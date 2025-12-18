राजस्थान की युवती से दुष्कर्म करने वाला फेसबुक मित्र मुजफ्फरनगर से गिरफ्तार

representative picture (patrika)
Crime मुजफ्फरनगर के एक युवक को पुलिस ने राजस्थान की युवती का शारीरिक शोषण करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। महिला के मुताबिक युवक ने शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया और उससे छह लाख रुपये भी ले लिए। पीड़िता की तहरीर के आधार पर पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। रिपोर्ट दर्ज करने के बाद आरोपी युवक को एक होटल से गिरफ्तार भी कर लिया।
मुजफ्फरनगर के एक युवक की फेसबुक पर राजस्थान में रहने वले युवती से मित्रता हो गई। दोनों में चैटिंग शुरू हुई और दोनों फेसबुक मित्र आपस में काफी घुल-मिल गए। इसके बाद युवक ने युवती से शादी का वादा किया और दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ गई। युवती ने बताया कि आरोपी उसे अपने घर लेकर गया और अपने परिवार वालों से भी मिलवाया। इस तरह उसने कहा कि हम दोनों शादी करेंगे इसके बाद धीरे-धीरे अपनी मजबूरी और परिवार के लोगों की बीमारी दिखाकर धीरे-धीरे उससे करीब छह लाख रुपये ले लिए। युवती का आरोप है कि छह लाख रुपये लेने के बाद आरोपी युवक ने उससे शादी करने से इंकार कर दिया।
युवती के अनुसार यहां तक भी सब ठीक था लेकिन इसके बाद उसे पता चला कि युवक पहले ही शादी कर चुका है। इसके बाद युवती ने सवाल किए तो युवक ने राजस्थान की इस युवती को भरोसा दिलाया कि वह अपनी पहली पत्नी को तलाक दे देगा और उससे शादी कर लेगा। पीड़िता के मुताबिक अब युवक ने साफ कह दिया है कि वह उससे ना तो शादी करेगा और ना ही पैसा वापस देगा। इसके बाद पीड़िता कोतवाली पहुंची और युवक के खिलाफ तहरीर दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है।
ऐसे ही एक मामले में पुलिस ने निरमाणा गांव के एक युवक को गिरफ्तार किया है। इस पर आरोप है कि इसने बहला फुसला कर एक किशोरी को अगवा कर लिया था। गायब हुई किशोरी के परिवार वाले पुलिस थाने पहुंचे। पुलिस को बताया कि मुदस्सिर नाम का युवक उनकी बेटी को फुसलाकर भगा ले गया। पुलिस ने किशोरी को महाराष्ट्र से बरामद कर लिया और हिरासत में मुजफ्फरनगर ले आई। थाने पर पहले किशोरी के बयान कराए गए। इसके बाद अदालत में बयान हुए और बयाने के आधार पर पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया।
