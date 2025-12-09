बिस्तर पर मां-बाप ने ली करवट: 23 दिन के मासूम की दर्दनाक मौत; माता-पिता पर टूटा दुखों का पहाड़

यह सांकेतिक तस्वीर है। Image Source - Pexels
Newborn death 23 day baby Amroha: यूपी के अमरोहा में 23 दिन के नवजात की अचानक हुई मौत ने पूरे इलाके को गहरे सदमे में डाल दिया है। यह दिल दहला देने वाली घटना गजरौला क्षेत्र के सिहाली जागीर गांव की है, जहां सोमवार देर रात माता-पिता के बीच सो रहे मासूम की दम घुटने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि रात में नींद के दौरान मां या पिता में से किसी की करवट बच्चे पर पड़ गई, जिसके चलते उसकी सांसें थम गईं। सुबह जब मां की आंख खुली तो उसने अपने लाल को निढाल पड़ा पाया और चीख मारकर रोने लगी, जिससे पूरा घर दहल उठा।
मां की चीख सुनकर परिजन तुरंत बच्चे को लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों ने नवजात को मृत घोषित कर दिया। मासूम की मौत की खबर मिलते ही परिवार पर जैसे पहाड़ टूट पड़ा। शादी के चार साल बाद दंपति के घर आई पहली किलकारी कुछ ही हफ्तों में मातम में बदल गई। अस्पताल में दुखी माता-पिता अपने-अपने गुस्से और पछतावे में एक-दूसरे को कसूरवार ठहराते हुए आपस में भिड़ पड़े, जिन्हें परिजनों ने बड़ी मुश्किल से शांत कराया।
दर्दनाक हादसे के बाद पूरे गांव में शोक का माहौल है। पड़ोसी और रिश्तेदार घर पहुंचकर परिवार को ढांढस बंधाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मां की हालात देखकर सबकी आंखें भर आ रही हैं। वह बार-बार अपने बच्चे के कपड़े और खिलौनों को सीने से लगाकर फूट-फूटकर रो पड़ती है। गांव वाले इस घटना को कुदरत की क्रूर विडंबना बताते हुए दुख व्यक्त कर रहे हैं।
जानकारी के अनुसार, नवजात दंपति की पहली संतान था, जिसका जन्म चार साल बाद हुआ था। सोमवार रात दोनों ने बच्चे को अपने बीच में सुलाया था। सुबह लगभग आठ बजे जब मां की नींद खुली, तो उसने बच्चे को सांसें न लेते देखा। घबराकर उसने शोर मचाया, जिसके बाद पूरा घर जाग गया। तुरंत बच्चे को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टरों के अनुसार, प्राथमिक जांच में मौत दम घुटने से हुई पाई गई है।
सीएचसी प्रभारी के मुताबिक, परिजनों ने किसी पर शिकायत दर्ज नहीं कराई, इसलिए कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई है। फिलहाल परिवार पूरी तरह से गम में डूबा हुआ है। मां-बाप बार-बार अपनी किस्मत को कोसते हुए पूछ रहे हैं कि आखिर किसकी गलती से उनका जिगर का टुकड़ा उनसे हमेशा के लिए छिन गया। घर में मातमी माहौल है और परिजनों के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे हैं।
बड़ी खबरेंView All
अमरोहा
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग