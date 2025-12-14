UP Accident: कोहरे ने मचाई तबाही, हाईवे पर भीषण चेन एक्सीडेंट, दस वाहन आपस में भिड़े, मच गया कोहराम

UP Accident News: यूपी के मुरादाबाद मंडल में सुबह घने कोहरे ने यातायात को पूरी तरह प्रभावित कर दिया। अमरोहा जिले के गजरौला हाईवे पर दृश्यता बेहद कम होने के कारण एक के बाद एक दस वाहन आपस में टकरा गए। इस दर्दनाक हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। घटना के बाद हाईवे पर अफरा-तफरी मच गई और लंबा जाम लग गया।