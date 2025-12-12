12 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

अमरोहा

7 साल का प्यार, 6 साल का निकाह और नेपाल मार्ग से भारत में एंट्री: यूपी में बांग्लादेशी बहू पर विदेशी अधिनियम में FIR

UP News: सऊदी अरब में निकाह कर नेपाल के रास्ते बिना वीजा भारत पहुंची बांग्लादेशी रीना बेगम को अमरोहा पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। पूछताछ में उसके पासपोर्ट की पुष्टि हुई, लेकिन भारत का वीजा न मिलने पर विदेशी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।

अमरोहा

image

Mohd Danish

Dec 12, 2025

bangladeshi bride detained in up after illegal entry from nepal withsaudi husband

यूपी में बांग्लादेशी बहू पर विदेशी अधिनियम में FIR | Image Video Grab

Bangladeshi bride detained in UP: यूपी के अमरोहा जिले के मंडी धनौरा में उस वक्त हलचल मच गई जब सऊदी अरब से निकाह कर आई एक बांग्लादेशी महिला के बिना वीजा भारत पहुंचने की जानकारी पुलिस को मिली। सात साल पहले शुरू हुई मोहम्मद राशिद और रीना बेगम की प्रेम कहानी और छह साल पहले हुआ निकाह। पहले तो यह सब किसी फिल्मी कहानी जैसा लगता है, लेकिन भारत पहुंचते ही मामला सुरक्षा एजेंसियों की नजर में आ गया। पुलिस ने तुरंत रीना को हिरासत में लेकर पड़ताल शुरू कर दी।

ढाका का पासपोर्ट मिला, लेकिन भारतीय वीजा नहीं

पुलिस की पूछताछ में सामने आया कि रीना बेगम के पास ढाका (बांग्लादेश) का पासपोर्ट तो है, लेकिन भारत में प्रवेश और यहां ठहरने का कोई वीजा नहीं मिला। इसके बाद पुलिस ने उसका मोबाइल फोन भी कब्जे में ले लिया और देर रात तक पुलिस व खुफिया एजेंसियों ने रीना, उसके पति राशिद और परिवारजनों से पूछताछ जारी रखी। दारोगा रवि कुमार की तहरीर के आधार पर विदेशी अधिनियम की धारा-14 में रीना के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई।

16 साल पुरानी शादी के बाद विदेश में दूसरा रिश्ता

कटरा मुहल्ला निवासी मोहम्मद राशिद की पहली शादी 16 साल पहले शाइस्ता से हुई थी। करीब 10 साल पहले नौकरी की तलाश में वह सऊदी अरब गया, जहां एक अस्पताल में काम करने लगा। इसी अस्पताल में सात साल पहले उसकी मुलाकात रीना बेगम से हुई और निकटता बढ़ती गई। दोनों ने छह साल पहले निकाह कर लिया और वहीं साथ रहने लगे। इसी रिश्ते को आगे बढ़ाते हुए डेढ़ माह पहले राशिद अपनी दूसरी पत्नी रीना को भारत लेकर आया।

नेपाल सीमा से एंट्री, बस से दिल्ली होते हुए अमरोहा पहुंची दुल्हन

राशिद ने बताया कि वह रीना को सऊदी अरब से पहले नेपाल ले गया, जहां से दोनों बस के जरिए दिल्ली पहुंचे और फिर मंडी धनौरा आ गए। लेकिन गुरुवार को किसी ने पुलिस को सूचना दे दी कि घर में रह रही महिला बांग्लादेशी नागरिक है। सूचना मिलते ही प्रभारी निरीक्षक बालेंद्र सिंह टीम के साथ राशिद के घर पहुंचे और रीना को हिरासत में ले लिया।

पुलिस और खुफिया एजेंसियों का बढ़ा फोकस

एसपी अमित कुमार आनंद ने बताया कि बांग्लादेशी रीना बेगम को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, वह सऊदी अरब से पति राशिद के साथ नेपाल के रास्ते भारत में दाखिल हुई है। पुलिस अब उसके दस्तावेजों, यात्रा के तरीके तथा नेपाल सीमा से प्रवेश की पुष्टि में जुटी है। मामले की जांच जारी है।

Published on:

12 Dec 2025 09:21 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Amroha / 7 साल का प्यार, 6 साल का निकाह और नेपाल मार्ग से भारत में एंट्री: यूपी में बांग्लादेशी बहू पर विदेशी अधिनियम में FIR

