ट्रैक्टर-ट्राली को बचाने के प्रयास में शीरे से भरा टैंकर पलटा, बिजली के खंभे टूटे; कई गांव अंधेरे में डूबे

ट्रैक्टर-ट्राली को बचाने के प्रयास में शीरे से भरा टैंकर पलटा
Molasses tanker overturns Amroha: शुक्रवार देर रात हसनपुर-रहरा मार्ग पर उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब धामपुर-बिजनौर जा रहा शीरे से भरा एक बड़ा टैंकर अचानक अनियंत्रित होकर पलट गया। सामने से आ रही गन्ने से लदी ट्रैक्टर-ट्रॉली को बचाने के प्रयास में यह हादसा हुआ। टैंकर पलटने की जोरदार आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर दौड़ पड़े और सड़क पर फैल चुके शीरे से रास्ता फिसलन भरा हो गया।
टैंकर चला रहे राजेश गोस्वामी, जो कि संभल जिले के थाना असमोली क्षेत्र के दुर्गापुर गांव के रहने वाले हैं, रजपुरा शुगर मिल से शीरा भरकर धामपुर की ओर जा रहे थे। सामने आए ट्रैक्टर-ट्रॉली को संभालने के दौरान वाहन ने बैलेंस खो दिया और टैंकर सड़क किनारे पलट गया। हादसे में राजेश गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें पुलिस की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हसनपुर में भर्ती कराया गया।
टैंकर पलटने के दौरान उसका भारी ढांचा सीधे सड़क किनारे लगे हाई-टेंशन बिजली खंभों से टकरा गया, जिससे दो खंभे जड़ से टूटकर गिर पड़े। नतीजा यह हुआ कि आसपास के कई गांवों में अचानक बिजली सप्लाई ठप हो गई। ग्रामीणों ने बताया कि हादसे के बाद इलाके में अंधेरा छा गया और रातभर बिजली बंद रही। बिजली विभाग की टीम को सूचना दे दी गई है।
टैंकर के पलटते ही उसमें भरा शीरा बाहर आकर सड़क पर फैल गया। फिसलन बढ़ने के कारण राहगीरों और वाहनों को गंभीर खतरा पैदा हो गया। सड़क के साथ-साथ शीरा खेतों में भी पहुंच गया, जिससे स्थानीय किसानों ने चिंता जताई है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सड़क पर यातायात नियंत्रित करवाया और प्रभावित हिस्से को बैरिकेडिंग कर लिया।
प्रभारी निरीक्षक प्रेमपाल सिंह ने बताया कि हादसा ट्रैक्टर को बचाने के प्रयास में हुआ। घायल चालक को तत्काल अस्पताल भेज दिया गया है।
