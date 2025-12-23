ज्यादा फास्ट फूड खाने से 11वी की छात्रा की मौत, एम्स में दम तोड़ा

अमरोहा के मोहल्ला अफगानान के रहने वाले मंसूर खान की बेटी हाशमी इंटर कॉलेज में कक्षा 11 में पढ़ती थी। सितंबर माह में इसके पेट में अचानक दर्द हुआ था। परिजन इसे लेकर अस्पताल पहुंचे। हालत अधिक गंभीर देखते हुए चिकित्सकों ने बच्ची को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। जब हायर सेंटर पर भी चिकित्सकों की समझ में मामला नहीं आया तो परिजन छात्रा को लेकर एम्स पहुंचे। एम्स में भी डॉक्टर अहाना को बचा नहीं सके और उसकी मौत हो गई। अहाना की मौत के बात जो तथ्य सामने आए उन्होंने सभी को हैरान कर दिया। मेडिकल रिपोर्ट में पता चला कि छात्रा की अहाना की आंतों में खाना सड़ने लगा था। इसके बाद आतें चिपक गई और उनमे छेद हो गया। जब तक छात्रा को परिजन चिकित्सकों के पास लेकर पहुंचे तक तब हालात काफी बिगड़ चुके थे। यही कारण रहा कि उसकी जान नहीं बच पाई।