चलती बस के सामने कूद गया शराबी, हॉर्न से नहीं बनी बात तो; 39 सेकंड में जड़ दिए सात थप्पड़

Drunk man stops roadways bus Amroha: उत्तर प्रदेश के गजरौला में उस वक्त अफरातफरी मच गई, जब शराब के नशे में धुत एक युवक ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर चलती रोडवेज बस के सामने आकर खुद को खड़ा कर लिया। तेज रफ्तार वाहनों के बीच युवक की इस हरकत ने राहगीरों और यात्रियों की सांसें रोक दीं। अचानक हुई इस घटना से हाईवे पर कुछ देर के लिए ट्रैफिक भी प्रभावित हो गया।