सऊदी में हुआ प्यार, तो बांग्लादेश से भागकर पहुंची ससुराल, लेकिन वायरल वीडियो ने पहुंचा दिया ‘हवालात’

Bangladeshi woman Reena Begum source- 'X'
Amroha Crime News : उत्तर प्रदेश के अमरोहा में एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है। अमरोहा के मंडी धनौरा थाना पुलिस ने एक कपल को गिरफ्तार किया है। पुलिस की यह कार्रवाई सोशल मीडिया पर वायरल हुई वीडियो को देखने के बाद हई है। दरअसल, पुलिस ने भारत में अवैध तरीके से रह ही बांग्लादेश की महिला रीना बेगम (उम्र करीब 32 साल) और उसके भारत मूल के पति राशिद अली (38 साल), जो उसे भारत में शरण दिया था, उनकी गिरफ्तारी की है।
बता दें कि बांग्लादेश की महिला रीना बेगम का 1 वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ, जो यहां की पुलिस ने भी देखा और तुरंत दोनों को गिरफ्तार कर लिया। राशिद अली मंडी धनौरा के मोहल्ला कटरा गंज का रहने वाला है, तो वहीं उसकी पत्नी गाजीपुर, ढाका (बांग्लादेश) की रहने वाली है। रिपोर्ट के मुताबिक, दोनों की प्रेम कहानी छह साल पहले सऊदी अरब में शुरू हुई थी। राशिद अली वहाँ एक प्राइवेट कंपनी में ड्राइवर था, जबकि रीना बेगम उसी शहर के एक अस्पताल में नर्स के तौर पर काम करती थी।
सऊदी अरब में ही नौकरी करते हुए दोनों के बीच नजदीकियाँ बढ़ीं और वहीं पर दोनों ने निकाह कर लिया, लेकिन निकाह के बाद राशिद भारत लौट आया, लेकिन रीना को भारत लाने के लिए कोई रास्ता नहीं मिला। रीना को भारत लाने के लिए राशिद कई सारे प्रयास किए, कई बार बांग्लादेश भी गया, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया, जिसके बाद राशिद ने रीना के लिए नेपाल का टूरिस्ट वीजा दिलवाया। नेपाला पहुंचने के बाद महेंद्रनगर बॉर्डर से बनबसा (उत्तराखंड) होते हुए अवैध तरीके से रीना को भारत लाया गया। जिसके बाद दोनों अमरोहा में पति-पत्नी के रूप में रहने लगे।
मामले का पता, तब चला जब रीना बेगम के फेसबुक अकाउंट पर “बाय-बाय बांग्लादेश” टाइटल वाली एक रील डाली, लेकिन वह तेजी से वायरल हो गई। जिसके बाद यह रील लोकल पुलिस और खुफिया एजेंसियों के नजर में आई। पुलिस ने तुरंत राशिद के घर पर दबिश दी, लेकिन पूछताछ में रीना के पास कोई दस्तावेज नहीं मिले। लिस ने तुरंत दोनों के खिलाफ विदेशी अधिनियम 1946 की धारा 14 के तहत मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया।
