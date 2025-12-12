मुजफ्फरनगर में मौलाना बोला – मन कर रहा था दरोगा की गर्दन काट दूं; लाउडस्पीकर का मामला

मदीना चौक स्थित मदीना मस्जिद के मौलाना मोहम्मद इरफान का आरोप है कि 10 नवंबर की सुबह कच्ची सड़क चौकी इंचार्ज विनोद चौधरी मस्जिद पहुंचे और लाउडस्पीकर की आवाज तेज होने की शिकायत की। इरफान का कहना है कि उन्होंने आवाज सही होने की बात कही, तो दरोगा उनसे उलझ पड़े। इरफान ने आरोप लगाया कि दरोगा ने उनके साथ गाली-गलौज की, बदसलूकी की और मारपीट की। एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि चौकी इंचार्ज उनको मस्जिद से बाहर खींचकर धक्का देते दिखाई दे रहे हैं।