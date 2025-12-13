दिल्ली धमाके में पति की मौत: दो महीने से स्कूल नहीं जा पा रहे बच्चे, विधवा पत्नी की सरकार से मदद की गुहार

विधवा पत्नी की सरकार से मदद की गुहार
Delhi blast victim children education crisis: यूपी के अमरोहा जिले के हसनपुर तहसील क्षेत्र के मंगरोला गांव में रहने वाले अशोक गुर्जर की 10 नवंबर को दिल्ली में हुए ब्लास्ट में मौत के बाद उनके परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। अचानक हुई इस घटना ने पूरे परिवार की जिंदगी को झकझोर कर रख दिया है। घर के कमाने वाले सदस्य के चले जाने के बाद परिवार के सामने रोजमर्रा के खर्च और बच्चों की पढ़ाई का गंभीर संकट खड़ा हो गया है।
मृतक की पत्नी सोनम ने बताया कि पति की मौत के बाद पिछले दो महीनों से उनके बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। स्कूल की फीस, किताबें और अन्य शैक्षणिक खर्च उठाने के लिए उनके पास कोई साधन नहीं बचा है। बच्चों का भविष्य अधर में लटक गया है और मां को यह चिंता लगातार सता रही है कि कहीं आर्थिक मजबूरी उनके बच्चों की शिक्षा को हमेशा के लिए न रोक दे।
सोनम ने बताया कि आर्थिक तंगी के चलते उन्हें दिल्ली छोड़कर बच्चों के साथ गांव लौटना पड़ा। दिल्ली में रहकर खर्च उठाना अब उनके लिए संभव नहीं रहा। गांव में रहकर किसी तरह जीवन यापन किया जा रहा है, लेकिन आमदनी का कोई स्थायी जरिया नहीं होने के कारण हालात दिन-ब-दिन बिगड़ते जा रहे हैं।
मृतक की पत्नी का कहना है कि अब तक उन्हें सरकार की ओर से कोई आर्थिक सहायता नहीं मिली है। उन्होंने उम्मीद जताई थी कि हादसे के बाद प्रशासन या सरकार की तरफ से मदद मिलेगी, लेकिन अभी तक सिर्फ आश्वासन ही हाथ लगे हैं। सहायता न मिलने से परिवार की परेशानियां और बढ़ गई हैं।
सोनम ने उत्तर प्रदेश सरकार से जल्द आर्थिक सहायता देने की अपील की है। उनका कहना है कि अगर सरकार मदद करती है तो बच्चों की पढ़ाई दोबारा शुरू हो सकेगी और परिवार का भरण-पोषण आसान हो जाएगा। उन्होंने विशेष रूप से बच्चों की शिक्षा के लिए सरकारी सहायता और पुनर्वास की मांग की है, ताकि दिल्ली ब्लास्ट में उजड़े इस परिवार को दोबारा संभलने का मौका मिल सके।
