बिजली बकाएदारों के लिए बड़ा मौका! OTS योजना में 100% ब्याज माफी और मूलधन पर छूट, आज से शुरू हुआ अभियान

Electricity Bill Waiver: बिजली बकाएदारों के लिए राहत भरी खबर है। सरकार ने एकमुश्त समाधान (OTS) योजना की शुरुआत कर दी है, जिसके तहत उपभोक्ताओं को 100 प्रतिशत ब्याज माफी और मूलधन पर 25 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी। यह योजना विशेष रूप से उन उपभोक्ताओं के लिए फायदेमंद है, जो लंबे समय से बिल भुगतान न कर पाने के चलते भारी बकाया और ब्याज की मार झेल रहे थे। विभाग का कहना है कि यह नई शुरुआत का मौका है और उपभोक्ताओं को इसका लाभ अवश्य उठाना चाहिए।