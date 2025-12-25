घने कोहरे में रफ्तार बनी जानलेवा: हाईवे पर स्कॉर्पियो डिवाइडर से टकराकर हवा में उछली, तीन पलटी के बाद सड़क पर गिरी

घने कोहरे में रफ्तार बनी जानलेवा | AI Image
Fog Accident Amroha News: यूपी के अमरोहा में गुरुवार तड़के घने कोहरे के बीच एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। नेशनल हाईवे पर दृश्यता बेहद कम थी और अधिकांश वाहन चालक रेंगकर चल रहे थे, लेकिन कुछ चालकों ने चेतावनियों को नजरअंदाज कर तेज रफ्तार बनाए रखी। इसी लापरवाही का नतीजा टोल प्लाजा के पास हुए भीषण हादसे के रूप में सामने आया।
करीब साढ़े चार बजे मुरादाबाद की ओर से आ रही कानपुर नंबर की तेज रफ्तार स्कॉर्पियो टोल प्लाजा पर लेन निर्धारित करने के लिए लगाए गए पत्थर के डिवाइडर से जा टकराई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि वाहन हवा में उछल गया और तीन पलटी खाते हुए बीच लेन में जाकर गिरा।
हादसे के दौरान तेज धमाके की आवाज सुनकर टोल कर्मी और आसपास मौजूद वाहन चालक मौके की ओर दौड़े। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, स्कॉर्पियो हवा में उछलते हुए टोल बूथ के पास जा गिरी और उसी दौरान कार में सवार दो युवक उछलकर सड़क पर गिर पड़े। आशंका जताई जा रही है कि या तो अत्यधिक ठंड के कारण कार के शीशे खुले थे या टक्कर के बाद खिड़कियां स्वतः खुल गईं।
हादसे में स्कॉर्पियो बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। गनीमत यह रही कि जिस समय दुर्घटना हुई, उस वक्त टोल प्लाजा पर अन्य वाहनों की कतार लगी होने के बावजूद कोई और बड़ा हादसा नहीं हुआ। घटना के बाद कुछ देर के लिए अफरा-तफरी मच गई।
मौके पर मौजूद टोल कर्मियों और अन्य राहगीरों ने तत्काल एंबुलेंस की मदद से दोनों घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका उपचार जारी है। डॉक्टरों के अनुसार दोनों की हालत गंभीर बताई जा रही है, लेकिन खतरे से बाहर हैं।
थानाध्यक्ष कोमल तोमर ने बताया कि घायलों की पहचान प्रखर, निवासी गांव सरसौल थाना महाराजपुर जनपद कानपुर और मनोज, निवासी गांव हाथीगांव थाना महाराजपुर जनपद कानपुर के रूप में हुई है। सूचना मिलते ही दोनों के स्वजन जिला अस्पताल पहुंच गए।
प्रखर के पिता पवन कुशवाहा ने बताया कि उनका बेटा अपने साथी मनोज के साथ कारोबार के सिलसिले में मुरादाबाद आया था और वहां से दिल्ली की ओर जा रहा था। इसी दौरान घने कोहरे और तेज रफ्तार के चलते यह दर्दनाक हादसा हो गया।
