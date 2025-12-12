‘पत्नी और वो’ के साथ रह रहा था पुजारी, आधार कार्ड पर बन गया बच्चे का पिता अब महिला से कह रहा घर से निकलो

महिला ने आरोप लगाया कि एक शादीशुदा पुजारी लंबे समय से उसके साथ पति की तरह रह रहा था, लेकिन अब वह उससे किनारा कर रहा है। महिला का कहना है कि पुजारी ने उसके बच्चे के आधार कार्ड में पिता के नाम की जगह अपना नाम लिखवा दिया, लेकिन अब वह पुजारी के साथ रहने की बात कह रही है, जबकि पुजारी उसके साथ रहने के लिए राजी नहीं है। महिला का कहना है कि जब मेरे बच्चे का बाप पुजारी है तो मैं कहां जाऊं? महिला का आरोप है कि पुजारी ने न सिर्फ उसके साथ धोखा किया, बल्कि उसके बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड किया है। इस पूरे मामले ने इलाके में चर्चा का माहौल बना दिया है।