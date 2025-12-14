फर्जी केस का डर दिखाकर पुलिस की वसूली! SP की सख्त कार्रवाई; दारोगा, दो सिपाही और महिला पर FIR, मचा हड़कंप

Police extortion fake rape case fir in Amroha: यूपी के अमरोहा जनपद में पुलिस की छवि को झकझोर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक पूर्व ग्राम प्रधान के बेटे को दुष्कर्म के झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देकर सवा लाख रुपये वसूले जाने का आरोप लगा है। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद ने तत्काल संज्ञान लेते हुए एक दारोगा, दो सिपाही और एक महिला के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने के आदेश दिए हैं।