नए साल से पहले अमरोहा पुलिस का तोहफा: 52 लाख के मोबाइल बरामद कर एसपी ने खुद सौंपे; चेहरों पर लौटी मुस्कान

Police recovered 250 in Amroha: नए साल से पहले अमरोहा पुलिस ने आम जनता को बड़ी राहत दी है। जिले में गुम हुए 250 मोबाइल फोन बरामद कर उनके असली मालिकों को लौटा दिए गए हैं। इन मोबाइल फोन की अनुमानित कीमत करीब 52 लाख रुपये बताई जा रही है। पुलिस की इस पहल से न सिर्फ लोगों का भरोसा मजबूत हुआ है, बल्कि नए साल से पहले उनके जीवन में खुशी भी लौट आई है।