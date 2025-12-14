14 दिसंबर 2025,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अमरोहा

UP Accident: कोहरे ने मचाई तबाही, हाईवे पर भीषण चेन एक्सीडेंट, दस वाहन आपस में भिड़े, मच गया कोहराम

UP Accident: घने कोहरे के कारण अमरोहा जिले के गजरौला हाईवे पर भीषण सड़क हादसा हुआ, जहां ट्रैक्टर-ट्रॉली से शुरू हुई टक्कर में एक बस, टाटा मैजिक और सात कारें आपस में भिड़ गईं। हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हुए और घंटों तक हाईवे पर जाम लगा रहा।

2 min read
Google source verification

अमरोहा

image

Mohd Danish

Dec 14, 2025

moradabad division fog up accident highway 10 vehicles collision one dead

UP Accident: कोहरे ने मचाई तबाही | AI Generated Image

UP Accident News: यूपी के मुरादाबाद मंडल में सुबह घने कोहरे ने यातायात को पूरी तरह प्रभावित कर दिया। अमरोहा जिले के गजरौला हाईवे पर दृश्यता बेहद कम होने के कारण एक के बाद एक दस वाहन आपस में टकरा गए। इस दर्दनाक हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। घटना के बाद हाईवे पर अफरा-तफरी मच गई और लंबा जाम लग गया।

ट्रैक्टर-ट्रॉली से शुरू हुआ हादसों का सिलसिला

हादसा शहवाजपुर डोर के पास उस समय हुआ, जब ईंटों से लदी एक ट्रैक्टर-ट्रॉली घने कोहरे के कारण अनियंत्रित होकर डिवाइडर पर चढ़ गई। चालक को सामने कुछ दिखाई नहीं दिया, जिससे वह वाहन पर नियंत्रण खो बैठा। ट्रॉली पर बैठी ईंटों के साथ बैठे कुछ लोगों को मामूली चोटें आईं, लेकिन स्थिति जल्द ही गंभीर हो गई।

बस की टक्कर के बाद बढ़ा कहर

ट्रैक्टर-ट्रॉली के ठीक पीछे आ रही एक प्राइवेट बस का चालक भी समय पर ब्रेक नहीं लगा सका और बस सीधे ट्रॉली में जा घुसी। इसके बाद पीछे से आ रहे एक टाटा मैजिक और करीब सात कारें भी एक-दूसरे से टकरा गईं। चेन एक्सीडेंट के कारण हाईवे पर चीख-पुकार मच गई और कई वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए।

हाईवे पार कर रहे युवक की गई जान

इसी दौरान हाईवे पार कर रहा एक युवक भी हादसे की चपेट में आ गया। किसी वाहन की टक्कर से उसकी मौके पर ही गंभीर हालत हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस घायल युवक को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंची, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान अब तक नहीं हो सकी है और शव को मोर्चरी में सुरक्षित रखवाया गया है।

हादसे से घंटों ठप रहा यातायात

हादसे के बाद दिल्ली जाने वाले लेन पर वाहनों की लंबी कतार लग गई। घने कोहरे के कारण अन्य चालक भी बेहद धीमी गति से वाहन चला रहे थे, जिससे जाम और बढ़ता चला गया। सूचना पाकर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और नगर से क्रेन मंगवाकर क्षतिग्रस्त ट्रैक्टर-ट्रॉली, बस, टाटा मैजिक और कारों को हटवाया गया। कई घंटे की मशक्कत के बाद यातायात सामान्य हो सका।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

bike-pickup accident

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

14 Dec 2025 02:32 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Amroha / UP Accident: कोहरे ने मचाई तबाही, हाईवे पर भीषण चेन एक्सीडेंट, दस वाहन आपस में भिड़े, मच गया कोहराम

बड़ी खबरें

View All

अमरोहा

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

सऊदी में हुआ प्यार, तो बांग्लादेश से भागकर पहुंची ससुराल, लेकिन वायरल वीडियो ने पहुंचा दिया ‘हवालात’

Bangladeshi woman Reena Begum
अमरोहा

विधवा पत्नी की सरकार से मदद की गुहार

delhi blast victim children education crisis amroha
अमरोहा

चलती बस के सामने कूद गया शराबी, हॉर्न से नहीं बनी बात तो; 39 सेकंड में जड़ दिए सात थप्पड़

drunk man stops roadways bus amroha driver slaps video viral
अमरोहा

39 और 41 इंच के दो भाई, हाथ में B.Sc की डिग्री, डीएम से पहुंच गए नौकरी मांगने

अमरोहा

‘पत्नी और वो’ के साथ रह रहा था पुजारी, आधार कार्ड पर बन गया बच्चे का पिता अब महिला से कह रहा घर से निकलो

अमरोहा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.