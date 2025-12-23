ज्यादा फास्ट फूड खाने से 11वी की छात्रा की मौत, एम्स में दम तोड़ा

छात्रा अहाना की फाइल फोटो
Fast Food : अगर आपका बच्चा भी अधिक फास्ट फूड खाता है तो यह खबर आपके रौंगटे खड़े कर देगी। यूपी के अमरोहा में अधिक फास्ट फूड खाने से 11वी की एक एक छात्रा की मौत हो गई। परिजन इस छात्रा को एम्स तक ले गए लेकिन फास्ट फूड ने पेट के अंदर आतों को इतनी बुरी तरह से सड़ा दिया था कि चिकित्सक छात्रा को बचा नहीं पाए।
अमरोहा के मोहल्ला अफगानान के रहने वाले मंसूर खान की बेटी हाशमी इंटर कॉलेज में कक्षा 11 में पढ़ती थी। सितंबर माह में इसके पेट में अचानक दर्द हुआ था। परिजन इसे लेकर अस्पताल पहुंचे। हालत अधिक गंभीर देखते हुए चिकित्सकों ने बच्ची को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। जब हायर सेंटर पर भी चिकित्सकों की समझ में मामला नहीं आया तो परिजन छात्रा को लेकर एम्स पहुंचे। एम्स में भी डॉक्टर अहाना को बचा नहीं सके और उसकी मौत हो गई। अहाना की मौत के बात जो तथ्य सामने आए उन्होंने सभी को हैरान कर दिया। मेडिकल रिपोर्ट में पता चला कि छात्रा की अहाना की आंतों में खाना सड़ने लगा था। इसके बाद आतें चिपक गई और उनमे छेद हो गया। जब तक छात्रा को परिजन चिकित्सकों के पास लेकर पहुंचे तक तब हालात काफी बिगड़ चुके थे। यही कारण रहा कि उसकी जान नहीं बच पाई।
मीडिया रिपोर्ट के अुसार चिकित्सकों ने बताया कि यह सब अधिक फास्ट फूड खाने से हुआ। अहाना लगभगग रोजाना फास्ट फूड खाती थी। परिजन उसे मना भी करते थे लेकिन वह नहीं मानती थी कभी परिवार वालों के सामने और कभी मौका मिलने पर परिवार वालों के पीछे। अहाना की अधिक फास्ट फूड खाने की यही आदत उसकी जान की दुश्मन बन गई और महज 17 वर्ष की उम्र में उसे दुनिया छोड़नी पड़ गई। छात्रा की मौत के बाद से उसके परिवार में कोहराम मचा हुआ है। परिवार के सभी लोग अब उन दिनों को याद कर रहे हैं जब वह अहाना को अधिक फास्ट फूड खाने से मना करते थे।
अहाना तो इब इस दुनिया में नहीं रही लेकिन इस घटना ने साफ कर दिया है कि आपके बच्चे जो फास्ट फूड खा रहें हैं वह एक तरह से धीमा जहर है। फास्ट फूड में बहुत से ऐसे केमिकल डलते हैं जो स्वाद तो बनाते हैं लेकिन सीधे हमारे लिवर, किडनी और आतों पर बुरा असर डालते हैं। इसलिए अगर आपका बच्चा भी अधिक मात्रा में फास्ट फूड खाता हो तो आज ही सावधान होने की आवश्यकता है। बच्चे को प्यार से समझाएं और कोशिश करें कि वह कम से कम फास्ट खाए।
