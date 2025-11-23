अमरोहा में किराए के मकान में युवक फंदे पर लटका मिला, परिजनों ने हत्या की आशंका जताई

Young man hanging in Amroha: अमरोहा देहात थाना क्षेत्र के मोहल्ला बदावाला में रविवार दोपहर करीब चार बजे 40 वर्षीय युवक लोकेश का शव उनके किराए के मकान में फंदे से लटका हुआ मिला। सूचना मिलने के तुरंत बाद मृतक के परिजन घटनास्थल पर पहुंचे। रामपुर जिले के सैफनी थानाक्षेत्र के चंदपुर कलां गांव के निवासी लोकेश के परिजनों ने शव देखकर हत्या की आशंका जताई है और कानूनी कार्रवाई की मांग की है।