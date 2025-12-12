12 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मुजफ्फरनगर

मुजफ्फरनगर में मौलाना बोला – मन कर रहा था दरोगा की गर्दन काट दूं; लाउडस्पीकर का मामला

Loudspeaker Violence Case : मुजफ्फरनगर में लाउडस्पीकर विवाद के बाद मस्जिद के मुअज्जिन और दरोगा के बीच हुई कहासुनी का वीडियो सामने आया है। धमकी वाला वीडियो वायरल होते ही पुलिस ने मुअज्जिन पर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

2 min read
Google source verification

मुजफ्फरनगर

image

Avaneesh Kumar Mishra

Dec 12, 2025

मुजफ्फरनगर में मौलाना और इंस्पेक्टर में बहसबाजी, PC- X

Loudspeaker Violence Case : मुजफ्फरनगर में मस्जिद के मुअज्जिन(मस्जिद से अजान देने वाला मौलाना) और पुलिस दरोगा के बीच लाउडस्पीकर की तेज आवाज को लेकर कहासुनी हो गई। कहासुनी के बाद मौलाना का दरोगा को धमकी देते हुए वीडियो वायरल हुआ, जिसके बाद पुलिस ने तुरंत मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तारी की।

मौलाना द्वारा दरोगा को 'सिर तन से जुदा' करने की बात कहने का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें मौलाना गुस्से में कहता दिखाई दे रहा है कि 'जी कर रहा था, उसकी गर्दन काट दूं।' यह वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने तुरंत मौलाना पर मुकदमा दर्ज किया, गिरफ्तार कर शुक्रवार को उन्हें कोर्ट में पेश किया गया, जहां से जमानत मिल गई। मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र का है।

मस्जिद के बाहर खींचकर धक्का-मुक्की का आरोप

मदीना चौक स्थित मदीना मस्जिद के मौलाना मोहम्मद इरफान का आरोप है कि 10 नवंबर की सुबह कच्ची सड़क चौकी इंचार्ज विनोद चौधरी मस्जिद पहुंचे और लाउडस्पीकर की आवाज तेज होने की शिकायत की। इरफान का कहना है कि उन्होंने आवाज सही होने की बात कही, तो दरोगा उनसे उलझ पड़े। इरफान ने आरोप लगाया कि दरोगा ने उनके साथ गाली-गलौज की, बदसलूकी की और मारपीट की। एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि चौकी इंचार्ज उनको मस्जिद से बाहर खींचकर धक्का देते दिखाई दे रहे हैं।

जमीयत नेताओं तक पहुंचा मामला

घटना के बाद जमीयत उलेमा-ए-हिंद के जिला सदर मौलाना मुकर्रम कासमी मस्जिद पहुंचे। यहां इरफान रोते-रोते अपनी बात बता रहे थे। उन्होंने कहा कि दरोगा ने सुबह नमाज के बाद उन्हें गालियां दीं और मारपीट की। इरफान ने गुस्से में कहा 'दरोगा ने मुझे इतनी बुरी-बुरी बातें कही हैं ऐसा जी कर रहा था कि नाड़ (गर्दन) काट दूं।'

पुलिसकर्मी पर कार्रवाई की मांग

जमीयत के कार्यकर्ताओं ने इस मामले की शिकायत एसएसपी संजय कुमार से की और पुलिसकर्मी पर कार्रवाई की मांग की। पुलिस बोली धमकी गंभीर, दोनों पक्षों की जांच होगी। सीओ सिटी सिद्धार्थ के. मिश्रा ने बताया कि सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो की जांच की जा रही है। वीडियो में मौलाना पुलिसकर्मी को जान से मारने की धमकी देते दिख रहे हैं। इसी आधार पर उन पर केस दर्ज किया गया। पुलिस अधिकारियों ने यह भी कहा कि दरोगा पर लगे आरोपों की जांच अलग से होगी।

ये भी पढ़ें

39 और 41 इंच के दो भाई, हाथ में B.Sc की डिग्री, डीएम से पहुंच गए नौकरी मांगने
अमरोहा
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

12 Dec 2025 09:44 pm

Published on:

12 Dec 2025 09:34 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Muzaffarnagar / मुजफ्फरनगर में मौलाना बोला – मन कर रहा था दरोगा की गर्दन काट दूं; लाउडस्पीकर का मामला

बड़ी खबरें

View All

मुजफ्फरनगर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

.

मुजफ्फरनगर

सुधर जाओ… नहीं तो लाहौर तक दौड़ाकर मारेंगे; मौलाना मदनी पर बरसे संगीत सोम

संगीत सोम ने दिया मौलाना मदनी पर बयान।
मुजफ्फरनगर

एक विवाह ऐसा भी…दूल्हे ने 31 लाख रुपए लौटाए; बोला- इन पैसों पर मेरा हक नहीं, मुझे सिर्फ दुल्हन चाहिए

मुजफ्फरनगर

चंद्रशेखर की रैली में नहीं दिखीं एक्स गर्लफ्रेंड घावरी, बोलीं- मुझ पर सेक्सटॉर्शन केस कराया, पिता-भाई को भी फंसाया

chandrashekhar rally rohini ghavari allegations sextortion case muzaffarnagar
मुजफ्फरनगर

चंद्रशेखर की रैली में नहीं पहुंची एक्स गर्लफ्रेंड रोहिणी घावरी, सोशल मीडिया पर किया था जाने का दावा

मुजफ्फरनगर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.