रूठी पत्नी को मनाने ससुराल पहुंचा पति: पत्नी ने वापस चलने से किया इनकार; युवक ने उठाया ऐसा कदम, परिवार में मचा कोहराम

युवक ने उठाया ऐसा कदम, परिवार में मचा कोहराम
Husband drinks pesticide after wife dispute Amroha: यूपी के अमरोहा जिले में रहने वाले एक युवक की मौत ने पूरे परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया है। पत्नी को मनाने के लिए वह गुरुवार सुबह अकेले ही अपनी ससुराल पहुंचा था, लेकिन वहां हुए विवाद के बाद उसने अचानक जेब में रखा कीटनाशक पी लिया। हालत बिगड़ने पर उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। परिजनों ने बिना पोस्टमार्टम के शव को सुपुर्द-ए-खाक कर दिया।
मृतक युवक बिजनौर जिले के शिवाला कलां थाना क्षेत्र के एक गांव का रहने वाला था। उसकी शादी करीब छह वर्ष पहले नौगावां सादात थाना क्षेत्र की युवती से हुई थी। दंपति के दो बेटियां और एक बेटा है। बताया गया कि ससुराल में किसी विवाद के चलते पत्नी पिछले दो महीनों से बच्चों के साथ मायके में रह रही थी। इस दौरान पंचायतें भी हुईं, लेकिन कोई समाधान नहीं निकल सका।
गुरुवार को युवक अपनी पत्नी को घर ले जाने के इरादे से ससुराल पहुंचा। लेकिन वहां एक बार फिर कहासुनी हो गई। पत्नी ने साथ चलने से स्पष्ट इनकार कर दिया और बच्चों से भी मिलने नहीं दिया गया। यह बात युवक को अंदर तक तोड़ गई। बताया जा रहा है कि पत्नी और बच्चों से दूर होकर वह लंबे समय से तनाव में था, जो उस दिन काबू से बाहर हो गया।
पत्नी के इनकार और ससुराल में बढ़ते विवाद के बीच युवक ने गुस्से और घबराहट में अपनी जेब में रखा कीटनाशक पी लिया। कुछ ही मिनटों में उसकी हालत खराब होने लगी और उल्टियां शुरू हो गईं। यह देख ससुराल पक्ष तुरंत उसे अस्पताल ले जाने निकला, लेकिन रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। उधर, खबर मिलते ही मृतक के परिजन भी ससुराल पहुंच गए और परस्पर बात करने के बाद शव को घर ले जाकर दफना दिया।
