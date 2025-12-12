7 साल का प्यार, 6 साल का निकाह और नेपाल मार्ग से भारत में एंट्री: यूपी में बांग्लादेशी बहू पर विदेशी अधिनियम में FIR

Bangladeshi bride detained in UP: यूपी के अमरोहा जिले के मंडी धनौरा में उस वक्त हलचल मच गई जब सऊदी अरब से निकाह कर आई एक बांग्लादेशी महिला के बिना वीजा भारत पहुंचने की जानकारी पुलिस को मिली। सात साल पहले शुरू हुई मोहम्मद राशिद और रीना बेगम की प्रेम कहानी और छह साल पहले हुआ निकाह। पहले तो यह सब किसी फिल्मी कहानी जैसा लगता है, लेकिन भारत पहुंचते ही मामला सुरक्षा एजेंसियों की नजर में आ गया। पुलिस ने तुरंत रीना को हिरासत में लेकर पड़ताल शुरू कर दी।