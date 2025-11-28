Patrika LogoSwitch to English

अमरोहा

रूठी पत्नी को मनाने ससुराल पहुंचा पति: पत्नी ने वापस चलने से किया इनकार; युवक ने उठाया ऐसा कदम, परिवार में मचा कोहराम

Amroha News: उत्तर प्रदेश के अमरोहा में पत्नी और बच्चों से दो महीने की जुदाई का दर्द सह रहे युवक ने ससुराल में विवाद बढ़ने पर आवेश में आकर कीटनाशक पी लिया। अस्पताल ले जाते समय उसकी मौत हो गई। परिवारों ने बिना पुलिस कार्रवाई शव को सुपुर्द-ए-खाक कर दिया।

अमरोहा

image

Mohd Danish

Nov 28, 2025

amroha husband drinks pesticide after wife dispute suicide case

युवक ने उठाया ऐसा कदम, परिवार में मचा कोहराम : AI Generated Image

Husband drinks pesticide after wife dispute Amroha: यूपी के अमरोहा जिले में रहने वाले एक युवक की मौत ने पूरे परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया है। पत्नी को मनाने के लिए वह गुरुवार सुबह अकेले ही अपनी ससुराल पहुंचा था, लेकिन वहां हुए विवाद के बाद उसने अचानक जेब में रखा कीटनाशक पी लिया। हालत बिगड़ने पर उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। परिजनों ने बिना पोस्टमार्टम के शव को सुपुर्द-ए-खाक कर दिया।

छह साल की शादी, तीन बच्चे और दो महीने से तनाव

मृतक युवक बिजनौर जिले के शिवाला कलां थाना क्षेत्र के एक गांव का रहने वाला था। उसकी शादी करीब छह वर्ष पहले नौगावां सादात थाना क्षेत्र की युवती से हुई थी। दंपति के दो बेटियां और एक बेटा है। बताया गया कि ससुराल में किसी विवाद के चलते पत्नी पिछले दो महीनों से बच्चों के साथ मायके में रह रही थी। इस दौरान पंचायतें भी हुईं, लेकिन कोई समाधान नहीं निकल सका।

पत्नी ने वापस चलने से किया इनकार, बच्चों से मिलने भी नहीं दिया

गुरुवार को युवक अपनी पत्नी को घर ले जाने के इरादे से ससुराल पहुंचा। लेकिन वहां एक बार फिर कहासुनी हो गई। पत्नी ने साथ चलने से स्पष्ट इनकार कर दिया और बच्चों से भी मिलने नहीं दिया गया। यह बात युवक को अंदर तक तोड़ गई। बताया जा रहा है कि पत्नी और बच्चों से दूर होकर वह लंबे समय से तनाव में था, जो उस दिन काबू से बाहर हो गया।

उल्टियां शुरू होते ही मचा हड़कंप, अस्पताल ले जाते समय मौत

पत्नी के इनकार और ससुराल में बढ़ते विवाद के बीच युवक ने गुस्से और घबराहट में अपनी जेब में रखा कीटनाशक पी लिया। कुछ ही मिनटों में उसकी हालत खराब होने लगी और उल्टियां शुरू हो गईं। यह देख ससुराल पक्ष तुरंत उसे अस्पताल ले जाने निकला, लेकिन रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। उधर, खबर मिलते ही मृतक के परिजन भी ससुराल पहुंच गए और परस्पर बात करने के बाद शव को घर ले जाकर दफना दिया।

