अमरोहा

UP News: पति काम से गया द‍िल्‍ली: पत्नी प्रेमी संग फरार, नकदी और जेवरात भी ले गई

UP News: पति के दिल्ली जाने के बाद अमरोहा में पत्नी प्रेमी संग नकदी और जेवरात लेकर फरार हो गई। पति की शिकायत पर पुलिस ने दो लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

2 min read
Google source verification

अमरोहा

image

Mohd Danish

Dec 18, 2025

husband goes delhi wife absconds with lover cash jewellery amroha

पत्नी प्रेमी संग फरार | AI Generated Image

Wife absconds with lover UP: यूपी के अमरोहा नगर कोतवाली क्षेत्र से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां काम के लिए दिल्ली गए एक ट्रक चालक के पीछे से उसकी पत्नी प्रेमी के साथ फरार हो गई। पीड़ित पति जब कई दिनों बाद घर लौटा, तो उसे घर के अंदर का नजारा देखकर गहरा सदमा लगा। घर में न पत्नी थी और न ही अलमारी में रखी नकदी और जेवरात।

50 हजार नकद और जेवरात लेकर घर से हुई रवानगी

पीड़ित युवक मूल रूप से मंडी धनौरा थाना क्षेत्र के एक गांव का रहने वाला है और पेशे से ट्रक चालक है। वर्तमान में वह अमरोहा नगर के एक मोहल्ले में अपने रिश्तेदार के यहां पत्नी के साथ रह रहा था। छह दिसंबर को वह ट्रक लेकर दिल्ली गया था। आरोप है कि सात दिसंबर को उसकी पत्नी घर में रखे करीब 50 हजार रुपये नकद और जेवरात लेकर अचानक घर से चली गई।

घर लौटते ही खाली मकान देख परेशान हुआ पति

दिल्ली से वापस लौटने पर जब युवक घर पहुंचा, तो पत्नी को न पाकर उसने पहले आसपास के लोगों और रिश्तेदारों से पूछताछ की। काफी खोजबीन के बावजूद जब पत्नी का कोई सुराग नहीं मिला, तब उसे आशंका हुई कि मामला सामान्य नहीं है। घर से नकदी और जेवरात भी गायब थे, जिससे उसके होश उड़ गए।

मेरठ निवासी युवक से चल रहा था प्रेम प्रसंग

जांच-पड़ताल के दौरान पीड़ित को जानकारी मिली कि उसकी पत्नी का प्रेम प्रसंग मेरठ जनपद के थाना किला क्षेत्र के गांव मिर्जापुर निवासी आशक अली नामक युवक के साथ चल रहा था। आरोप है कि पत्नी उसी आशक अली के साथ घर से फरार हुई है और दोनों का पहले से संपर्क बना हुआ था।

फरार होने में तीसरे व्यक्ति ने की मदद

मामले में एक और नाम सामने आया है। आरोप है कि मंडी धनौरा थाना क्षेत्र के गांव शेरपुर निवासी मौसम नामक युवक ने दोनों को फरार होने में मदद की। पीड़ित पति का कहना है कि मौसम ने पूरी योजना के तहत पत्नी और उसके प्रेमी को साथ जाने में सहयोग किया।

पुलिस ने दर्ज की एफआईआर, जांच जारी

मामले की गंभीरता को देखते हुए पीड़ित ने नगर कोतवाली में तहरीर दी। पुलिस ने मेरठ निवासी आशक अली और शेरपुर निवासी मौसम के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर ली है। क्षेत्राधिकारी अभिषेक यादव ने बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है और सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। फरार आरोपियों की तलाश में पुलिस टीम जुटी हुई है।

Published on:

18 Dec 2025 09:17 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Amroha / UP News: पति काम से गया द‍िल्‍ली: पत्नी प्रेमी संग फरार, नकदी और जेवरात भी ले गई

