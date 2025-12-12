12 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

अमरोहा

‘पत्नी और वो’ के साथ रह रहा था पुजारी, आधार कार्ड पर बन गया बच्चे का पिता अब महिला से कह रहा घर से निकलो

यूपी के अमरोहा से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। यहां एक पुजारी का महिला के साथ अफेयर था। वह उसे पत्नी की तरह रख रहा था।

2 min read
Google source verification

अमरोहा

image

Avaneesh Kumar Mishra

image

Ravendra Kumar Mishra

Dec 12, 2025

AI Generated Symbolic Image.

Crime News : अमरोहा जिले के गजरौला क्षेत्र में एक महिला ने पुजारी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला पुजारी के साथ रहने की जिद पर अड़ी है लेकिन पुजारी पहले से शादीशुदा है। मामला इतना गर्माया कि दोनों पक्ष पंचायत में पहुंचे, लेकिन घंटों चली बातचीत के बाद भी कोई हल नहीं निकल पाया। अब महिला ने साफ कहा है कि अगर उसकी बात नहीं मानी गई तो वह पुलिस में शिकायत करेगी।

महिला और पुजारी के बीच चल रहा अफेयर

महिला ने आरोप लगाया कि एक शादीशुदा पुजारी लंबे समय से उसके साथ पति की तरह रह रहा था, लेकिन अब वह उससे किनारा कर रहा है। महिला का कहना है कि पुजारी ने उसके बच्चे के आधार कार्ड में पिता के नाम की जगह अपना नाम लिखवा दिया, लेकिन अब वह पुजारी के साथ रहने की बात कह रही है, जबकि पुजारी उसके साथ रहने के लिए राजी नहीं है। महिला का कहना है कि जब मेरे बच्चे का बाप पुजारी है तो मैं कहां जाऊं? महिला का आरोप है कि पुजारी ने न सिर्फ उसके साथ धोखा किया, बल्कि उसके बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड किया है। इस पूरे मामले ने इलाके में चर्चा का माहौल बना दिया है।

पंचायत से भी नहीं सुलझा मामला

महिला ने मंदिर समिति से जुड़े लोगों को पूरा मामला बताया। इस मामले को सुलझाने के लिए मोहल्ले में पंचायत भी हुई। लेकिन, घंटों की बातचीत के बावजूद कोई समाधान नहीं निकल सका। महिला साफ कह रही है कि वह पुजारी के साथ ही रहेगी, वरना पुलिस में शिकायत करेगी।

दूसरी ओर, पुजारी का कहना है कि वह पहले से शादीशुदा है और परिवार के साथ रहता है। उसने बताया कि वह महिला को एक लाख रुपये दे चुका है, लेकिन महिला जबरदस्ती साथ रहने का दबाव बना रही है। पुजारी का आरोप है कि महिला बिना वजह बदनामी कर रही है।

पंचायत में दोनों पक्षों को सुना गया, मगर किसी नतीजे पर सहमति नहीं बनी। मामले के उलझने और बढ़ते तनाव को देखते हुए अब लोग पुलिस कार्रवाई की बात कर रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम पर थाना प्रभारी मनोज कुमार का कहना है कि फिलहाल उनके पास कोई लिखित शिकायत नहीं आई है। तहरीर मिलते ही जांच शुरू की जाएगी और आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

