मुजफ्फरनगर में मौलाना बोला – मन कर रहा था दरोगा की गर्दन काट दूं; लाउडस्पीकर का मामला

मुजफ्फरनगर में मौलाना और इंस्पेक्टर में बहसबाजी, PC- X
Loudspeaker Violence Case : मुजफ्फरनगर में मस्जिद के मुअज्जिन(मस्जिद से अजान देने वाला मौलाना) और पुलिस दरोगा के बीच लाउडस्पीकर की तेज आवाज को लेकर कहासुनी हो गई। कहासुनी के बाद मौलाना का दरोगा को धमकी देते हुए वीडियो वायरल हुआ, जिसके बाद पुलिस ने तुरंत मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तारी की।
मौलाना द्वारा दरोगा को 'सिर तन से जुदा' करने की बात कहने का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें मौलाना गुस्से में कहता दिखाई दे रहा है कि 'जी कर रहा था, उसकी गर्दन काट दूं।' यह वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने तुरंत मौलाना पर मुकदमा दर्ज किया, गिरफ्तार कर शुक्रवार को उन्हें कोर्ट में पेश किया गया, जहां से जमानत मिल गई। मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र का है।
मदीना चौक स्थित मदीना मस्जिद के मौलाना मोहम्मद इरफान का आरोप है कि 10 नवंबर की सुबह कच्ची सड़क चौकी इंचार्ज विनोद चौधरी मस्जिद पहुंचे और लाउडस्पीकर की आवाज तेज होने की शिकायत की। इरफान का कहना है कि उन्होंने आवाज सही होने की बात कही, तो दरोगा उनसे उलझ पड़े। इरफान ने आरोप लगाया कि दरोगा ने उनके साथ गाली-गलौज की, बदसलूकी की और मारपीट की। एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि चौकी इंचार्ज उनको मस्जिद से बाहर खींचकर धक्का देते दिखाई दे रहे हैं।
घटना के बाद जमीयत उलेमा-ए-हिंद के जिला सदर मौलाना मुकर्रम कासमी मस्जिद पहुंचे। यहां इरफान रोते-रोते अपनी बात बता रहे थे। उन्होंने कहा कि दरोगा ने सुबह नमाज के बाद उन्हें गालियां दीं और मारपीट की। इरफान ने गुस्से में कहा 'दरोगा ने मुझे इतनी बुरी-बुरी बातें कही हैं ऐसा जी कर रहा था कि नाड़ (गर्दन) काट दूं।'
जमीयत के कार्यकर्ताओं ने इस मामले की शिकायत एसएसपी संजय कुमार से की और पुलिसकर्मी पर कार्रवाई की मांग की। पुलिस बोली धमकी गंभीर, दोनों पक्षों की जांच होगी। सीओ सिटी सिद्धार्थ के. मिश्रा ने बताया कि सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो की जांच की जा रही है। वीडियो में मौलाना पुलिसकर्मी को जान से मारने की धमकी देते दिख रहे हैं। इसी आधार पर उन पर केस दर्ज किया गया। पुलिस अधिकारियों ने यह भी कहा कि दरोगा पर लगे आरोपों की जांच अलग से होगी।
बड़ी खबरेंView All
मुजफ्फरनगर
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग