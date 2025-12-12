12 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अमरोहा

39 और 41 इंच के दो भाई, हाथ में B.Sc की डिग्री, डीएम से पहुंच गए नौकरी मांगने

Amroha short height brothers unemployment : अमरोहा में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। यहां दो भाई हाथ में अपनी डिग्री लेकर डीएम कार्यालय नौकरी मांगने के लिए पहुंच गए।

2 min read
Google source verification

अमरोहा

image

Avaneesh Kumar Mishra

Dec 12, 2025

डीएम ऑफिस रोजगार मांगने पहुंचे दो भाई, PC- @SachinGuptaUP

अमरोहा : अमरोहामें एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। यहां दो भाई हाथ में अपनी डिग्री लेकर डीएम कार्यालय नौकरी मांगने के लिए पहुंच गए। दोनों भाइयों का कहना है कि उन्हें कोई नौकरी नहीं दे रहा है। गांव में मजदूरी का काम भी नहीं मिल पा रहा है। वजह है दोनों की हाईट। दोनों भाइयों की हाइट 39 और 41 इंच है, जिस वजह से उनकी उम्र बहुत कम लगती है।

बड़े भाई की उम्र 27 साल है और छोटे भाई की 21 साल है। बड़े भाई 27 वर्षीय संतोष कुमार ने बीएससी की डिग्री हासिल की है, लेकिन उनकी लंबाई मात्र 39 इंच होने से कोई नौकरी नहीं मिल पा रही। छोटे भाई 21 वर्षीय नरेश की हाइट 41 इंच है और आर्थिक तंगी के कारण उनकी पढ़ाई हाईस्कूल तक ही सीमित रही। दोनों की लंबाई काफी कम है। इस वजह से समाज और नौकरी देने वालों की नजर में फिट नहीं बैठते हैं।

गांव में भी नहीं मिल रहा काम

दोनों भाइयोंको शारीरिक अक्षमता के कारण गांव में काम मिलना मुश्किल हो गया। सब कुछ देखने के बाद जब संतोष और नरेश को समझ नहीं आया कि वह क्या करें, अपनी आर्थिक स्थिति को कैसे ठीक करें तो दोनों ने जिलाधिकारी का दरवाजा खटखटाना ठीक समझा। दोनों नौकरी की आस लेकर जिलाधिकारी कार्यालय पहुंच गए। डीएम ने दोनों को आश्वासन तो दिया है लेकिन देखना है कि उनको कौन सी नौकरी मिलेगी।

आर्थिक तंगी से जूझ रहा परिवार

बड़े भाई संतोष कुमार ने बीएससी तक पढ़ाई की है। हालांकि, उनकी हाइट केवल 39 इंच (लगभग 1 मीटर) है। इस वजह से नौकरी मिलने में कठिनाई हो रही है। पिता को उम्मीद थी कि पढ़ लिखकर कोई उनकी हाइट पर ध्यान नहीं देगा और आर्थिक मदद मिल जाएगी। मगर, संतोष की कम हाइट के चलते उन्हें नौकरी नहीं मिली। छोटे भाई नरेश को तो पढ़ाई का भी ज्यादा मौका नहीं मिला। नरेश ने आर्थिक तंगी के चलते ही बीच में पढ़ाई छोड़ दी। दोनों भाई बेरोजगार हैं और आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं।

ये भी पढ़ें

जीजा की डिग्री पर इंजीनियर साला बन गया डॉक्टर, तीन साल से कर रहा था इलाज
ललितपुर
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

12 Dec 2025 06:14 pm

Published on:

12 Dec 2025 06:12 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Amroha / 39 और 41 इंच के दो भाई, हाथ में B.Sc की डिग्री, डीएम से पहुंच गए नौकरी मांगने

बड़ी खबरें

View All

अमरोहा

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

‘पत्नी और वो’ के साथ रह रहा था पुजारी, आधार कार्ड पर बन गया बच्चे का पिता अब महिला से कह रहा घर से निकलो

अमरोहा

7 साल का प्यार, 6 साल का निकाह और नेपाल मार्ग से भारत में एंट्री

bangladeshi bride detained in up after illegal entry from nepal withsaudi husband
अमरोहा

गहरी नींद में मां-बाप के नीचे दबकर हो गई 26 दिन के बच्चे की मौत, दूध पिलाने उठी मां तो निकल पड़ी चीख

अमरोहा

बिस्तर पर मां-बाप ने ली करवट: 23 दिन के मासूम की दर्दनाक मौत; माता-पिता पर टूटा दुखों का पहाड़

amroha newborn death 23 day baby suffocation parents bed incident
अमरोहा

धर्मेंद्र की याद में भावुक हुआ जाट समाज: अभिनेता को श्रद्धांजलि देने उमड़ा जनसैलाब, शहर के गणमान्यों ने साझा की यादें

tribute meeting dharmendra jat samaj honors legendary actor
अमरोहा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.