Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

इमरान खान

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अमरोहा

जमीन में हिस्सा मांगना बेटी को पड़ा भारी; भाई ने धारदार हथियार से की बहन की हत्या, मां नहाकर लौटीं तो लाश देखकर चीख पड़ीं

Murder In Amroha: उत्तर प्रदेश के अमरोहा में जमीन के बंटवारे को लेकर भाई-बहन के विवाद ने खौफनाक रूप ले लिया। पिता की मौत के बाद हिस्सेदारी मांग रही नर्स बहन संयोगता (32) की उसके भाई श्योराज ने घर के अंदर धारदार हथियार से हत्या कर दी।

2 min read
Google source verification

अमरोहा

image

Mohd Danish

Dec 01, 2025

murder over land dispute amroha unmarried nurse killed by brother

जमीन में हिस्सा मांगना बेटी को पड़ा भारी | Image Source - 'X' @AmrohaPolice

Murder over land dispute amroha: यूपी के अमरोहा देहात थाना क्षेत्र के नन्हेड़ा अलियारपुर गांव में सोमवार को खून से रिश्ते शर्मसार हो गए, जब जमीन के हिस्से को लेकर भाई-बहन के विवाद ने हत्या का रूप ले लिया। पिता के निधन के बाद जमीन में बराबरी का हिस्सा मांग रही 32 वर्षीय अविवाहित नर्स संयोगता की उसके भाई श्योराज ने घर के भीतर ही धारदार हथियार से निर्मम हत्या कर दी। घटना के बाद आरोपी अपनी पत्नी और बच्चों सहित फरार हो गया, जबकि मां हुकुम देवी की बेटी का शव देखकर चीख निकल गई। गांव में कुछ ही मिनटों में सैकड़ों लोग जमा हो गए।

पिता की मौत के बाद बढ़ा तनाव

भगवान दास सिंचाई विभाग में चपरासी थे। बड़ी बेटियों की शादी हो चुकी थी और वे ससुराल में रहती हैं। संयोगता पिछले पांच वर्षों से मुरादाबाद के एक निजी अस्पताल में नर्स थी और वहीं एक युवक के साथ लिव-इन में रहती थी। पिता की 16 अक्टूबर को मौत के बाद वह गांव लौट आई और जमीन में हिस्सेदारी की मांग करने लगी, जिसे लेकर भाई-बहन के बीच लगातार विवाद बढ़ता गया।

हत्या से ठीक पहले हुआ विवाद

पुलिस के मुताबिक सोमवार लगभग 11 बजे घर में सिर्फ संयोगता, श्योराज और उनकी मां मौजूद थे। श्योराज की पत्नी और बच्चे खेत पर गए हुए थे। इसी दौरान जमीन को लेकर दोनों के बीच फिर से कहासुनी शुरू हुई। जैसे ही मां हुकुम देवी नहाने के लिए बाथरूम गईं, आरोपी श्योराज ने मौका देखकर अपनी बहन संयोगता के सिर पर जानलेवा वार कर दिया। चारपाई पर बैठी संयोगता के सिर पर हुए घातक प्रहार से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मां जब वापस कमरे में आईं तो खून से लथपथ बेटी को देख दहाड़ें मारने लगीं।

आरोपी पत्नी-बच्चों संग फरार

घटना की सूचना मिलते ही देहात थानाध्यक्ष सनोज प्रताप सिंह टीम के साथ गांव पहुंचे और घटनास्थल का मुआयना किया। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सीओ सिटी अभिषेक यादव और डिडौली कोतवाली इंस्पेक्टर हरीश वर्धन सिंह भी मौके पर पहुंचे। आरोपी की पत्नी और बच्चे भी घर से लापता मिले, जिससे पुलिस का अनुमान है कि आरोपी पहले से भागने की तैयारी में था।

फिंगरप्रिंट टीम ने जुटाए साक्ष्य

एसपी अमित कुमार आनंद के निर्देश पर फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट्स ने घटनास्थल से कई महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाए। पुलिस को वह हथियार नहीं मिला है जिससे हमला किया गया था। माना जा रहा है कि आरोपी हथियार साथ लेकर फरार हुआ है। फिलहाल पुलिस के तीन विशेष दल आरोपी की तलाश में लगातार दबिश दे रहे हैं।

मां की तहरीर पर केस दर्ज

मृतका की मां हुकुम देवी ने अपने बेटे श्योराज के खिलाफ पुलिस को लिखित तहरीर दी है। एसपी अमित कुमार आनंद ने कहा कि आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर तीन टीमें सक्रिय हैं और उसे जल्द ही पकड़ लिया जाएगा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

crime

crime news

crimenews

up crime news

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

01 Dec 2025 07:19 pm

Published on:

01 Dec 2025 07:18 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Amroha / जमीन में हिस्सा मांगना बेटी को पड़ा भारी; भाई ने धारदार हथियार से की बहन की हत्या, मां नहाकर लौटीं तो लाश देखकर चीख पड़ीं

बड़ी खबरें

View All

अमरोहा

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

बिजली बकाएदारों के लिए बड़ा मौका! OTS योजना में 100% ब्याज माफी और मूलधन पर छूट, आज से शुरू हुआ अभियान

ots electricity bill waiver 100 percent interest relief discount
अमरोहा

रूठी पत्नी को मनाने ससुराल पहुंचा पति: पत्नी ने वापस चलने से किया इनकार; युवक ने उठाया ऐसा कदम, परिवार में मचा कोहराम

amroha husband drinks pesticide after wife dispute suicide case
अमरोहा

अमरोहा में किराए के मकान में युवक फंदे पर लटका मिला, परिजनों ने हत्या की आशंका जताई

amroha young man hanging suspicious death investigation
अमरोहा

सामूहिक विवाह योजना में बड़ा बदलाव: अब फेरे से पहले दूल्हा-दुल्हन की होगी बायोमीट्रिक उपस्थिति, फर्जी रजिस्ट्रेशन पर शिकंजा

amroha chief minister mass marriage biometrics verification
अमरोहा

दुबई वाले दूल्हे की शादी में प्रेमिका का हंगामा! मंडप में रोते-चिल्लाते पहुंची पुलिस के साथ, भड़की दुल्हन ने तोड़ी शादी

amroha girlfriend stops dubai groom wedding police drama 8 year affair
अमरोहा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.