9 दिसंबर 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अमरोहा

बिस्तर पर मां-बाप ने ली करवट: 23 दिन के मासूम की दर्दनाक मौत; माता-पिता पर टूटा दुखों का पहाड़

Amroha News: अमरोहा जिले में 23 दिन के नवजात की दर्दनाक मौत ने पूरे इलाके को झकझोर दिया है। माता-पिता के बीच सोते समय नींद में हुई एक करवट से बच्चे का दम घुट गया। सुबह मां ने उसे निढाल पाया तो चीखें गूंज उठीं।

2 min read
Google source verification

अमरोहा

image

Mohd Danish

Dec 09, 2025

amroha newborn death 23 day baby suffocation parents bed incident

यह सांकेतिक तस्वीर है। Image Source - Pexels

Newborn death 23 day baby Amroha: यूपी के अमरोहा में 23 दिन के नवजात की अचानक हुई मौत ने पूरे इलाके को गहरे सदमे में डाल दिया है। यह दिल दहला देने वाली घटना गजरौला क्षेत्र के सिहाली जागीर गांव की है, जहां सोमवार देर रात माता-पिता के बीच सो रहे मासूम की दम घुटने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि रात में नींद के दौरान मां या पिता में से किसी की करवट बच्चे पर पड़ गई, जिसके चलते उसकी सांसें थम गईं। सुबह जब मां की आंख खुली तो उसने अपने लाल को निढाल पड़ा पाया और चीख मारकर रोने लगी, जिससे पूरा घर दहल उठा।

अस्पताल ले जाने पर भी नहीं बच सकी जान

मां की चीख सुनकर परिजन तुरंत बच्चे को लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों ने नवजात को मृत घोषित कर दिया। मासूम की मौत की खबर मिलते ही परिवार पर जैसे पहाड़ टूट पड़ा। शादी के चार साल बाद दंपति के घर आई पहली किलकारी कुछ ही हफ्तों में मातम में बदल गई। अस्पताल में दुखी माता-पिता अपने-अपने गुस्से और पछतावे में एक-दूसरे को कसूरवार ठहराते हुए आपस में भिड़ पड़े, जिन्हें परिजनों ने बड़ी मुश्किल से शांत कराया।

मां की हालत बदहवास

दर्दनाक हादसे के बाद पूरे गांव में शोक का माहौल है। पड़ोसी और रिश्तेदार घर पहुंचकर परिवार को ढांढस बंधाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मां की हालात देखकर सबकी आंखें भर आ रही हैं। वह बार-बार अपने बच्चे के कपड़े और खिलौनों को सीने से लगाकर फूट-फूटकर रो पड़ती है। गांव वाले इस घटना को कुदरत की क्रूर विडंबना बताते हुए दुख व्यक्त कर रहे हैं।

शादी के चार साल बाद हुआ था पहला बच्चा

जानकारी के अनुसार, नवजात दंपति की पहली संतान था, जिसका जन्म चार साल बाद हुआ था। सोमवार रात दोनों ने बच्चे को अपने बीच में सुलाया था। सुबह लगभग आठ बजे जब मां की नींद खुली, तो उसने बच्चे को सांसें न लेते देखा। घबराकर उसने शोर मचाया, जिसके बाद पूरा घर जाग गया। तुरंत बच्चे को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टरों के अनुसार, प्राथमिक जांच में मौत दम घुटने से हुई पाई गई है।

आखिर किसकी गलती से हुआ यह हादसा?

सीएचसी प्रभारी के मुताबिक, परिजनों ने किसी पर शिकायत दर्ज नहीं कराई, इसलिए कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई है। फिलहाल परिवार पूरी तरह से गम में डूबा हुआ है। मां-बाप बार-बार अपनी किस्मत को कोसते हुए पूछ रहे हैं कि आखिर किसकी गलती से उनका जिगर का टुकड़ा उनसे हमेशा के लिए छिन गया। घर में मातमी माहौल है और परिजनों के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

09 Dec 2025 11:23 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Amroha / बिस्तर पर मां-बाप ने ली करवट: 23 दिन के मासूम की दर्दनाक मौत; माता-पिता पर टूटा दुखों का पहाड़

बड़ी खबरें

View All

अमरोहा

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

धर्मेंद्र की याद में भावुक हुआ जाट समाज: अभिनेता को श्रद्धांजलि देने उमड़ा जनसैलाब, शहर के गणमान्यों ने साझा की यादें

tribute meeting dharmendra jat samaj honors legendary actor
अमरोहा

ट्रैक्टर-ट्राली को बचाने के प्रयास में शीरे से भरा टैंकर पलटा, बिजली के खंभे टूटे; कई गांव अंधेरे में डूबे

अमरोहा

जमीन में हिस्सा मांगना बेटी को पड़ा भारी; भाई ने धारदार हथियार से की बहन की हत्या, मां नहाकर लौटीं तो लाश देखकर चीख पड़ीं

murder over land dispute amroha unmarried nurse killed by brother
अमरोहा

बिजली बकाएदारों के लिए बड़ा मौका! OTS योजना में 100% ब्याज माफी और मूलधन पर छूट, आज से शुरू हुआ अभियान

छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला! बिजली बिल हाफ योजना में 200 यूनिट तक मिलेगी 50% छूट, 42 लाख उपभोक्ताओं को बड़ी राहत...(photo-patrika)
अमरोहा

रूठी पत्नी को मनाने ससुराल पहुंचा पति: पत्नी ने वापस चलने से किया इनकार; युवक ने उठाया ऐसा कदम, परिवार में मचा कोहराम

amroha husband drinks pesticide after wife dispute suicide case
अमरोहा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.