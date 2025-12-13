13 दिसंबर 2025,

शनिवार

अमरोहा

चलती बस के सामने कूद गया शराबी, हॉर्न से नहीं बनी बात तो; 39 सेकंड में जड़ दिए सात थप्पड़

Amroha News: यूपी के अमरोहा में हाईवे पर शराब के नशे में धुत युवक ने चलती रोडवेज बस को रोकने की कोशिश की। हॉर्न के बावजूद युवक नहीं हटा तो गुस्साए चालक ने उतरकर 39 सेकंड में सात थप्पड़ जड़ दिए।

अमरोहा

image

Mohd Danish

Dec 13, 2025

drunk man stops roadways bus amroha driver slaps video viral

चलती बस के सामने कूद गया शराबी | Photo Video Grab

Drunk man stops roadways bus Amroha: उत्तर प्रदेश के गजरौला में उस वक्त अफरातफरी मच गई, जब शराब के नशे में धुत एक युवक ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर चलती रोडवेज बस के सामने आकर खुद को खड़ा कर लिया। तेज रफ्तार वाहनों के बीच युवक की इस हरकत ने राहगीरों और यात्रियों की सांसें रोक दीं। अचानक हुई इस घटना से हाईवे पर कुछ देर के लिए ट्रैफिक भी प्रभावित हो गया।

इमरजेंसी ब्रेक और लगातार हॉर्न

बरेली डिपो की रोडवेज बस मुरादाबाद की ओर जा रही थी। जैसे ही युवक बस के सामने कूदा, चालक ने तुरंत इमरजेंसी ब्रेक लगाकर बस रोक दी। चालक लगातार हॉर्न बजाकर युवक को हटने के लिए चेतावनी देता रहा, लेकिन नशे में डूबा युवक टस से मस नहीं हुआ और सड़क के बीच अड़ा रहा।

खिड़की पकड़कर लटक गया युवक

हालात तब और गंभीर हो गए जब युवक बस की खिड़की पकड़कर चालक के पास लटक गया। इस दौरान बस में बैठे यात्रियों में डर का माहौल बन गया। किसी बड़े हादसे की आशंका को देखते हुए चालक का गुस्सा भी बढ़ता चला गया।

39 सेकंड में सात थप्पड़

आखिरकार चालक बस से नीचे उतरा और युवक को हटाने की कोशिश की। इसी दौरान गुस्से में आकर चालक ने युवक को एक के बाद एक सात थप्पड़ जड़ दिए। यह पूरा घटनाक्रम महज 39 सेकंड में हुआ, जिसके बाद युवक सड़क से हट गया और बस आगे बढ़ सकी।

होटल के पास पहले से कर रहा था हंगामा

स्थानीय लोगों के मुताबिक, यह घटना हाईवे स्थित एक होटल के पास हुई। बताया गया कि मुरादाबाद निवासी युवक काफी देर से सड़क पर लेटकर और उठकर हाई वोल्टेज ड्रामा कर रहा था। उसकी हरकतों के कारण कुछ बाइक सवार फिसलकर गिरते-गिरते बचे थे।

वीडियो वायरल

घटनास्थल पर मौजूद किसी व्यक्ति ने पूरे मामले का वीडियो मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया, जो बाद में सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। वीडियो सामने आने के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया।

तहरीर पर होगी कार्रवाई

इस संबंध में प्रभारी निरीक्षक मनोज कुमार ने बताया कि फिलहाल इस मामले में कोई लिखित शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि यदि किसी पक्ष की ओर से तहरीर दी जाती है, तो पुलिस मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई करेगी।

Published on:

13 Dec 2025 07:14 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Amroha / चलती बस के सामने कूद गया शराबी, हॉर्न से नहीं बनी बात तो; 39 सेकंड में जड़ दिए सात थप्पड़

अमरोहा

उत्तर प्रदेश

