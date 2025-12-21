कोहरे के बीच जंगल में धधक रही थी भट्ठी! अमरोहा में आबकारी छापेमारी से मचा हड़कंप!

कोहरे के बीच जंगल में धधक रही थी भट्ठी! | Image Source - Amroha Police
Illegal liquor factory raid Amroha: यूपी के अमरोहा जनपद के हसनपुर क्षेत्र में उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब आबकारी विभाग की टीम ने रविवार तड़के घने कोहरे के बीच जंगल में छापेमारी की। गंगा तटबंध से सटे दियावली खालसा गांव के जंगल में एक खेत के भीतर अवैध शराब की भट्ठी जलती हुई मिली। कोहरे के कारण दृश्यता बेहद कम थी, लेकिन इसके बावजूद टीम ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई को अंजाम दिया। अचानक हुई छापेमारी से अवैध शराब के धंधे से जुड़े लोगों में हड़कंप मच गया।
आबकारी विभाग की टीम को देखते ही भट्ठी संचालित कर रहे आरोपी मौके से फरार हो गए। टीम ने खेत में लगी अवैध शराब की भट्ठी को कब्जे में लेकर तलाशी ली, जहां से करीब 25 लीटर कच्ची शराब और शराब बनाने में इस्तेमाल होने वाले उपकरण बरामद किए गए। जंगल और खेतों के बीच छिपकर इस अवैध कारोबार को अंजाम दिया जा रहा था, ताकि पुलिस और प्रशासन की नजर से बचा जा सके।
छापेमारी के दौरान टीम को खेत में गड्ढों और प्लास्टिक के ड्रमों में छिपाकर रखा गया करीब 400 लीटर लहन भी मिला। आबकारी विभाग ने नियमों के अनुसार पूरे लहन को मौके पर ही नष्ट कर दिया, ताकि दोबारा इसका इस्तेमाल न हो सके। अधिकारियों के अनुसार, इतनी मात्रा में लहन मिलने से साफ है कि यहां बड़े स्तर पर अवैध शराब का निर्माण किया जा रहा था।
आबकारी निरीक्षक रामकुमार यादव ने बताया कि दियावली खालसा गांव में अवैध शराब निर्माण की सूचना पर यह कार्रवाई की गई। अज्ञात आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और उनकी पहचान कर गिरफ्तारी के प्रयास तेज कर दिए गए हैं।
बड़ी खबरेंView All
अमरोहा
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग