सीएम से शिकायत का डर दिखाकर लोगों को ठगता था MCA पास, आठ बार जा चुका है जेल, अब…

गिरफ्तारी के बाद जब आरोपी से पूछताछ की गई तो पता चला कि, पकड़ा गया आरोपी एमसीए है यानी कम्प्यूटर एप्लीकेशन में मास्टर है। इसने बताया कि, '' मैं पहले गूगल से जनसेवा केंद्रों के नंबर खोजता था। इसके बाद खुद को एनआईसी का कर्मचारी बताकर जनसेवा केंद्र संचालकों से मुख्यमंत्री पोर्टल पर की गई शिकायतों के बारे में जानकारी लेता था। इसके बाद उन लोगों को फोन करता था जिनके खिलाफ शिकायत होती थी या जिनकी ओर से शिकायत की जाती थी। इस बार खुद को सीएम पोर्टल का आधिकारी बताता था और मिलने के लिए बुलाकर उनसे मामला निपटवाने की बात कहकर पैसे की उगाही कर लेता था। पुलिस को पूछताछ में ये भी पता चला कि ये पूर्व में भी कई बार जेल जा चुका है। इसने अपना नाम जितेंद्र पुत्र जानेश निवासी मुकर्रवपुर थाना हजरतगंज संभल बताया है।