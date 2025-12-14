UP Politics: ओमप्रकाश राजभर की हुंकार: सुभासपा गरीब-वंचितों की आवाज, बोले- यह रैली लाएगी बदलाव

Om Prakash Rajbhar In Amroha: सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने अमरोहा में आयोजित विशाल रैली को संबोधित करते हुए कहा कि उनकी पार्टी गरीबों, पिछड़ों और वंचित समाज के अधिकारों की लड़ाई पूरी मजबूती से लड़ रही है। उन्होंने दावा किया कि अमरोहा की यह रैली राजनीतिक बदलाव की दिशा तय करेगी और संगठन को नई ऊर्जा देगी।