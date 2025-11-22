सामूहिक विवाह योजना में बड़ा बदलाव: अब फेरे से पहले दूल्हा-दुल्हन की होगी बायोमीट्रिक उपस्थिति, फर्जी रजिस्ट्रेशन पर शिकंजा

Mass marriage biometrics verification in Amroha: यूपी के अमरोहा में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में हाल ही में सामने आई फर्जीवाड़े की शिकायतों के बाद योजना में बड़े बदलाव किए गए हैं। अब विवाह समारोह में दूल्हा और दुल्हन की बायोमेट्रिक हाजिरी अनिवार्य कर दी गई है। इसके तहत प्रत्येक जोड़े की पहचान तकनीक के माध्यम से सत्यापित की जाएगी, ताकि किसी भी प्रकार की अनियमितता या धोखाधड़ी की संभावना समाप्त की जा सके।