कोहरे और ठिठुरन के बीच ‘हर हर गंगे’: पौष अमावस्या पर गंगा स्नान को जुटे सैकड़ों श्रद्धालु, लगाई आस्था की डुबकी

Paush amavasya ganga snan amroha: पौष माह की अमावस्या पर अमरोहा जनपद में आस्था का अनूठा दृश्य देखने को मिला, जब कड़ाके की ठंड और घने कोहरे के बावजूद सैकड़ों श्रद्धालु ब्रजघाट और गंगा धाम तिगरी पहुंचे। शुक्रवार तड़के से ही श्रद्धालुओं का सैलाब गंगा घाटों की ओर बढ़ने लगा। ठंड से बचने के लिए ऊनी वस्त्रों में लिपटे श्रद्धालु भोर की पहली किरण के साथ ही गंगा में आस्था की डुबकी लगाते नजर आए। घाटों पर ‘हर हर महादेव’ और ‘हर हर गंगे’ के जयघोष से पूरा वातावरण भक्तिमय हो उठा।