने तालियों और नारों से स्वागत किया। पार्टी पदाधिकारियों ने उनके अनुभव को संगठन के लिए महत्वपूर्ण बताया।
