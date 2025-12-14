14 दिसंबर 2025,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अमरोहा

फर्जी केस का डर दिखाकर पुलिस की वसूली! SP की सख्त कार्रवाई; दारोगा, दो सिपाही और महिला पर FIR, मचा हड़कंप

Amroha News: उत्तर प्रदेश के अमरोहा में फर्जी दुष्कर्म केस में फंसाने की धमकी देकर पूर्व प्रधान के बेटे से सवा लाख रुपये वसूलने का आरोप सामने आया है। पीड़ित की शिकायत पर एसपी अमित कुमार आनंद के आदेश से एक दारोगा, दो सिपाही और एक महिला के खिलाफ FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।

2 min read
Google source verification

अमरोहा

image

Mohd Danish

Dec 14, 2025

amroha police extortion fake rape case fir daroga constables sp action

फर्जी केस का डर दिखाकर पुलिस की वसूली! Photo Amroha Police

Police extortion fake rape case fir in Amroha: यूपी के अमरोहा जनपद में पुलिस की छवि को झकझोर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक पूर्व ग्राम प्रधान के बेटे को दुष्कर्म के झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देकर सवा लाख रुपये वसूले जाने का आरोप लगा है। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद ने तत्काल संज्ञान लेते हुए एक दारोगा, दो सिपाही और एक महिला के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने के आदेश दिए हैं।

फोन कॉल से शुरू हुई पूरी साजिश

जनपद संभल के थाना एचौड़ा कंबोह क्षेत्र के गांव हाजीपुर निवासी पूर्व प्रधान अनीस अहमद के बेटे नईम के अनुसार, 11 दिसंबर को उनके मोबाइल पर एक कॉल आई। कॉल करने वाले ने खुद को पुलिसकर्मी बताते हुए गांव जोई स्थित निर्माणाधीन पुलिस लाइंस के सामने बुलाया और कहा कि उनके खिलाफ एक महिला दुष्कर्म की शिकायत लेकर आई है।

पहले से मौजूद थे दारोगा, सिपाही और बुर्का पहने महिला

नईम अपने साथी अहसान के साथ बताए गए स्थान पर पहुंचे, जहां दारोगा नितिन कुमार, दो सिपाही और बुर्का पहने एक महिला पहले से मौजूद थे। आरोप है कि चारों ने नईम और अहसान को कार में बैठाया और गजरौला स्थित एक मकान में ले जाकर बंद कर दिया।

पांच लाख की मांग, डराने के लिए रची कहानी

मकान में बंद करने के बाद नईम को बताया गया कि महिला ने उसके खिलाफ दुष्कर्म की तहरीर दी है। इससे बचना है तो पांच लाख रुपये का इंतजाम करना होगा। नईम ने दबाव में आकर अपने पिता अनीस अहमद को फोन कर पैसे लाने को कहा।

नकाब हटाने पर एनकाउंटर की धमकी

नईम का आरोप है कि जब उसने महिला से नकाब हटाने को कहा तो वह वहां से चली गई। इसके बाद पुलिसकर्मियों ने उसे एनकाउंटर में फंसाने की धमकी देनी शुरू कर दी, जिससे वह और अधिक भयभीत हो गया।

सवा लाख लेकर छोड़ा, पिता ने छुड़ाया बेटा

कुछ देर बाद नईम के पिता अनीस अहमद सवा लाख रुपये लेकर गजरौला पहुंचे। आरोप है कि यह रकम पुलिसकर्मियों को सौंपने के बाद नईम और उसके साथी को छोड़ा गया। घटना के बाद परिवार गहरे सदमे में आ गया।

एसपी से शिकायत, तुरंत दर्ज हुआ मुकदमा

घटना के बाद पीड़ित नईम ने पूरे मामले की लिखित शिकायत पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद से की। शिकायत को गंभीरता से लेते हुए एसपी ने गजरौला पुलिस को तत्काल प्राथमिकी दर्ज करने के आदेश दिए।

दारोगा नामजद, दो सिपाही और महिला अज्ञात

प्रभारी निरीक्षक मनोज कुमार ने बताया कि इस मामले में दारोगा नितिन कुमार को नामजद किया गया है, जबकि दो सिपाही और एक महिला को अज्ञात आरोपी बनाया गया है। सभी आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में FIR दर्ज कर ली गई है।

जांच जारी, पुलिस महकमे में मचा हड़कंप

पुलिस के अनुसार पूरे मामले की विवेचना शुरू कर दी गई है। अगर आरोप सही पाए जाते हैं तो संबंधित पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त विभागीय और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस घटना के सामने आने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

यूपी पुलिस

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

14 Dec 2025 03:59 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Amroha / फर्जी केस का डर दिखाकर पुलिस की वसूली! SP की सख्त कार्रवाई; दारोगा, दो सिपाही और महिला पर FIR, मचा हड़कंप

बड़ी खबरें

View All

अमरोहा

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

UP Accident: कोहरे ने मचाई तबाही, हाईवे पर भीषण चेन एक्सीडेंट, दस वाहन आपस में भिड़े, मच गया कोहराम

moradabad division fog up accident highway 10 vehicles collision one dead
अमरोहा

सऊदी में हुआ प्यार, तो बांग्लादेश से भागकर पहुंची ससुराल, लेकिन वायरल वीडियो ने पहुंचा दिया ‘हवालात’

Bangladeshi woman Reena Begum
अमरोहा

विधवा पत्नी की सरकार से मदद की गुहार

delhi blast victim children education crisis amroha
अमरोहा

चलती बस के सामने कूद गया शराबी, हॉर्न से नहीं बनी बात तो; 39 सेकंड में जड़ दिए सात थप्पड़

drunk man stops roadways bus amroha driver slaps video viral
अमरोहा

39 और 41 इंच के दो भाई, हाथ में B.Sc की डिग्री, डीएम से पहुंच गए नौकरी मांगने

अमरोहा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.