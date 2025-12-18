पीड़ित युवक मूल रूप से मंडी धनौरा थाना क्षेत्र के एक गांव का रहने वाला है और पेशे से ट्रक चालक है। वर्तमान में वह अमरोहा नगर के एक मोहल्ले में अपने रिश्तेदार के यहां पत्नी के साथ रह रहा था। छह दिसंबर को वह ट्रक लेकर दिल्ली गया था। आरोप है कि सात दिसंबर को उसकी पत्नी घर में रखे करीब 50 हजार रुपये नकद और जेवरात लेकर अचानक घर से चली गई।