फर्जी केस का डर दिखाकर पुलिस की वसूली! SP की सख्त कार्रवाई; दारोगा, दो सिपाही और महिला पर FIR, मचा हड़कंप

फर्जी केस का डर दिखाकर पुलिस की वसूली! Photo Amroha Police
Police extortion fake rape case fir in Amroha: यूपी के अमरोहा जनपद में पुलिस की छवि को झकझोर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक पूर्व ग्राम प्रधान के बेटे को दुष्कर्म के झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देकर सवा लाख रुपये वसूले जाने का आरोप लगा है। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद ने तत्काल संज्ञान लेते हुए एक दारोगा, दो सिपाही और एक महिला के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने के आदेश दिए हैं।
जनपद संभल के थाना एचौड़ा कंबोह क्षेत्र के गांव हाजीपुर निवासी पूर्व प्रधान अनीस अहमद के बेटे नईम के अनुसार, 11 दिसंबर को उनके मोबाइल पर एक कॉल आई। कॉल करने वाले ने खुद को पुलिसकर्मी बताते हुए गांव जोई स्थित निर्माणाधीन पुलिस लाइंस के सामने बुलाया और कहा कि उनके खिलाफ एक महिला दुष्कर्म की शिकायत लेकर आई है।
नईम अपने साथी अहसान के साथ बताए गए स्थान पर पहुंचे, जहां दारोगा नितिन कुमार, दो सिपाही और बुर्का पहने एक महिला पहले से मौजूद थे। आरोप है कि चारों ने नईम और अहसान को कार में बैठाया और गजरौला स्थित एक मकान में ले जाकर बंद कर दिया।
मकान में बंद करने के बाद नईम को बताया गया कि महिला ने उसके खिलाफ दुष्कर्म की तहरीर दी है। इससे बचना है तो पांच लाख रुपये का इंतजाम करना होगा। नईम ने दबाव में आकर अपने पिता अनीस अहमद को फोन कर पैसे लाने को कहा।
नईम का आरोप है कि जब उसने महिला से नकाब हटाने को कहा तो वह वहां से चली गई। इसके बाद पुलिसकर्मियों ने उसे एनकाउंटर में फंसाने की धमकी देनी शुरू कर दी, जिससे वह और अधिक भयभीत हो गया।
कुछ देर बाद नईम के पिता अनीस अहमद सवा लाख रुपये लेकर गजरौला पहुंचे। आरोप है कि यह रकम पुलिसकर्मियों को सौंपने के बाद नईम और उसके साथी को छोड़ा गया। घटना के बाद परिवार गहरे सदमे में आ गया।
घटना के बाद पीड़ित नईम ने पूरे मामले की लिखित शिकायत पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद से की। शिकायत को गंभीरता से लेते हुए एसपी ने गजरौला पुलिस को तत्काल प्राथमिकी दर्ज करने के आदेश दिए।
प्रभारी निरीक्षक मनोज कुमार ने बताया कि इस मामले में दारोगा नितिन कुमार को नामजद किया गया है, जबकि दो सिपाही और एक महिला को अज्ञात आरोपी बनाया गया है। सभी आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में FIR दर्ज कर ली गई है।
पुलिस के अनुसार पूरे मामले की विवेचना शुरू कर दी गई है। अगर आरोप सही पाए जाते हैं तो संबंधित पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त विभागीय और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस घटना के सामने आने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है।
बड़ी खबरेंView All
अमरोहा
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग