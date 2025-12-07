7 दिसंबर 2025,

रविवार

अमरोहा

धर्मेंद्र की याद में भावुक हुआ जाट समाज: अभिनेता को श्रद्धांजलि देने उमड़ा जनसैलाब, शहर के गणमान्यों ने साझा की यादें

Actor Dharmendra News: अमरोहा में जाट समाज द्वारा बॉलीवुड अभिनेता धर्मेंद्र सिंह देओल के सम्मान में श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई, जिसमें शहर के अनेक गणमान्य लोग शामिल हुए। लोगों ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी और उनके सादगीभरे व्यक्तित्व, लंबे फिल्मी सफर और यादगार भूमिकाओं को भावुक होकर याद किया।

अमरोहा

Mohd Danish

Dec 07, 2025

धर्मेंद्र की याद में भावुक हुआ जाट समाज: Image Source - Video Grab

Tribute Meeting Dharmendra Jat Samaj: यूपी के अमरोहा में रविवार दोपहर एक विशेष माहौल देखने को मिला, जब बॉलीवुड के महान अभिनेता धर्मेंद्र के सम्मान में जाट समाज की ओर से एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। शहर के प्रतिष्ठित स्थान पर हुई इस सभा में बड़ी संख्या में लोगों ने उपस्थिति दर्ज कर यह साबित किया कि धर्मेंद्र सिर्फ पर्दे के कलाकार नहीं थे, बल्कि आम लोगों के दिलों में हमेशा जीवित रहने वाले व्यक्तित्व थे।

शहर के कई जाने-माने सामाजिक कार्यकर्ता, व्यवसायी, शिक्षाविद और गणमान्य जन इस कार्यक्रम में शामिल हुए, जिन्होंने अभिनेता की स्मृतियों को साझा करते हुए उन्हें हृदय से श्रद्धांजलि दी।

फूलों के साथ श्रद्धांजलि, यादों में जीवित रहे ही-मैन

कार्यक्रम के दौरान उपस्थित लोगों ने धर्मेंद्र के चित्र पर पुष्प अर्पित कर शांत भाव से उन्हें नमन किया। सभा का वातावरण क्षणभर को पूरी तरह भावुक हो उठा, जब वक्ताओं ने धर्मेंद्र की सरलता, मिलनसार स्वभाव और उनके इंसानियत से भरे व्यक्तित्व का वर्णन किया।

फिल्मी सफर और जीवन दर्शन पर हुई चर्चा

सभा के दौरान कई वक्ताओं ने धर्मेंद्र के छह दशकों से अधिक लंबे फिल्मी सफर पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने बताया कि कैसे शोले, धूप छांव, सीता और गीता, यादों की बारात और धरम वीर जैसी अनगिनत फिल्मों ने उन्हें भारतीय सिनेमा के इतिहास में अमर कर दिया।

धर्मेंद्र की लोकप्रियता सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रही, बल्कि विश्वभर में उनके अभिनय, सादगी और नैतिक मूल्यों को सराहा गया। वक्ताओं ने यह भी कहा कि साधारण किसान परिवार से उठकर सुपरस्टार बनने की धर्मेंद्र की कहानी नई पीढ़ी के लिए सदैव प्रेरणा बनी रहेगी।

07 Dec 2025 09:43 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Amroha / धर्मेंद्र की याद में भावुक हुआ जाट समाज: अभिनेता को श्रद्धांजलि देने उमड़ा जनसैलाब, शहर के गणमान्यों ने साझा की यादें

