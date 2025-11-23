अमरोहा में किराए के मकान में युवक फंदे पर लटका मिला, परिजनों ने हत्या की आशंका जताई

अमरोहा में किराए के मकान में युवक फंदे पर लटका मिला | Image Source - Pexels
Young man hanging in Amroha: अमरोहा देहात थाना क्षेत्र के मोहल्ला बदावाला में रविवार दोपहर करीब चार बजे 40 वर्षीय युवक लोकेश का शव उनके किराए के मकान में फंदे से लटका हुआ मिला। सूचना मिलने के तुरंत बाद मृतक के परिजन घटनास्थल पर पहुंचे। रामपुर जिले के सैफनी थानाक्षेत्र के चंदपुर कलां गांव के निवासी लोकेश के परिजनों ने शव देखकर हत्या की आशंका जताई है और कानूनी कार्रवाई की मांग की है।
पुलिस के अनुसार, लोकेश पिछले करीब चार साल से अमरोहा देहात क्षेत्र में विजयपाल सिंह के मकान में किराए पर रह रहे थे। पेशे से एक प्रॉपर्टी डीलर के लिए मुंशी का काम करने वाले लोकेश अकेले मकान में रह रहे थे। उनके शव को खिड़की के सहारे रस्सी के फंदे पर पाया गया। घटना की जानकारी लोकेश के साथ रहने वाली महिला ने उनके परिजनों को फोन पर दी।
सूचना मिलने के बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट टीम ने मौके से आवश्यक सबूत जुटाए। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। शुरुआती जांच में पुलिस यह संभावना जता रही है कि लोकेश ने आत्महत्या की हो सकती है, लेकिन परिजनों की तहरीर और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी।
पुलिस ने लोकेश के साथ रहने वाली महिला से पूछताछ शुरू कर दी है। जांच में महिला की पहचान, निवास स्थान और लोकेश के साथ उसके संबंध की भी पड़ताल की जा रही है। सीओ अवधभान भदोरिया ने बताया कि फिलहाल घटना के सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच जारी है।
लोकेश के परिजन घटनास्थल पर पहुंचकर सदमे में हैं। उनका कहना है कि उनका बेटा किसी भी कारण से आत्महत्या करने वाला नहीं था। परिजनों ने पुलिस से मांग की है कि मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों को सजा दिलाई जाए।
