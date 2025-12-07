धर्मेंद्र की याद में भावुक हुआ जाट समाज: अभिनेता को श्रद्धांजलि देने उमड़ा जनसैलाब, शहर के गणमान्यों ने साझा की यादें

Tribute Meeting Dharmendra Jat Samaj: यूपी के अमरोहा में रविवार दोपहर एक विशेष माहौल देखने को मिला, जब बॉलीवुड के महान अभिनेता धर्मेंद्र के सम्मान में जाट समाज की ओर से एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। शहर के प्रतिष्ठित स्थान पर हुई इस सभा में बड़ी संख्या में लोगों ने उपस्थिति दर्ज कर यह साबित किया कि धर्मेंद्र सिर्फ पर्दे के कलाकार नहीं थे, बल्कि आम लोगों के दिलों में हमेशा जीवित रहने वाले व्यक्तित्व थे।