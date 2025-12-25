25 दिसंबर 2025,

गुरुवार

अमरोहा

नए साल से पहले अमरोहा पुलिस का तोहफा: 52 लाख के मोबाइल बरामद कर एसपी ने खुद सौंपे; चेहरों पर लौटी मुस्कान

Amroha Police: नए साल से पहले अमरोहा पुलिस ने बड़ी राहत देते हुए 250 गुम मोबाइल फोन बरामद कर उनके मालिकों को लौटाए। करीब 52 लाख रुपये कीमत के इन फोन को एसपी अमित कुमार आनंद ने विशेष कार्यक्रम में सौंपा। पुलिस की इस कार्रवाई से आम जनता में खुशी और भरोसा दोनों बढ़ा है।

2 min read
अमरोहा

image

Mohd Danish

Dec 25, 2025

amroha police recovered 250 lost mobiles returned worth 52 lakh

नए साल से पहले अमरोहा पुलिस का तोहफा | Image Amroha Police

Police recovered 250 in Amroha: नए साल से पहले अमरोहा पुलिस ने आम जनता को बड़ी राहत दी है। जिले में गुम हुए 250 मोबाइल फोन बरामद कर उनके असली मालिकों को लौटा दिए गए हैं। इन मोबाइल फोन की अनुमानित कीमत करीब 52 लाख रुपये बताई जा रही है। पुलिस की इस पहल से न सिर्फ लोगों का भरोसा मजबूत हुआ है, बल्कि नए साल से पहले उनके जीवन में खुशी भी लौट आई है।

एसपी कार्यालय में आयोजित हुआ विशेष कार्यक्रम

गुरुवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सभी मोबाइल स्वामियों को आमंत्रित किया गया। पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद ने खुद एक-एक कर मोबाइल फोन उनके मालिकों को सौंपे। लंबे समय से अपने फोन की उम्मीद छोड़ चुके लोग जब अपने मोबाइल वापस पाकर बाहर निकले, तो उनके चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी।

सर्विलांस और एसओजी की संयुक्त मेहनत

पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद ने प्रेस वार्ता में बताया कि यह सफलता जनपद की सर्विलांस टीम और एसओजी की संयुक्त कार्रवाई का परिणाम है। पिछले एक वर्ष के दौरान तकनीकी निगरानी और निरंतर प्रयासों के जरिए इन 250 मोबाइल फोन को अलग-अलग स्थानों से बरामद किया गया। उन्होंने कहा कि यह अभियान आम लोगों की मदद और भरोसे को मजबूत करने के उद्देश्य से चलाया गया था।

बेहतर कार्य करने वाली टीम को मिला इनाम

इस अभियान में सर्वाधिक मोबाइल फोन बरामद करने वाली पुलिस टीम को एसपी द्वारा पांच हजार रुपये का नकद इनाम भी दिया गया। पुलिस अधीक्षक ने टीम की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे प्रयास पुलिस बल का मनोबल बढ़ाते हैं और जनता के साथ पुलिस के रिश्ते को और मजबूत बनाते हैं।

साइबर धोखाधड़ी से सतर्क रहने की अपील

एसपी अमित कुमार आनंद ने इस अवसर पर आम जनता से साइबर धोखाधड़ी के प्रति सतर्क रहने की अपील भी की। उन्होंने कहा कि किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक न करें और न ही अपनी व्यक्तिगत जानकारी किसी के साथ साझा करें। यदि साइबर ठगी की कोई घटना होती है तो तुरंत नजदीकी थाने या साइबर पुलिस को सूचना दें, अथवा हेल्पलाइन नंबर 1930 पर संपर्क करें।

Published on:

25 Dec 2025 03:52 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Amroha / नए साल से पहले अमरोहा पुलिस का तोहफा: 52 लाख के मोबाइल बरामद कर एसपी ने खुद सौंपे; चेहरों पर लौटी मुस्कान

Patrika Site Logo

