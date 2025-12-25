25 दिसंबर 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अमरोहा

घने कोहरे में रफ्तार बनी जानलेवा: हाईवे पर स्कॉर्पियो डिवाइडर से टकराकर हवा में उछली, तीन पलटी के बाद सड़क पर गिरी

Amroha News: अमरोहा में घने कोहरे के बीच नेशनल हाईवे पर तेज रफ्तार स्कॉर्पियो टोल प्लाजा के डिवाइडर से टकराकर हवा में उछली और पलट गई। हादसे में कानपुर के दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

2 min read
Google source verification

अमरोहा

image

Mohd Danish

Dec 25, 2025

amroha fog accident scorpio hit divider toll plaza two youth injured

घने कोहरे में रफ्तार बनी जानलेवा | AI Image

Fog Accident Amroha News: यूपी के अमरोहा में गुरुवार तड़के घने कोहरे के बीच एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। नेशनल हाईवे पर दृश्यता बेहद कम थी और अधिकांश वाहन चालक रेंगकर चल रहे थे, लेकिन कुछ चालकों ने चेतावनियों को नजरअंदाज कर तेज रफ्तार बनाए रखी। इसी लापरवाही का नतीजा टोल प्लाजा के पास हुए भीषण हादसे के रूप में सामने आया।

टोल प्लाजा पर डिवाइडर से टकराई स्कॉर्पियो

करीब साढ़े चार बजे मुरादाबाद की ओर से आ रही कानपुर नंबर की तेज रफ्तार स्कॉर्पियो टोल प्लाजा पर लेन निर्धारित करने के लिए लगाए गए पत्थर के डिवाइडर से जा टकराई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि वाहन हवा में उछल गया और तीन पलटी खाते हुए बीच लेन में जाकर गिरा।

फिल्मी अंदाज में कार से उछले सवार

हादसे के दौरान तेज धमाके की आवाज सुनकर टोल कर्मी और आसपास मौजूद वाहन चालक मौके की ओर दौड़े। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, स्कॉर्पियो हवा में उछलते हुए टोल बूथ के पास जा गिरी और उसी दौरान कार में सवार दो युवक उछलकर सड़क पर गिर पड़े। आशंका जताई जा रही है कि या तो अत्यधिक ठंड के कारण कार के शीशे खुले थे या टक्कर के बाद खिड़कियां स्वतः खुल गईं।

कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त, टली बड़ी अनहोनी

हादसे में स्कॉर्पियो बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। गनीमत यह रही कि जिस समय दुर्घटना हुई, उस वक्त टोल प्लाजा पर अन्य वाहनों की कतार लगी होने के बावजूद कोई और बड़ा हादसा नहीं हुआ। घटना के बाद कुछ देर के लिए अफरा-तफरी मच गई।

राहगीरों ने दिखाई तत्परता

मौके पर मौजूद टोल कर्मियों और अन्य राहगीरों ने तत्काल एंबुलेंस की मदद से दोनों घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका उपचार जारी है। डॉक्टरों के अनुसार दोनों की हालत गंभीर बताई जा रही है, लेकिन खतरे से बाहर हैं।

घायलों की पहचान

थानाध्यक्ष कोमल तोमर ने बताया कि घायलों की पहचान प्रखर, निवासी गांव सरसौल थाना महाराजपुर जनपद कानपुर और मनोज, निवासी गांव हाथीगांव थाना महाराजपुर जनपद कानपुर के रूप में हुई है। सूचना मिलते ही दोनों के स्वजन जिला अस्पताल पहुंच गए।

कारोबार से लौटते समय हुआ हादसा

प्रखर के पिता पवन कुशवाहा ने बताया कि उनका बेटा अपने साथी मनोज के साथ कारोबार के सिलसिले में मुरादाबाद आया था और वहां से दिल्ली की ओर जा रहा था। इसी दौरान घने कोहरे और तेज रफ्तार के चलते यह दर्दनाक हादसा हो गया।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

bike-pickup accident

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

25 Dec 2025 07:57 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Amroha / घने कोहरे में रफ्तार बनी जानलेवा: हाईवे पर स्कॉर्पियो डिवाइडर से टकराकर हवा में उछली, तीन पलटी के बाद सड़क पर गिरी

बड़ी खबरें

View All

अमरोहा

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

नए साल से पहले अमरोहा पुलिस का तोहफा: 52 लाख के मोबाइल बरामद कर एसपी ने खुद सौंपे; चेहरों पर लौटी मुस्कान

amroha police recovered 250 lost mobiles returned worth 52 lakh
अमरोहा

रोजाना फास्ट फूड खाने से 11वी की छात्रा की मौत, एम्स में दम तोड़ा

UP Girl
अमरोहा

कोहरे के बीच जंगल में धधक रही थी भट्ठी! अमरोहा में आबकारी छापेमारी से मचा हड़कंप!

amroha illegal liquor factory raid in fog excise action
अमरोहा

कोहरे और ठिठुरन के बीच ‘हर हर गंगे’: पौष अमावस्या पर गंगा स्नान को जुटे सैकड़ों श्रद्धालु, लगाई आस्था की डुबकी

amroha paush amavasya ganga snan brajghat tigri police alert
अमरोहा

UP News: पति काम से गया द‍िल्‍ली: पत्नी प्रेमी संग फरार, नकदी और जेवरात भी ले गई

husband goes delhi wife absconds with lover cash jewellery amroha
अमरोहा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.