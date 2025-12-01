बिजली बकाएदारों के लिए बड़ा मौका! OTS योजना में 100% ब्याज माफी और मूलधन पर छूट, आज से शुरू हुआ अभियान

बिजली बकाएदारों के लिए बड़ा मौका! Image Source - Pinterest
Electricity Bill Waiver: बिजली बकाएदारों के लिए राहत भरी खबर है। सरकार ने एकमुश्त समाधान (OTS) योजना की शुरुआत कर दी है, जिसके तहत उपभोक्ताओं को 100 प्रतिशत ब्याज माफी और मूलधन पर 25 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी। यह योजना विशेष रूप से उन उपभोक्ताओं के लिए फायदेमंद है, जो लंबे समय से बिल भुगतान न कर पाने के चलते भारी बकाया और ब्याज की मार झेल रहे थे। विभाग का कहना है कि यह नई शुरुआत का मौका है और उपभोक्ताओं को इसका लाभ अवश्य उठाना चाहिए।
योजना के सुचारू क्रियान्वयन के लिए बिजली विभाग ने पूरे जिले में 70 बिजलीघर उपकेंद्रों पर विशेष काउंटर स्थापित किए हैं। इसके साथ ही अलग-अलग स्थानों पर कई पंजीकरण शिविर भी लगाए जाएंगे, जहां उपभोक्ता OTS योजना में पंजीकरण कर सकेंगे। बिजली चोरी में फंसे उपभोक्ताओं के लिए भी यह राहतकारी योजना लागू रहेगी। विभाग ने बताया कि एक माह के भीतर भुगतान करने पर उपभोक्ताओं को ब्याज में 100% राहत मिलेगी और मूलधन का मात्र 75% ही जमा करना होगा।
जिले में कुल 3.70 लाख बिजली उपभोक्ता हैं, जिनमें से 2.90 लाख घरेलू उपभोक्ता हैं। वर्तमान में 1,16,514 उपभोक्ताओं पर कुल 241 करोड़ रुपये का बकाया दर्ज है। इस राशि में 153 करोड़ रुपये का एरियर और 78.38 करोड़ रुपये का ब्याज शामिल है। विभाग का कहना है कि यदि उपभोक्ता समय पर OTS योजना में शामिल होकर भुगतान करते हैं, तो यह 78.38 करोड़ का ब्याज स्वतः माफ हो जाएगा।
इन तीनों चरणों के दौरान उपभोक्ता अपना पंजीकरण करा सकते हैं और निर्धारित समय सीमा के भीतर बिल जमा करके अधिकतम राहत प्राप्त कर सकते हैं। सभी शिविर प्रतिदिन सुबह 10 बजे से खुलेंगे और उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए अलग-अलग काउंटर स्थापित किए गए हैं।
बिजली विभाग के प्रभारी अधीक्षण अभियंता संजय शर्मा ने बताया कि बिजली चोरी के मामलों में फंसे 1,150 उपभोक्ताओं पर कुल 14 करोड़ रुपये का बकाया है। इन उपभोक्ताओं के खिलाफ RC भी जारी की गई थी, लेकिन OTS योजना उनके लिए राहत का नया द्वार खोल रही है। वे पंजीकरण कराकर ब्याज और मूलधन दोनों में छूट का लाभ उठा सकते हैं। इसका उद्देश्य उपभोक्ताओं को कानूनी कार्रवाई से राहत देना और बकाया वसूली को सरल बनाना है।
अधीक्षण अभियंता ने बताया कि OTS योजना के तहत यदि सभी 1,16,514 बकाएदार उपभोक्ता योजना का लाभ लेते हैं, तो कुल 78.38 करोड़ रुपये का ब्याज विभाग माफ करेगा। यह राहत उपभोक्ताओं को भारी आर्थिक बोझ से मुक्त करने के लिए दी जा रही है। विभाग ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे पंजीकरण कराकर इस योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और समय पर भुगतान सुनिश्चित करें।
बड़ी खबरेंView All
अमरोहा
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग