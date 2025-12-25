नए साल से पहले अमरोहा पुलिस का तोहफा: 52 लाख के मोबाइल बरामद कर एसपी ने खुद सौंपे; चेहरों पर लौटी मुस्कान

नए साल से पहले अमरोहा पुलिस का तोहफा | Image Amroha Police
Police recovered 250 in Amroha: नए साल से पहले अमरोहा पुलिस ने आम जनता को बड़ी राहत दी है। जिले में गुम हुए 250 मोबाइल फोन बरामद कर उनके असली मालिकों को लौटा दिए गए हैं। इन मोबाइल फोन की अनुमानित कीमत करीब 52 लाख रुपये बताई जा रही है। पुलिस की इस पहल से न सिर्फ लोगों का भरोसा मजबूत हुआ है, बल्कि नए साल से पहले उनके जीवन में खुशी भी लौट आई है।
गुरुवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सभी मोबाइल स्वामियों को आमंत्रित किया गया। पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद ने खुद एक-एक कर मोबाइल फोन उनके मालिकों को सौंपे। लंबे समय से अपने फोन की उम्मीद छोड़ चुके लोग जब अपने मोबाइल वापस पाकर बाहर निकले, तो उनके चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी।
पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद ने प्रेस वार्ता में बताया कि यह सफलता जनपद की सर्विलांस टीम और एसओजी की संयुक्त कार्रवाई का परिणाम है। पिछले एक वर्ष के दौरान तकनीकी निगरानी और निरंतर प्रयासों के जरिए इन 250 मोबाइल फोन को अलग-अलग स्थानों से बरामद किया गया। उन्होंने कहा कि यह अभियान आम लोगों की मदद और भरोसे को मजबूत करने के उद्देश्य से चलाया गया था।
इस अभियान में सर्वाधिक मोबाइल फोन बरामद करने वाली पुलिस टीम को एसपी द्वारा पांच हजार रुपये का नकद इनाम भी दिया गया। पुलिस अधीक्षक ने टीम की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे प्रयास पुलिस बल का मनोबल बढ़ाते हैं और जनता के साथ पुलिस के रिश्ते को और मजबूत बनाते हैं।
एसपी अमित कुमार आनंद ने इस अवसर पर आम जनता से साइबर धोखाधड़ी के प्रति सतर्क रहने की अपील भी की। उन्होंने कहा कि किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक न करें और न ही अपनी व्यक्तिगत जानकारी किसी के साथ साझा करें। यदि साइबर ठगी की कोई घटना होती है तो तुरंत नजदीकी थाने या साइबर पुलिस को सूचना दें, अथवा हेल्पलाइन नंबर 1930 पर संपर्क करें।
