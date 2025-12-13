13 दिसंबर 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अमरोहा

सऊदी में हुआ प्यार, तो बांग्लादेश से भागकर पहुंची ससुराल, लेकिन वायरल वीडियो ने पहुंचा दिया ‘हवालात’

Crime News: अमरोहा में बांग्लादेशी महिला रीना बेगम और उसके पति राशिद अली की गिरफ्तारी एक वायरल फेसबुक रील के बाद हुई। रीना को अवैध रूप से नेपाल के रास्ते भारत लाया गया था। दोनों की प्रेम कहानी सऊदी अरब में शुरू हुई थी।

2 min read
Google source verification

अमरोहा

image

Aman Pandey

image

Anuj Singh

Dec 13, 2025

Bangladeshi woman Reena Begum

Bangladeshi woman Reena Begum source- 'X'

Amroha Crime News : उत्तर प्रदेश के अमरोहा में एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है। अमरोहा के मंडी धनौरा थाना पुलिस ने एक कपल को गिरफ्तार किया है। पुलिस की यह कार्रवाई सोशल मीडिया पर वायरल हुई वीडियो को देखने के बाद हई है। दरअसल, पुलिस ने भारत में अवैध तरीके से रह ही बांग्लादेश की महिला रीना बेगम (उम्र करीब 32 साल) और उसके भारत मूल के पति राशिद अली (38 साल), जो उसे भारत में शरण दिया था, उनकी गिरफ्तारी की है।

सऊदी अरब में हुआ प्रेम

बता दें कि बांग्लादेश की महिला रीना बेगम का 1 वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ, जो यहां की पुलिस ने भी देखा और तुरंत दोनों को गिरफ्तार कर लिया। राशिद अली मंडी धनौरा के मोहल्ला कटरा गंज का रहने वाला है, तो वहीं उसकी पत्नी गाजीपुर, ढाका (बांग्लादेश) की रहने वाली है। रिपोर्ट के मुताबिक, दोनों की प्रेम कहानी छह साल पहले सऊदी अरब में शुरू हुई थी। राशिद अली वहाँ एक प्राइवेट कंपनी में ड्राइवर था, जबकि रीना बेगम उसी शहर के एक अस्पताल में नर्स के तौर पर काम करती थी।

कैसे पहुंची भारत?

सऊदी अरब में ही नौकरी करते हुए दोनों के बीच नजदीकियाँ बढ़ीं और वहीं पर दोनों ने निकाह कर लिया, लेकिन निकाह के बाद राशिद भारत लौट आया, लेकिन रीना को भारत लाने के लिए कोई रास्ता नहीं मिला। रीना को भारत लाने के लिए राशिद कई सारे प्रयास किए, कई बार बांग्लादेश भी गया, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया, जिसके बाद राशिद ने रीना के लिए नेपाल का टूरिस्ट वीजा दिलवाया। नेपाला पहुंचने के बाद महेंद्रनगर बॉर्डर से बनबसा (उत्तराखंड) होते हुए अवैध तरीके से रीना को भारत लाया गया। जिसके बाद दोनों अमरोहा में पति-पत्नी के रूप में रहने लगे।

मामले का पता, तब चला जब रीना बेगम के फेसबुक अकाउंट पर “बाय-बाय बांग्लादेश” टाइटल वाली एक रील डाली, लेकिन वह तेजी से वायरल हो गई। जिसके बाद यह रील लोकल पुलिस और खुफिया एजेंसियों के नजर में आई। पुलिस ने तुरंत राशिद के घर पर दबिश दी, लेकिन पूछताछ में रीना के पास कोई दस्तावेज नहीं मिले। लिस ने तुरंत दोनों के खिलाफ विदेशी अधिनियम 1946 की धारा 14 के तहत मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

13 Dec 2025 10:04 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Amroha / सऊदी में हुआ प्यार, तो बांग्लादेश से भागकर पहुंची ससुराल, लेकिन वायरल वीडियो ने पहुंचा दिया ‘हवालात’

बड़ी खबरें

View All

अमरोहा

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

विधवा पत्नी की सरकार से मदद की गुहार

delhi blast victim children education crisis amroha
अमरोहा

चलती बस के सामने कूद गया शराबी, हॉर्न से नहीं बनी बात तो; 39 सेकंड में जड़ दिए सात थप्पड़

drunk man stops roadways bus amroha driver slaps video viral
अमरोहा

39 और 41 इंच के दो भाई, हाथ में B.Sc की डिग्री, डीएम से पहुंच गए नौकरी मांगने

अमरोहा

‘पत्नी और वो’ के साथ रह रहा था पुजारी, आधार कार्ड पर बन गया बच्चे का पिता अब महिला से कह रहा घर से निकलो

अमरोहा

7 साल का प्यार, 6 साल का निकाह और नेपाल मार्ग से भारत में एंट्री

bangladeshi bride detained in up after illegal entry from nepal withsaudi husband
अमरोहा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.