सऊदी में हुआ प्यार, तो बांग्लादेश से भागकर पहुंची ससुराल, लेकिन वायरल वीडियो ने पहुंचा दिया ‘हवालात’

सऊदी अरब में ही नौकरी करते हुए दोनों के बीच नजदीकियाँ बढ़ीं और वहीं पर दोनों ने निकाह कर लिया, लेकिन निकाह के बाद राशिद भारत लौट आया, लेकिन रीना को भारत लाने के लिए कोई रास्ता नहीं मिला। रीना को भारत लाने के लिए राशिद कई सारे प्रयास किए, कई बार बांग्लादेश भी गया, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया, जिसके बाद राशिद ने रीना के लिए नेपाल का टूरिस्ट वीजा दिलवाया। नेपाला पहुंचने के बाद महेंद्रनगर बॉर्डर से बनबसा (उत्तराखंड) होते हुए अवैध तरीके से रीना को भारत लाया गया। जिसके बाद दोनों अमरोहा में पति-पत्नी के रूप में रहने लगे।