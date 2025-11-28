रूठी पत्नी को मनाने ससुराल पहुंचा पति: पत्नी ने वापस चलने से किया इनकार; युवक ने उठाया ऐसा कदम, परिवार में मचा कोहराम

Husband drinks pesticide after wife dispute Amroha: यूपी के अमरोहा जिले में रहने वाले एक युवक की मौत ने पूरे परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया है। पत्नी को मनाने के लिए वह गुरुवार सुबह अकेले ही अपनी ससुराल पहुंचा था, लेकिन वहां हुए विवाद के बाद उसने अचानक जेब में रखा कीटनाशक पी लिया। हालत बिगड़ने पर उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। परिजनों ने बिना पोस्टमार्टम के शव को सुपुर्द-ए-खाक कर दिया।