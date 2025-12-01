Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

इमरान खान

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अमरोहा

बिजली बकाएदारों के लिए बड़ा मौका! OTS योजना में 100% ब्याज माफी और मूलधन पर छूट, आज से शुरू हुआ अभियान

OTS Scheme Benefits: सरकार ने बिजली बकाएदारों के लिए विशेष OTS योजना शुरू की है, जिसमें 100% ब्याज माफी और मूलधन पर 25% तक की छूट दी जाएगी। उपभोक्ता तीन चरणों में 28 फरवरी तक पंजीकरण कर अपना बकाया बिल जमा कर सकते हैं।

2 min read
Google source verification

अमरोहा

image

Mohd Danish

Dec 01, 2025

ots electricity bill waiver 100 percent interest relief discount

बिजली बकाएदारों के लिए बड़ा मौका! Image Source - Pinterest

Electricity Bill Waiver: बिजली बकाएदारों के लिए राहत भरी खबर है। सरकार ने एकमुश्त समाधान (OTS) योजना की शुरुआत कर दी है, जिसके तहत उपभोक्ताओं को 100 प्रतिशत ब्याज माफी और मूलधन पर 25 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी। यह योजना विशेष रूप से उन उपभोक्ताओं के लिए फायदेमंद है, जो लंबे समय से बिल भुगतान न कर पाने के चलते भारी बकाया और ब्याज की मार झेल रहे थे। विभाग का कहना है कि यह नई शुरुआत का मौका है और उपभोक्ताओं को इसका लाभ अवश्य उठाना चाहिए।

पंजीकरण और जमा प्रक्रिया शुरू

योजना के सुचारू क्रियान्वयन के लिए बिजली विभाग ने पूरे जिले में 70 बिजलीघर उपकेंद्रों पर विशेष काउंटर स्थापित किए हैं। इसके साथ ही अलग-अलग स्थानों पर कई पंजीकरण शिविर भी लगाए जाएंगे, जहां उपभोक्ता OTS योजना में पंजीकरण कर सकेंगे। बिजली चोरी में फंसे उपभोक्ताओं के लिए भी यह राहतकारी योजना लागू रहेगी। विभाग ने बताया कि एक माह के भीतर भुगतान करने पर उपभोक्ताओं को ब्याज में 100% राहत मिलेगी और मूलधन का मात्र 75% ही जमा करना होगा।

जिले में 3.70 लाख उपभोक्ता, 1.16 लाख पर 241 करोड़ का बकाया

जिले में कुल 3.70 लाख बिजली उपभोक्ता हैं, जिनमें से 2.90 लाख घरेलू उपभोक्ता हैं। वर्तमान में 1,16,514 उपभोक्ताओं पर कुल 241 करोड़ रुपये का बकाया दर्ज है। इस राशि में 153 करोड़ रुपये का एरियर और 78.38 करोड़ रुपये का ब्याज शामिल है। विभाग का कहना है कि यदि उपभोक्ता समय पर OTS योजना में शामिल होकर भुगतान करते हैं, तो यह 78.38 करोड़ का ब्याज स्वतः माफ हो जाएगा।

तीन चरणों में चलेगी योजना, 28 फरवरी तक मिलेगा मौका

  • OTS योजना तीन चरणों में लागू होगी:
  • पहला चरण: 1 दिसंबर से 31 दिसंबर
  • दूसरा चरण: 1 जनवरी से 31 जनवरी

तीसरा चरण: 1 फरवरी से 28 फरवरी

इन तीनों चरणों के दौरान उपभोक्ता अपना पंजीकरण करा सकते हैं और निर्धारित समय सीमा के भीतर बिल जमा करके अधिकतम राहत प्राप्त कर सकते हैं। सभी शिविर प्रतिदिन सुबह 10 बजे से खुलेंगे और उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए अलग-अलग काउंटर स्थापित किए गए हैं।

बिजली चोरी में फंसे 1,150 उपभोक्ता भी ले सकेंगे लाभ

बिजली विभाग के प्रभारी अधीक्षण अभियंता संजय शर्मा ने बताया कि बिजली चोरी के मामलों में फंसे 1,150 उपभोक्ताओं पर कुल 14 करोड़ रुपये का बकाया है। इन उपभोक्ताओं के खिलाफ RC भी जारी की गई थी, लेकिन OTS योजना उनके लिए राहत का नया द्वार खोल रही है। वे पंजीकरण कराकर ब्याज और मूलधन दोनों में छूट का लाभ उठा सकते हैं। इसका उद्देश्य उपभोक्ताओं को कानूनी कार्रवाई से राहत देना और बकाया वसूली को सरल बनाना है।

78.38 करोड़ रुपये का ब्याज होगा माफ

अधीक्षण अभियंता ने बताया कि OTS योजना के तहत यदि सभी 1,16,514 बकाएदार उपभोक्ता योजना का लाभ लेते हैं, तो कुल 78.38 करोड़ रुपये का ब्याज विभाग माफ करेगा। यह राहत उपभोक्ताओं को भारी आर्थिक बोझ से मुक्त करने के लिए दी जा रही है। विभाग ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे पंजीकरण कराकर इस योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और समय पर भुगतान सुनिश्चित करें।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

01 Dec 2025 08:25 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Amroha / बिजली बकाएदारों के लिए बड़ा मौका! OTS योजना में 100% ब्याज माफी और मूलधन पर छूट, आज से शुरू हुआ अभियान

बड़ी खबरें

View All

अमरोहा

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

रूठी पत्नी को मनाने ससुराल पहुंचा पति: पत्नी ने वापस चलने से किया इनकार; युवक ने उठाया ऐसा कदम, परिवार में मचा कोहराम

amroha husband drinks pesticide after wife dispute suicide case
अमरोहा

अमरोहा में किराए के मकान में युवक फंदे पर लटका मिला, परिजनों ने हत्या की आशंका जताई

amroha young man hanging suspicious death investigation
अमरोहा

सामूहिक विवाह योजना में बड़ा बदलाव: अब फेरे से पहले दूल्हा-दुल्हन की होगी बायोमीट्रिक उपस्थिति, फर्जी रजिस्ट्रेशन पर शिकंजा

amroha chief minister mass marriage biometrics verification
अमरोहा

दुबई वाले दूल्हे की शादी में प्रेमिका का हंगामा! मंडप में रोते-चिल्लाते पहुंची पुलिस के साथ, भड़की दुल्हन ने तोड़ी शादी

amroha girlfriend stops dubai groom wedding police drama 8 year affair
अमरोहा

दिल्ली ब्लास्ट पर अजय राय का बड़ा हमला: बोले- सरकार सुरक्षा मोर्चे पर पूरी तरह नाकाम, आर्थिक मदद की उठाई मांग

delhi blast ajay rai slams government demands aid for victims
अमरोहा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.