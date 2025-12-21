कोहरे के बीच जंगल में धधक रही थी भट्ठी! अमरोहा में आबकारी छापेमारी से मचा हड़कंप!

Illegal liquor factory raid Amroha: यूपी के अमरोहा जनपद के हसनपुर क्षेत्र में उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब आबकारी विभाग की टीम ने रविवार तड़के घने कोहरे के बीच जंगल में छापेमारी की। गंगा तटबंध से सटे दियावली खालसा गांव के जंगल में एक खेत के भीतर अवैध शराब की भट्ठी जलती हुई मिली। कोहरे के कारण दृश्यता बेहद कम थी, लेकिन इसके बावजूद टीम ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई को अंजाम दिया। अचानक हुई छापेमारी से अवैध शराब के धंधे से जुड़े लोगों में हड़कंप मच गया।