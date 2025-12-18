राजस्थान की युवती से दुष्कर्म करने वाला फेसबुक मित्र मुजफ्फरनगर से गिरफ्तार

मुजफ्फरनगर के एक युवक की फेसबुक पर राजस्थान में रहने वले युवती से मित्रता हो गई। दोनों में चैटिंग शुरू हुई और दोनों फेसबुक मित्र आपस में काफी घुल-मिल गए। इसके बाद युवक ने युवती से शादी का वादा किया और दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ गई। युवती ने बताया कि आरोपी उसे अपने घर लेकर गया और अपने परिवार वालों से भी मिलवाया। इस तरह उसने कहा कि हम दोनों शादी करेंगे इसके बाद धीरे-धीरे अपनी मजबूरी और परिवार के लोगों की बीमारी दिखाकर धीरे-धीरे उससे करीब छह लाख रुपये ले लिए। युवती का आरोप है कि छह लाख रुपये लेने के बाद आरोपी युवक ने उससे शादी करने से इंकार कर दिया।