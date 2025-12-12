39 और 41 इंच के दो भाई, हाथ में B.Sc की डिग्री, डीएम से पहुंच गए नौकरी मांगने

बड़े भाई संतोष कुमार ने बीएससी तक पढ़ाई की है। हालांकि, उनकी हाइट केवल 39 इंच (लगभग 1 मीटर) है। इस वजह से नौकरी मिलने में कठिनाई हो रही है। पिता को उम्मीद थी कि पढ़ लिखकर कोई उनकी हाइट पर ध्यान नहीं देगा और आर्थिक मदद मिल जाएगी। मगर, संतोष की कम हाइट के चलते उन्हें नौकरी नहीं मिली। छोटे भाई नरेश को तो पढ़ाई का भी ज्यादा मौका नहीं मिला। नरेश ने आर्थिक तंगी के चलते ही बीच में पढ़ाई छोड़ दी। दोनों भाई बेरोजगार हैं और आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं।