6 दिसंबर 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अमरोहा

ट्रैक्टर-ट्राली को बचाने के प्रयास में शीरे से भरा टैंकर पलटा, बिजली के खंभे टूटे; कई गांव अंधेरे में डूबे

Amroha News: यूपी के अमरोहा जिले के हसनपुर-रहरा मार्ग पर देर रात बड़ा हादसा हो गया, जब गन्ने से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली को बचाने के प्रयास में शीरे से भरा टैंकर पलट गया। हादसे में चालक गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि टैंकर की चपेट में आने से हाई-टेंशन लाइन के दो बिजली खंभे टूट गए, जिससे कई गांवों में बिजली आपूर्ति ठप हो गई।

2 min read
Google source verification

अमरोहा

image

Mohd Danish

Dec 06, 2025

ट्रैक्टर-ट्राली को बचाने के प्रयास में शीरे से भरा टैंकर पलटा | Image Source - Video Grab

Molasses tanker overturns Amroha: शुक्रवार देर रात हसनपुर-रहरा मार्ग पर उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब धामपुर-बिजनौर जा रहा शीरे से भरा एक बड़ा टैंकर अचानक अनियंत्रित होकर पलट गया। सामने से आ रही गन्ने से लदी ट्रैक्टर-ट्रॉली को बचाने के प्रयास में यह हादसा हुआ। टैंकर पलटने की जोरदार आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर दौड़ पड़े और सड़क पर फैल चुके शीरे से रास्ता फिसलन भरा हो गया।

चालक की हालत गंभीर, अस्पताल में भर्ती

टैंकर चला रहे राजेश गोस्वामी, जो कि संभल जिले के थाना असमोली क्षेत्र के दुर्गापुर गांव के रहने वाले हैं, रजपुरा शुगर मिल से शीरा भरकर धामपुर की ओर जा रहे थे। सामने आए ट्रैक्टर-ट्रॉली को संभालने के दौरान वाहन ने बैलेंस खो दिया और टैंकर सड़क किनारे पलट गया। हादसे में राजेश गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें पुलिस की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हसनपुर में भर्ती कराया गया।

बिजली के दो खंभे टूटकर गिरे, रात भर गांवों में अंधेरा

टैंकर पलटने के दौरान उसका भारी ढांचा सीधे सड़क किनारे लगे हाई-टेंशन बिजली खंभों से टकरा गया, जिससे दो खंभे जड़ से टूटकर गिर पड़े। नतीजा यह हुआ कि आसपास के कई गांवों में अचानक बिजली सप्लाई ठप हो गई। ग्रामीणों ने बताया कि हादसे के बाद इलाके में अंधेरा छा गया और रातभर बिजली बंद रही। बिजली विभाग की टीम को सूचना दे दी गई है।

सड़क पर फैला शीरा बना खतरा, खेतों में भी पहुंचा

टैंकर के पलटते ही उसमें भरा शीरा बाहर आकर सड़क पर फैल गया। फिसलन बढ़ने के कारण राहगीरों और वाहनों को गंभीर खतरा पैदा हो गया। सड़क के साथ-साथ शीरा खेतों में भी पहुंच गया, जिससे स्थानीय किसानों ने चिंता जताई है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सड़क पर यातायात नियंत्रित करवाया और प्रभावित हिस्से को बैरिकेडिंग कर लिया।

प्रभारी निरीक्षक प्रेमपाल सिंह ने बताया कि हादसा ट्रैक्टर को बचाने के प्रयास में हुआ। घायल चालक को तत्काल अस्पताल भेज दिया गया है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

bike-pickup accident

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

06 Dec 2025 12:32 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Amroha / ट्रैक्टर-ट्राली को बचाने के प्रयास में शीरे से भरा टैंकर पलटा, बिजली के खंभे टूटे; कई गांव अंधेरे में डूबे

बड़ी खबरें

View All

अमरोहा

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

जमीन में हिस्सा मांगना बेटी को पड़ा भारी; भाई ने धारदार हथियार से की बहन की हत्या, मां नहाकर लौटीं तो लाश देखकर चीख पड़ीं

murder over land dispute amroha unmarried nurse killed by brother
अमरोहा

बिजली बकाएदारों के लिए बड़ा मौका! OTS योजना में 100% ब्याज माफी और मूलधन पर छूट, आज से शुरू हुआ अभियान

छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला! बिजली बिल हाफ योजना में 200 यूनिट तक मिलेगी 50% छूट, 42 लाख उपभोक्ताओं को बड़ी राहत...(photo-patrika)
अमरोहा

रूठी पत्नी को मनाने ससुराल पहुंचा पति: पत्नी ने वापस चलने से किया इनकार; युवक ने उठाया ऐसा कदम, परिवार में मचा कोहराम

amroha husband drinks pesticide after wife dispute suicide case
अमरोहा

अमरोहा में किराए के मकान में युवक फंदे पर लटका मिला, परिजनों ने हत्या की आशंका जताई

amroha young man hanging suspicious death investigation
अमरोहा

सामूहिक विवाह योजना में बड़ा बदलाव: अब फेरे से पहले दूल्हा-दुल्हन की होगी बायोमीट्रिक उपस्थिति, फर्जी रजिस्ट्रेशन पर शिकंजा

amroha chief minister mass marriage biometrics verification
अमरोहा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.