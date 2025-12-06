ट्रैक्टर-ट्राली को बचाने के प्रयास में शीरे से भरा टैंकर पलटा, बिजली के खंभे टूटे; कई गांव अंधेरे में डूबे

टैंकर चला रहे राजेश गोस्वामी, जो कि संभल जिले के थाना असमोली क्षेत्र के दुर्गापुर गांव के रहने वाले हैं, रजपुरा शुगर मिल से शीरा भरकर धामपुर की ओर जा रहे थे। सामने आए ट्रैक्टर-ट्रॉली को संभालने के दौरान वाहन ने बैलेंस खो दिया और टैंकर सड़क किनारे पलट गया। हादसे में राजेश गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें पुलिस की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हसनपुर में भर्ती कराया गया।