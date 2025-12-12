39 और 41 इंच के दो भाई, हाथ में B.Sc की डिग्री, डीएम से पहुंच गए नौकरी मांगने

डीएम ऑफिस रोजगार मांगने पहुंचे दो भाई, PC- @SachinGuptaUP
अमरोहा : अमरोहामें एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। यहां दो भाई हाथ में अपनी डिग्री लेकर डीएम कार्यालय नौकरी मांगने के लिए पहुंच गए। दोनों भाइयों का कहना है कि उन्हें कोई नौकरी नहीं दे रहा है। गांव में मजदूरी का काम भी नहीं मिल पा रहा है। वजह है दोनों की हाईट। दोनों भाइयों की हाइट 39 और 41 इंच है, जिस वजह से उनकी उम्र बहुत कम लगती है।
बड़े भाई की उम्र 27 साल है और छोटे भाई की 21 साल है। बड़े भाई 27 वर्षीय संतोष कुमार ने बीएससी की डिग्री हासिल की है, लेकिन उनकी लंबाई मात्र 39 इंच होने से कोई नौकरी नहीं मिल पा रही। छोटे भाई 21 वर्षीय नरेश की हाइट 41 इंच है और आर्थिक तंगी के कारण उनकी पढ़ाई हाईस्कूल तक ही सीमित रही। दोनों की लंबाई काफी कम है। इस वजह से समाज और नौकरी देने वालों की नजर में फिट नहीं बैठते हैं।
दोनों भाइयोंको शारीरिक अक्षमता के कारण गांव में काम मिलना मुश्किल हो गया। सब कुछ देखने के बाद जब संतोष और नरेश को समझ नहीं आया कि वह क्या करें, अपनी आर्थिक स्थिति को कैसे ठीक करें तो दोनों ने जिलाधिकारी का दरवाजा खटखटाना ठीक समझा। दोनों नौकरी की आस लेकर जिलाधिकारी कार्यालय पहुंच गए। डीएम ने दोनों को आश्वासन तो दिया है लेकिन देखना है कि उनको कौन सी नौकरी मिलेगी।
बड़े भाई संतोष कुमार ने बीएससी तक पढ़ाई की है। हालांकि, उनकी हाइट केवल 39 इंच (लगभग 1 मीटर) है। इस वजह से नौकरी मिलने में कठिनाई हो रही है। पिता को उम्मीद थी कि पढ़ लिखकर कोई उनकी हाइट पर ध्यान नहीं देगा और आर्थिक मदद मिल जाएगी। मगर, संतोष की कम हाइट के चलते उन्हें नौकरी नहीं मिली। छोटे भाई नरेश को तो पढ़ाई का भी ज्यादा मौका नहीं मिला। नरेश ने आर्थिक तंगी के चलते ही बीच में पढ़ाई छोड़ दी। दोनों भाई बेरोजगार हैं और आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं।
