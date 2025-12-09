बिस्तर पर मां-बाप ने ली करवट: 23 दिन के मासूम की दर्दनाक मौत; माता-पिता पर टूटा दुखों का पहाड़

Newborn death 23 day baby Amroha: यूपी के अमरोहा में 23 दिन के नवजात की अचानक हुई मौत ने पूरे इलाके को गहरे सदमे में डाल दिया है। यह दिल दहला देने वाली घटना गजरौला क्षेत्र के सिहाली जागीर गांव की है, जहां सोमवार देर रात माता-पिता के बीच सो रहे मासूम की दम घुटने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि रात में नींद के दौरान मां या पिता में से किसी की करवट बच्चे पर पड़ गई, जिसके चलते उसकी सांसें थम गईं। सुबह जब मां की आंख खुली तो उसने अपने लाल को निढाल पड़ा पाया और चीख मारकर रोने लगी, जिससे पूरा घर दहल उठा।