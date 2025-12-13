दिल्ली धमाके में पति की मौत: दो महीने से स्कूल नहीं जा पा रहे बच्चे, विधवा पत्नी की सरकार से मदद की गुहार

Delhi blast victim children education crisis: यूपी के अमरोहा जिले के हसनपुर तहसील क्षेत्र के मंगरोला गांव में रहने वाले अशोक गुर्जर की 10 नवंबर को दिल्ली में हुए ब्लास्ट में मौत के बाद उनके परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। अचानक हुई इस घटना ने पूरे परिवार की जिंदगी को झकझोर कर रख दिया है। घर के कमाने वाले सदस्य के चले जाने के बाद परिवार के सामने रोजमर्रा के खर्च और बच्चों की पढ़ाई का गंभीर संकट खड़ा हो गया है।